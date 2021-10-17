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Оценено состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа
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Состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа оценено как удовлетворительное, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
«После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ № 1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное», – говорится в сообщении на сайте ФМБА.
ФМБА провело медобеспечение посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем проекта «Вызов». Экипаж в сопровождении медработников доставлен в аэропорт города Караганды, откуда экипаж будет доставлен в Звездный городок для реабилитации.
Напомним, в воскресенье в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Соловьева потрясла «поделка» Собчак после смертельного ДТП
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев возмутился поведением телеведущей Ксении Собчак после смертельного ДТП в Сочи.
Соловьев в Telegram привел реакцию своего «православного друга» на очередную «поделку» «кровавой барыни»: «Знаешь поражен чему, ведь ее Господь спас от смерти и она первое что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ВЗГЛЯД).
«Собчак так ничего и не поняла...», – добавил от себя журналист.
Такая реакция последовала после того, как популярная телеведущая выпустила на YouTube ролик про священника Романа Степанова.
Ранее митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил в служении иерея храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова. Указывалось, что тот избрал путь публичной популярности, променяв дар священства.
Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала.
После этого Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
Экипаж МКС проснулся от сирены
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Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
«У нас сейчас сработало оповещение (...) Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену), чтобы они услышали», – рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами, передает РИА «Новости».
По его словам, причина срабатывания сирены была связана с временным пропаданием готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».
Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.
Напомним, в данный момент на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».
Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.
Сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за данный инцидент.
Стало известно об исчезновении популярного блогера Саши Спилберг
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Блогер Саша Спилберг (Александра Балковская) уже третий день не выходит на связь, заявила ее помощница.
Менеджер сообщила об этом в «историях» на странице Спилберг в Instagram. Она также приложила скриншот из мессенджера, в котором видно, что блогер последние три дня не появлялась в Сети и не читала переписку.
«Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ (личные сообщения – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила помощница.
При этом некоторые пользователи заподозрили блогера в попытке привлечь к себе внимание. Однако нашлись и те, кто решил, что девушка осознанно поставила общение с миром на паузу, передает «Пятый канал».
«Instagram сильно высасывает все соки, по себе знаем, наверное, решила отдохнуть от всех и от всего», – высказались подписчики.
Саша Спилберг – видеоблогер, певица, актриса и модель, дочь предпринимателя Александра Балковского. Ее YouTube-канал насчитывает около 6,5 млн подписчиков, Instagram-аккаунт – более 5 млн человек.
Известна тем, что в 2020 году стала новой ведущей телестройки «Дом-2». Сотрудничала с известными брендами.
Руководитель полетом МКС пообещал «Союзу» с киноэкипажем посадку «прям на днище»
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Погода на месте предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-18» хорошая, поэтому он может приземлиться на днище «без кувырков» и других неприятностей, заявил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким.
«Погода… я, честно говоря, такой не помню. <…> Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум два–три метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей», – пояснил Соловьев во время переговоров, передает ТАСС.
В свою очередь Новицкий отметил, что это было бы неплохо, но они ко всему готовы. Руководитель полетом российского сегмента попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.
«Большая просьба и к тебе, и ко всей команде: обязательно перед посадкой надо отдохнуть, поспать, потому что в целом дело это довольно напряженное, длительное, физически сложное. И психология тут играет [роль]: выспавшийся человек менее раним с точки зрения психологических вещей», – добавил Соловьев.
Напомним, что посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Асмус ответила подписчикам на призыв «найти себе мужика»
Актриса Кристина Асмус в своем Instagram заявила, что не показывает свою личную жизнь не потому, что ее нет, по ее словам, все близкие люди актрисы знакомы с ее избранником.
«Если я не показываю свою личную жизнь... это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет... Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное», – написала актриса в своем Instagram.
Также Асмус посоветовала подписчикам прекратить использовать фразу «найди себе мужика», так как «все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас».
В 2020 году юморист Гарик Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.
Буланова назвала жертв харассмента «проститутками»
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Российская певица Татьяна Буланова заявила, что считает слово харассмент постыдным, а женщин, которые заявляют о домогательствах после того, как построили карьеру, – проститутками.
Буланова отметила, что к ней никогда не приставали коллеги или продюсеры, «а может, я как-то не замечала, не понимала этого», передает «Комсомольская правда».
«Вообще, для меня слово харассмент – это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Если бы со мной случилось такое, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело», – сказала она.
При этом певица призналась, что неоднократно сталкивалась с мужской тиранией, но не в работе, а в личной жизни.
«Слава богу, это было не физическое давление: если и были стычки, то небольшие и обоюдные. А морально да, на меня давили. Наверное, у меня просто сильный характер, и не каждый мужчина рядом с собой может вытерпеть женщину. Возникают обиды, зависть, ревность к успеху. И естественно, человек начинает отыгрываться», – рассказала она.
Ранее певица Лолита Милявская заявила, что хотела бы, чтобы харассмент существовал для женщин старше 50 лет.
Между тем был назван процент российских мужчин, подвергшихся домогательствам на работе.
Пересильд рассказала о возвращении с МКС
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Актриса Юлия Пересильд, которая 17 октября вернулась на Землю с Международной космической станции (МКС), призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.
Артистка отметила, что посадка прошла в штатном режиме, и она хорошо себя чувствует.
«Олег (космонавт Новицкий) молодец. С ним не страшно... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», – сказала Пересильд в эфире Первого канала.
Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.
Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
«Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, приземлился в Казахстане, сообщают информационные агентства.
К аппарату направились спасатели, передает ТАСС.
Роскосмос сообщает, что самочувствие Новицкого, Шипенко и Пересильд хорошее. Спускаемый аппарат «стоит вертикально и взят под охрану», передает РИА «Новости».
Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли.
Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Рогозин «всыпал» руководителю полета за потерю ориентации МКС
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за инцидент с потерей ею ориентации.
«Олег, не бери в голову. Ну, подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович [Рогозин] всыпал за это, все нормально», – сказал Соловьев в пятницу во время переговоров космонавту Олегу Новицкому, передает ТАСС.
По словам генконструктора, операцию по включению двигателей корабля надо было провести, чтобы убедиться в исправности.. Также он попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.
Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».
Вскоре ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.
Корабль «Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» отстыковался от МКС
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Пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с возвращающимся на Землю экипажем в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд отстыковался от МКС, сообщают информационные агентства.
«Киноэкипаж» перешел с МКС в «Союз», после чего переходные люки между модулем «Наука» и кораблем были закрыты. Экипаж «Союза» проверил герметичность люков, надел скафандры «Сокол-КВ-2», проверил их герметичность и разместился в спускаемом аппарате, передает РИА «Новости».
На 6.41 мск запланировано включение двигателя для сведения с орбиты. В 7.09 мск корабль должен разделиться на отсеки, а в 7.12 мск спускаемый аппарат войдет в атмосферу. Приземлиться экипаж должен в 7.35 мск.
Напомним, Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. Они посетили и американский сегмент. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Грымов рассказал о трагической ошибке Петра I
Спектакль «Петр», первый из трилогии «Антихрист и Христос», посвящен Петру I, который искренне верил, что стремится к благим целям, а сам двигался в прямо противоположном направлении, заявил художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов.
«Многие из нас пересекают границу между Христом и Антихристом по сто раз за день, некоторые уже и не замечают, что они находятся на стороне Антихриста и льют воду на мельницу дьявола, – просто давно к этому привыкли. Сегодня, мне кажется, одна из главных проблем, которую не могут решить люди, – проблема распознавания добра и зла. Мне захотелось поговорить на эту тему через трилогию Мережковского. Первый спектакль посвящен Петру Первому – человеку, который искренне верил, что стремится к благим целям, в то время как, возможно, двигался прямо в противоположном направлении», – рассказал РИА «Новости» Грымов.
По словам режиссера, в отличие от Мережковского, который жестко обвиняет Петра, у него есть сострадание к русскому царю-реформатору.
«Мы проводим параллели с тем, что происходит в России сегодня: ведь сегодня тоже один из главных лозунгов, которым можно оправдать все, – это идея возрождения России как великой державы. Классическая формула про цель и средства. У меня есть некое сострадание к Петру, я вижу в его деяниях больше благого. Но у него явно не все получилось, в чем-то он ошибался, и ошибался довольно жестоко», – считает режиссер.
Он отметил, что Петр Первый считал себя любимцем Бога и все свои реформаторские начинания соотносил со статусом избранника Божьего, вместе с тем, он совершал большие преступления.
«К концу жизни стал причиной смерти сына, потерял супругу, потерял веру в нового человека, которого он хотел, но так и не смог создать. Он увидел, что его борьба не принесла эффекта: бороды побрили, кафтаны надели, но как воровали, так и воруют. У него не получилось изменить ситуацию. Я пытаюсь разобраться, как искренние желания приводят человека в жизненный тупик. Возможно, причина в том, что он хотел сделать лучше мир вокруг себя, изменить все вовне, жертвуя тем, что внутри него самого», – пояснил Грымов.
Умер народный артист России Борис Ташкентский
Народный артист России Борис Ташкентский, известный по фильму «Будулай, которого не ждут», умер в возрасте 84 лет.
«С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский», – говорится в сообщении театра «Ромэн».
Борис Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье. Его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился в Ташкентском театральном институте, но был отчислен. Впоследствии окончил Щепкинское училище.
В 1960 году поступил в трупу театра «Ромэн», где стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер – поставил спектакли «Большая волна Ганга», «Закон предков», «Цвет вишни».
На счету Ташкентского свыше десяти ролей в кино, наиболее он известен по фильмам «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий», «Верный друг Санчо».
На космодроме Восточный подготовились к работе по переходу на новое топливо
В пятницу на космодроме Восточный в Амурской области начнут работы по переходу на новое топливо нафтил, заявил во время заседания Государственной комиссии гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Переход даст дополнительные энергетические и другие эксплуатационные преимущества, заявили в госкомпании.
«Мы сейчас спокойно работу завершим до Нового года. Это связано с тем, чтобы обеспечить все виды мер безопасности стартовиков и технологов при работе с топливной системой, а со следующего года войдем в ритмичные пуски», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он рассказал, что до конца 2021 года запусков с космодрома Восточный не будет, так как с начала года осуществлено пять пусков ракеты «Союз-2.1б», поэтому миссия завершена успешно.
Сейчас на космодроме работают с разгонным блоком, который сводится с орбиты. Ему необходим импульс для его затопления в зоне Тихого океана.
Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный готовится к запуску космический аппарат для выполнения миссии «Луна-25». Он уже собран. Новую дату перенесли с мая на июль. Отмечается, что это первая лунная миссия за последние 46 лет.
Собчак пожаловалась в Росгвардию на слежку
Ксения Собчак обратилась в Росгвардию с подозрениями на слежку за ней неизвестными, где ей посоветовали написать заявление в органы внутренних дел.
«Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел», – заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передает ТАСС.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что за Собчак началась слежка после ДТП в Краснодарском крае.
Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
В среду появилось видео самой аварии. Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Собчак также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
Военные и Росавиация завершили разведку районов посадки «Союза» с «киноэкипажем»
Военные специалисты Центрального военного округа и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки космического корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем» в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого, сообщает пресс-служба ЦВО.
«Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, водоемов. Проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также были определены характеристики грунта, его влажность и плотность. Кроме того, определены маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки», – передает РИА Новости сообщение ЦВО.
Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Ранее сообщалось, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток и вернутся домой с космонавтом Новицким. Высадился экипаж на МКС экипаж 5 октября. Доставила их ракета-носитель «Союз-2.1.а», которая стартовала с Байконура.