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Спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли
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Спускаемый аппарат с возвращающимся на Землю с МКС экипажем в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вошел в плотные слои атмосферы Земли, сообщают информационные агентства
В 6.42 мск двигательная установка корабля «Союз МС-18» включилась на торможение. После этого корабль разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы. Командир экипажа Новицкий во время переговоров с Землей сообщил, что «на борту порядок». По его словам, он и другие члены экипажа чувствуют себя «довольно неплохо», передает РИА «Новости».
Напомним, в 4.14 мск корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») отстыковался от МКС. Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Госкино Украины обмануло Netflix на полмиллиона долларов
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Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумилиона долларов, потраченные на съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве.
Netflix рассчитывал получить эти деньги по программе кэш-рибейта – она действует на Украине с 2019 года. Программа подразумевает под собой субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране: 25% уходит на компенсации производственных затрат иностранным продюсерам, а также плюс 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме, пишет «Forbes Украина» со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.
Перед съемками фильма с Ван Даммом у Netflix потребовали 393 разрешения. Кино снимали в августе прошлого года, тогда французский филиал стриминговой платформы Netflix сроком на 50 дней перекрыл для съемок часть Подола в Киеве, превратив его в «Париж».
Сообщается, что Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года, согласно которой должна была получить 550 тыс. долларов. Однако, до сих пор компания не получила ничего.
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую Госкино не вернули, а количество разрешительных документов.
«В этой новости меня не так впечатлили 550 тысяч евро, которые мы не вернули, возвращать вообще не наш конек, как 393!!!! разрешения, которые собрал Нетфликс. Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет. Интересно, а сотней разрешений никак нельзя обойтись, для упрощения процесса привлечения киногигантов в страну?», – написал в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.
Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
Летом этого года Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма «Последний наемник», в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.
Экипаж МКС проснулся от сирены
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Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
«У нас сейчас сработало оповещение (...) Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену), чтобы они услышали», – рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами, передает РИА «Новости».
По его словам, причина срабатывания сирены была связана с временным пропаданием готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».
Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.
Напомним, в данный момент на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».
Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.
Сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за данный инцидент.
Руководитель полетом МКС пообещал «Союзу» с киноэкипажем посадку «прям на днище»
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Погода на месте предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-18» хорошая, поэтому он может приземлиться на днище «без кувырков» и других неприятностей, заявил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев во время переговоров с космонавтом Олегом Новицким.
«Погода… я, честно говоря, такой не помню. <…> Облачности практически нет, все видно. Второй момент: ветра тоже максимум два–три метра у земли. Температура +4…+5 градусов. Довольно хорошая погода. Если все так сохранится, то вы прям на днище сядете безо всяких кувырков и прочих неприятностей», – пояснил Соловьев во время переговоров, передает ТАСС.
В свою очередь Новицкий отметил, что это было бы неплохо, но они ко всему готовы. Руководитель полетом российского сегмента попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.
«Большая просьба и к тебе, и ко всей команде: обязательно перед посадкой надо отдохнуть, поспать, потому что в целом дело это довольно напряженное, длительное, физически сложное. И психология тут играет [роль]: выспавшийся человек менее раним с точки зрения психологических вещей», – добавил Соловьев.
Напомним, что посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Рогозин «всыпал» руководителю полета за потерю ориентации МКС
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за инцидент с потерей ею ориентации.
«Олег, не бери в голову. Ну, подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович [Рогозин] всыпал за это, все нормально», – сказал Соловьев в пятницу во время переговоров космонавту Олегу Новицкому, передает ТАСС.
По словам генконструктора, операцию по включению двигателей корабля надо было провести, чтобы убедиться в исправности.. Также он попросил всех членов экипажа корабля «Союз МС-18» выспаться перед посадкой.
Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».
Вскоре ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.
Корабль «Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» отстыковался от МКС
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Пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с возвращающимся на Землю экипажем в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд отстыковался от МКС, сообщают информационные агентства.
«Киноэкипаж» перешел с МКС в «Союз», после чего переходные люки между модулем «Наука» и кораблем были закрыты. Экипаж «Союза» проверил герметичность люков, надел скафандры «Сокол-КВ-2», проверил их герметичность и разместился в спускаемом аппарате, передает РИА «Новости».
На 6.41 мск запланировано включение двигателя для сведения с орбиты. В 7.09 мск корабль должен разделиться на отсеки, а в 7.12 мск спускаемый аппарат войдет в атмосферу. Приземлиться экипаж должен в 7.35 мск.
Напомним, Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. Они посетили и американский сегмент. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Подростки устроили «Игру в кальмара» возле школы в Екатеринбурге
Школьники, переодевшись в белые костюмы, сыграли в «Тише едешь – дальше будешь» и «Сахарные соты» из фильма «Игра в кальмара» возле екатеринбургской школы № 131.
По словам участника игры Максима, ее организовали для съемок YouTube-канала.
«Организаторы выбрали эту локацию, но потом начались проблемы с охранником. Поэтому мы сначала собрались на территории школы, но потом нам пришлось уйти с поля. Мы перешли на поле неподалеку, туда, где нет людей, чтобы никому не мешать. Сначала нам нужно было, как в сериале, пройти первое испытание – добраться до финиша. Те, кто «умирал», падали на землю. В итоге после первого испытания осталось человек 20, им выдали сахарные соты – началось второе испытание. Я его прошел, но мои друзья не прошли, поэтому я тоже ушел и не знаю, что было дальше», – приводит слова Максима портал E1.ru.
Между тем, блогер и журналист Вадим Манукян считает, что о сериале «Игра в кальмара» забудут через несколько лет.
С момента выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара» от Netflix прошел уже месяц, сейчас его не обсуждает только ленивый. Просмотры превышают отметку в 111 млн, за три недели он стал настоящим феноменом международной поп-культуры. Манукян считает, что это мимолетное помешательство.
«Вспомним, как 10 лет назад феноменально популярным стал певец PSY из Южной Кореи. Он тогда собрал более 4 млрд просмотров. На волне этой популярности он продержался лет пять. Заглянул я сейчас на его свежее творение – он даже четверти миллиона просмотров собрать не может, не говоря уже про миллиарды», – приводит ФАН его слова.
«Игра в кальмара» какое-то время будет будоражить умы, но все это схлынет через несколько лет. Сериал «Остаться в живых» вообще был прорывом, но кто сейчас о нем вспоминает? Так что это все временная популярность, на которую особо и не нужно обращать внимание. Все преходяще, лишь Ольга Бузова вечна», – подытожил Манукян.
Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным за всю историю Netflix.
Премьера «Игры в кальмара» на платформе Netflix состоялась 17 сентября. Герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание. Сериал содержит жестокие сцены.
Netflix – это американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.
Умер народный артист России Борис Ташкентский
Народный артист России Борис Ташкентский, известный по фильму «Будулай, которого не ждут», умер в возрасте 84 лет.
«С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский», – говорится в сообщении театра «Ромэн».
Борис Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье. Его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился в Ташкентском театральном институте, но был отчислен. Впоследствии окончил Щепкинское училище.
В 1960 году поступил в трупу театра «Ромэн», где стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер – поставил спектакли «Большая волна Ганга», «Закон предков», «Цвет вишни».
На счету Ташкентского свыше десяти ролей в кино, наиболее он известен по фильмам «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий», «Верный друг Санчо».
На космодроме Восточный подготовились к работе по переходу на новое топливо
В пятницу на космодроме Восточный в Амурской области начнут работы по переходу на новое топливо нафтил, заявил во время заседания Государственной комиссии гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Переход даст дополнительные энергетические и другие эксплуатационные преимущества, заявили в госкомпании.
«Мы сейчас спокойно работу завершим до Нового года. Это связано с тем, чтобы обеспечить все виды мер безопасности стартовиков и технологов при работе с топливной системой, а со следующего года войдем в ритмичные пуски», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он рассказал, что до конца 2021 года запусков с космодрома Восточный не будет, так как с начала года осуществлено пять пусков ракеты «Союз-2.1б», поэтому миссия завершена успешно.
Сейчас на космодроме работают с разгонным блоком, который сводится с орбиты. Ему необходим импульс для его затопления в зоне Тихого океана.
Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный готовится к запуску космический аппарат для выполнения миссии «Луна-25». Он уже собран. Новую дату перенесли с мая на июль. Отмечается, что это первая лунная миссия за последние 46 лет.
Военные и Росавиация завершили разведку районов посадки «Союза» с «киноэкипажем»
Военные специалисты Центрального военного округа и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки космического корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем» в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого, сообщает пресс-служба ЦВО.
«Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, водоемов. Проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также были определены характеристики грунта, его влажность и плотность. Кроме того, определены маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки», – передает РИА Новости сообщение ЦВО.
Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Ранее сообщалось, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток и вернутся домой с космонавтом Новицким. Высадился экипаж на МКС экипаж 5 октября. Доставила их ракета-носитель «Союз-2.1.а», которая стартовала с Байконура.
Рогозин назвал примерную дату запуска станции «Луна-25»
Космический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области, новая дата старта перенесена с мая на июль, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Аппарат собран, проводится дополнительная проверка, испытания. Просто мы выбираем наиболее удобные маршруты баллистические <…> мы посчитали, в целом, можно лететь и с мая месяца, но баллистики просят сделать [запуск] в середине июля. Поэтому дату скоро продлят, мы спокойно подойдем к этому запуску», – приводит ТАСС слова Рогозина.
Он отметил, что лунная миссия будет осуществлена впервые за 46 лет.
«Он (старт, – прим. ВЗГЛЯД) очень важен для нас, потому что впервые за 46 лет мы выходим на лунную орбиту, и потом на посадку на Южный полюс Луны, который важен для наших ученых – они уверены в наличии там водяного льда. Водяной лед – это вода, это кислород, это топливо, это, по сути дела, все необходимые и достаточные условия для обеспечения создания долговременной научной базы, в том числе, возможно, обитаемой. Поэтому первый аппарат будет направлен туда и именно он должен подтвердить правильно выбранную точку», – заключил Рогозин.
Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года.
Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.
Напомним, генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года.
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Режиссер объяснил успех «Рабыни Изауры» в России
Бразильский телесериал «Рабыня Изаура» обрел большую популярность в России за счет сердобольного сопереживательного сюжета и мастерства российских актеров закадрового перевода, заявил озвучивавший латино-американские сериалы киноактер, режиссер дубляжа Владимир Антоник.
«Сердобольная история, а мы же люди русские, сопереживающие, за другого попереживали, свои беды отошли в сторону. Что касается закадрового перевода, в стране тогда была тенденция не мешать смотреть кино, и она была правильная, этот артист говорит это, другой другое. И нашим артистам респект, ведь в ход фильма надо было поверить и попытаться сделать все органично», – объяснил режиссер дубляжа Владимир Антоник в беседе с Ura.ru.
При этом Антоник подчеркнул, что в бразильских сериалах играли порой очень хорошие актеры, которые «оправдывают такую ахинею, искренне верят и делают все с полной отдачей». «И я думал, вот бы дать им хороший материал, настоящую драматургию», – добавил он.
Вместе с тем, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что не смотрела «Рабыню Изауру», но считает, что сериал оставил свой отпечаток на российском обществе, потому что «добро побеждает зло, что в конце хеппи-энд».
«Рабыня Изаура» – бразильский телесериал 1976 года телекомпании Globo по одноименному роману 1875 года Бернарду Гимарайнша. Первая теленовелла, транслировавшаяся по советскому телевидению. История о служанке и деспоте плантаторе имела оглушительный успех у женщин в России.
Время посадки «киноэкипажа» изменили
«Роскосмос» уточнил время посадки космического корабля «Ю.А. Гагарин»(«Союз МС-18) с «киноэкипажем»: он вернется на Землю на минуту раньше, чем предполагалось ранее.
«По уточненным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), расстыковка ожидается в 04.14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса – в 06.41.46 мск и посадка спускаемого аппарата – в 07.35.42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Инцидент с потерей ориентации Международной космической станции (МКС) практически не повлиял на расчетное время посадки спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») в степи Казахстана, передает ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса.
Планировалось, что экипаж вернется на Землю в 7.36.35 мск и на два километра ближе к Жезказгану.
Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».
Вскоре ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.
Напомним, посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Ориентацию МКС в пространстве восстановили
Ориентация Международной космической станции (МКС) в пространстве восстановлена с помощью двигателей российского сегмента, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
«Ориентацию восстановили. Я думаю, вы там видите. Все нормально», – передает РИА Новости слова специалиста подмосковного Центра управления полетами космонавту Петру Дуброву.
«Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает», – сказали в корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос»).
Там пояснили, что потеря ориентации произошла при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18».
На корабле «Союз» перед возвращением на Землю обычно проводится тест системы управления движением с включением двигателей. На «Союзе МС-18» 17 октября планируется приземление космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после съемок на МКС первого художественного фильма в космосе.
Ранее МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей «Союза» для возвращения «киноэкипажа».
Спасателей попросили привезти особое угощение к месту посадки «киноэкипажа»
Военные спасатели Центрального военного округа встретят космический корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» березовым соком из Алтайского края, об этом их попросил космонавт Олег Новицкий.
«Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18», попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок. Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан», – приводит РИА «Новости» сообщение ЦВО.
Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того, космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.
Напомним, посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Бастрыкин наградил медалями актеров сериала «Улицы разбитых фонарей»
Руководитель СК Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева, Анастасию Мельникову и Евгения Дятлова, которые исполнили роли Олега Соловца, Анастасии Абдуловой и Николая Дымова в сериале «Улицы разбитых фонарей», сообщает ведомство.
Бастрыкин встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия. Встреча была приурочена к «прошедшему недавно профессиональному празднику одного из важнейших подразделений МВД России». Как сообщается на сайте СК, «почетными гостями также стали актеры, воплотившие на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска».
Бастрыкин наградил ветеранов медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Отмечается, что «указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты».