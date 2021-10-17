Оценено состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа

Грымов рассказал о трагической ошибке Петра I

Спектакль «Петр», первый из трилогии «Антихрист и Христос», посвящен Петру I, который искренне верил, что стремится к благим целям, а сам двигался в прямо противоположном направлении, заявил художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов.

«Многие из нас пересекают границу между Христом и Антихристом по сто раз за день, некоторые уже и не замечают, что они находятся на стороне Антихриста и льют воду на мельницу дьявола, – просто давно к этому привыкли. Сегодня, мне кажется, одна из главных проблем, которую не могут решить люди, – проблема распознавания добра и зла. Мне захотелось поговорить на эту тему через трилогию Мережковского. Первый спектакль посвящен Петру Первому – человеку, который искренне верил, что стремится к благим целям, в то время как, возможно, двигался прямо в противоположном направлении», – рассказал РИА «Новости» Грымов.

По словам режиссера, в отличие от Мережковского, который жестко обвиняет Петра, у него есть сострадание к русскому царю-реформатору.

«Мы проводим параллели с тем, что происходит в России сегодня: ведь сегодня тоже один из главных лозунгов, которым можно оправдать все, – это идея возрождения России как великой державы. Классическая формула про цель и средства. У меня есть некое сострадание к Петру, я вижу в его деяниях больше благого. Но у него явно не все получилось, в чем-то он ошибался, и ошибался довольно жестоко», – считает режиссер.

Он отметил, что Петр Первый считал себя любимцем Бога и все свои реформаторские начинания соотносил со статусом избранника Божьего, вместе с тем, он совершал большие преступления.

«К концу жизни стал причиной смерти сына, потерял супругу, потерял веру в нового человека, которого он хотел, но так и не смог создать. Он увидел, что его борьба не принесла эффекта: бороды побрили, кафтаны надели, но как воровали, так и воруют. У него не получилось изменить ситуацию. Я пытаюсь разобраться, как искренние желания приводят человека в жизненный тупик. Возможно, причина в том, что он хотел сделать лучше мир вокруг себя, изменить все вовне, жертвуя тем, что внутри него самого», – пояснил Грымов.