|
|
«Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, приземлился в Казахстане, сообщают информационные агентства.
К аппарату направились спасатели, передает ТАСС.
Роскосмос сообщает, что самочувствие Новицкого, Шипенко и Пересильд хорошее. Спускаемый аппарат «стоит вертикально и взят под охрану», передает РИА «Новости».
Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли.
Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Пушков ответил пожелавшему «задавить» Россию в Гааге Кулебе
|
|
Именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева «задавить» Москву в суде по этому вопросу.
«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается «железных аргументов», то тут Киев уже выложил свои доводы против контракта Венгрии и Газпрома, но эта «железная логика» никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что аргументация Украины в ПАСЕ против России, которой занимался Кулеба лично, также была отброшена, особенно когда зашла речь о возможном выходе России из Совета Европы.
«Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они», – возмутился Пушков.
Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
Соловьева потрясла «поделка» Собчак после смертельного ДТП
|
|
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев возмутился поведением телеведущей Ксении Собчак после смертельного ДТП в Сочи.
Соловьев в Telegram привел реакцию своего «православного друга» на очередную «поделку» «кровавой барыни»: «Знаешь поражен чему, ведь ее Господь спас от смерти и она первое что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ВЗГЛЯД).
«Собчак так ничего и не поняла...», – добавил от себя журналист.
Такая реакция последовала после того, как популярная телеведущая выпустила на YouTube ролик про священника Романа Степанова.
Ранее митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил в служении иерея храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова. Указывалось, что тот избрал путь публичной популярности, променяв дар священства.
Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала.
После этого Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
В Узбекистане толпой избили русскоговорящую девушку
|
|
Жительницу Узбекистана Екатерину Арсеньеву избили в городе Алмалыке несколько местных жителей, при этом они выкрикивали в ее адрес националистические лозунги с призывом «валить в Россию», пишут СМИ.
По словам Арсеньевой, во дворе дома в ее машину врезался автомобиль, который не был поставлен на ручной тормоз. Девушка решила высказать претензию владельцу авто, однако в этот момент ее ударили по голове, а также якобы начали кричать «русские, валите к себе в Россию», передает «Царьград».
Отмечается, что девушку били мужчина и две женщины. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.
У конфликта были свидетели, однако местные правоохранители не встали на сторону Арсеньевой. На нее завели дело о хулиганстве.
Ранее стало известно, что в Узбекистане появились листовки против русского языка. Согласно закону Узбекистана «О государственном языке» граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения.
Между тем в Казахстане отменили обязательное дублирование вывесок и указателей на русском языке. Также в республике националисты организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли.
До этого Киргизии мужчина напал на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском.
В Киеве испугались возвращения украинских территорий в Россию
|
|
Российские власти якобы ждут подходящего момента, чтобы сделать Украину частью России, заявил заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
«Россия <...> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного «возвращения», – написал Ижак в статье для «Зеркала недели», передает РИА «Новости».
Москва не раз указывала, что уважает суверенитет других государств и не намерена нападать на кого-либо. Однако киевские власти регулярно заявляют, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины и называют страну «агрессором».
Ранее Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма. По мнению Киева, такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поздравлял сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Глава крымского парламента Владимир Константинов заметил, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
Персонал отеля в Албании рассказал о гибели четырех россиян в сауне
|
|
Сотрудники отеля в Албании дал показания об обстоятельствах гибели в сауне четырех российских туристов: их обнаружил мертвыми рецепционист.
Согласно показаниям рецепциониста, российские туристы прибыли в отель за час до трагедии. Речь идет о родителях и их дочери с мужем. Около 22.30 (23.30 мск) сотрудник отеля позвал гостей из сауны.
«Несколько раз я позвал их и сказал, что для них приготовлены фрукты и вино. После того, как никто не ответил, я вошел в сауну и увидел их всех. Один лежал на раскладном кресле (шезлонге), двое на скамейках и еще один сидел на полу. Они задохнулись», – цитирует портал издания Albanian Daily News показания свидетеля, передает РИА «Новости».
Ранее полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших.
Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись».
СММ ОБСЕ на Украине высказалась об инциденте с похищенным сотрудником ЛНР
|
|
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине готова способствовать налаживанию диалога между Киевом и ЛНР после похищения наблюдателя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, заявили в организации.
«Наблюдатели [СММ ОБСЕ] не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», – цитирует сообщение миссии ТАСС.
Там добавили, что СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и стороны уже проинформированы о готовности миссии помогать.
В среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
На Украине рассказали о «пощечине» Байдену от Зеленского ради Путина
|
|
Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского лидера Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
Бутусов написал в Facebook, что «Зеленский дал пощечину Байдену». В очередной раз сорвался конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора, «члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание», – пояснил он.
«США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», – отметил журналист.
Он напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Бутусов отметил, что Байден на переговорах с Зеленским в конце августа добился от главы Украины подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП», но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский, по сути, нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», – посетовал журналист.
При этом он пришел к выводу, что эти события указывают за якобы работу Зеленского на Москву, так как он таким образом «торгует национальными интересами» и посылает некие сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.
«Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Белоруссии, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина – все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», – считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас могут только уличные протесты.
Ранее на Украине сочли Зеленского проблемой для Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россию удивило желание Украины переплачивать за газ
|
|
Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже, заявил вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия-1» в передаче «Вести в субботу».
Новак заявил в интервью Сергей Брилеву, что возникает вопрос – почему Украина не берет газ напрямую из России, «тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже», это «вызывает удивление», передает ТАСС.
Он также счел «хайпом» призывы европейских политиков отказаться от газа, такие заявления, на его взгляд, связаны с нежеланием признать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе. Новак не исключил, что подобный кризис в будущем может повториться, потому необходимо уже сейчас принимать меры, чтобы избежать этого.
«Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать», – отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства в соответствии со всеми подписанными контрактами, «но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки».
Новак отметил также, что в 2021 году Россия установит новый рекорд по объемам потребления газа внутри страны, это связано, в частности, «с активным восстановлением экономики в посткризисный период».
Он добавил, что на ситуацию повлияла маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанций, а также последствия прошедшей длительной и холодной зимы. Новак подчеркнул, что Россия даже с учетом этого готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не было.
Ранее цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Японии испугались войны с Россией
|
|
Издание Yahoo News Japan опубликовало материал о совместных учениях России и Китая, материал встревожил читателей.
«Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане», – высказался один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Если Китай нападет на Окинаву, Россия тут же атакует Хоккайдо. Именно в этом смысл постоянных учений на «северных территориях», – предположил другой читатель.
«Чтобы противостоять России и Китаю, Японии нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие. И Япония может все это сделать. Политики должны как можно быстрее принять соответствующее решение», – считает третий пользователей.
Один из них также выразил мнение, что «в условиях текущей международной обстановки у Японии есть только два пути защитить себя: или отменить 9 статью Конституции и наращивать военную мощь, или стать еще одним штатом США».
Другой отметил, что отношения Москвы и Пекина становятся крепче, и «велика вероятность, что в случае кризиса на Тайване или Сенкаку КНДР не останется в стороне».
«К ним также может примкнуть Южная Корея. Тогда это будет грозный противник, с которым силам самообороны Японии не справиться. Нам нужно удвоить расходы на оборону, личный состав и технику, чтобы иметь возможность бороться», – заключил он.
«Нам неизвестно, в каких на самом деле отношениях находятся Россия и Китай, но они представляют угрозу для Японии. У Японии должна быть такая армия, которая сможет одновременно отразить и нападение России, и нападение Китая», – сделал вывод другой юзер.
Напомним, совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море 14 октября. Ранее министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений на территории КНР.
Финскую журналистку удивила уникальная российская особенность
|
|
Журналистке из Финляндии Анне-Лену Лаурен понравилась способность россиян быстро, качественно и недорого ремонтировать вещи, которые она бы выкинула.
Лаурен рассказала о том, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте, ей пришлось обратиться к русской портнихе, чтобы починить вещь.
«И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь», – рассказала Лаурен в статье для Dagens Nyheter, передает РИА «Новости».
Журналистка объяснила, что Галина работает в «Доме быта» в Гетеборге.
По мнению Лаурен, россияне мастерски, «невероятно быстро» и по доступным ценам занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. Она считает, что это связано с советским прошлым.
«И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, – ответная реакция на бедность при социализме», – предположила она.
При этом Лаурен отметила успехи скандинавских стран в сортировке мусора, однако это контрастирует с тем, что многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются.
«Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись», – пояснила журналистка, признавшись, насколько безумна культура потребления ее страны.
Ранее американская журналистка, автор путевых очерков и книги «Затерянные пианино Сибири» Софи Робертс описала «ощущение чуда», которое она испытала, побывав на Алтае.
Свидетельница нападения на станции «Текстильщики» стала обвиняемой
|
|
Свидетельница по делу об инциденте с кавказцами у метро «Текстильщики» стала обвиняемой по делу, ее обвиняют в брани в общественном месте, об этом она рассказала в СМИ.
«Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», – сказала Ольга изданию «Подъем».
Она добавила, что ей предъявляют обвинение за нецензурные выражения в общественном месте.
«Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Я на стрессе, на эмоциях, говорила: «Вы что творите!» Потом сказали, что будут производить опись содержимого моей сумки и изъятие всего, включая телефон. Я отказалась отдавать им личные вещи. Ну тогда, стали они говорить, вы будете здесь находиться двое суток для выяснения вашей личности», – рассказала собеседница.
По ее словам, ей вменяют то, что она якобы материлась в вагоне, где была толпа, но такого на самом деле не было.
«Я говорила с ними, но без мата. Я написала, что не согласна с протоколом. Вчера три часа я была в отделении на Таганке. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при этих сотрудницах», – призналась она.
Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.
В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение.
Врачи объяснили разницу между антителами после коронавируса и вакцинации
|
|
Большинство антител, которые образуются после болезни, не дают защиты, вирус приносит серьезный вред организму. В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные», которые никак не влияют на здоровье, их достаточно, чтобы бороться с болезнью.
«В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные». Большая часть вакцин содержит только определенный фрагмент коронавируса или генетический материал, кодирующий его. И в данном случае антитела образуются только в отношении этих участков, а не всего вируса. Поэтому более узкий спектр антител», – цитирует «Вечерняя Москва» врача-иммунолога Николая Крючкова.
Он добавил, что исключением в данной ситуации являются инактивированные цельновирионные вакцины «КовиВак», Sinopharm, Sinovac, в них содержится хоть и «убитый», но цельный вирус. Но антитела образуются в меньшем количестве, чем после болезни, и не идентичные тем, которые появляются у переболевших.
«Вирус все же неживой. Он не размножается. Также при инактивации вирусных частичек происходит изменение антигенного состава. Многие считают, что поэтому лучше встретиться с цельным вирусом. Но надо помнить, что заражение вирусом влечет за собой целый ряд негативных последствий, включая летальный исход. Кроме того, нам и не нужно для того, чтобы организм эффективно справлялся с инфекцией при повторной встрече с ней, иметь полный слепок антигенного состава вируса», – добавил Крючков.
Большинство антител, которые образуются после встречи с вирусом, не дают защиты. Главное для человека – высокое количество нейтрализующих антител. Поэтому вакцины достаточно, чтобы организм запомнил опасного противника и начал борьбу с ним при новой встрече.
«Понятно, что иммунитет после вакцины не равен иммунитету после инфекции. Но естественная инфекция гораздо хуже, потому что это – заболевание со всеми последствиями», – подчеркнул врач.
Инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь пояснил, что натуральные и вакцинные антитела отличаются друг от друга по составу. Также искусственные антитела отличаются друг от друга в зависимости от того, каким препаратом был иммунизирован человек.
«Но, помимо самого названия антител, еще вопрос в качестве антител и в том, как формируется иммунитет. Так вот по «ЭпиВакКороне» видим, что эффективность невысока относительно «дельта»-штамма. «Спутник», хоть и дает иммунитет от спайкового белка, но эффективность его высока в плане того, чтобы не заразиться. «КовиВак» дает различные виды антител, но его эффективность, по достоверным данным, пока мы не знаем. По предварительным сведениям, против индийского штамма она тоже снижается», – добавил врач.
Тимаков подчеркнул, что «вирус поражает внутренние органы, вызывает постковидный синдром, серьезнейшие изменения в органах и их работе, вакцины же являются неживыми, на органы не влияют, в организме инфекция не размножается». Поэтому выбирать способ получения защиты организма от ковида даже не приходится. По предварительным данным, иммунитет после коронавируса в легкой форме хуже, чем после вакцины, добавил врач.
По словам Крючкова, есть предположение, что естественные антитела сохраняются в организме чуть дольше, нежели поствакцинные. Ученые ведут работу по этому вопросу.
Также он подчеркнул, что максимум антител в крови фиксируется через 1–1,5 месяца после инфекции. Потом же количество антител снижается после заболевания довольно быстро.
«Но есть часть людей, у которых они вообще не появляются в значительном количестве. Таких 10% примерно. Есть порядка 20 процентов людей, у которых через 6 месяцев уровень тел падает настолько, что они перестают обнаруживаться в тесте ИФА», – добавил Крючков.
«Срок от 5 до 8 месяцев считается нормальным для прохождения вакцинации после болезни или ревакцинации. Есть наверняка люди, у которых иммунитет сохраняется гораздо дольше, например год. Но их выявить сложно»,– подчеркнул врач.
В свою очередь Тимаков отметил, что сегодня и искусственные, и натуральные антитела держатся по длительности одинаковое время. Но качество всех этих антител в долгосрочном будущем и то, какие из них будут более эффективными, пока неизвестно. Ученым предстоит это выяснить с помощью исследований.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких.
За минувшие сутки в России выявили 33,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экипаж МКС проснулся от сирены
|
|
Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
«У нас сейчас сработало оповещение (...) Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену), чтобы они услышали», – рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами, передает РИА «Новости».
По его словам, причина срабатывания сирены была связана с временным пропаданием готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».
Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.
Напомним, в данный момент на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».
Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.
Сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин «всыпал» генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за данный инцидент.
В Польше предложили ввести новые санкции против России
Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу (ЕС) ввести против России новые санкции из-за ее «агрессивной политики», следует из документов организации.
Указывается, что «в свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», передает RT.
Институт отмечает, что наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.
Также там рекомендовали усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Кроме того, организация предлагает ЕС субсидировать российские СМИ и НПО.
Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что возможное укрепление сотрудничества Берлина и Вашингтона с Москвой угрожает Польше и Украине.
Буланова назвала жертв харассмента «проститутками»
|
|
Российская певица Татьяна Буланова заявила, что считает слово харассмент постыдным, а женщин, которые заявляют о домогательствах после того, как построили карьеру, – проститутками.
Буланова отметила, что к ней никогда не приставали коллеги или продюсеры, «а может, я как-то не замечала, не понимала этого», передает «Комсомольская правда».
«Вообще, для меня слово харассмент – это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Если бы со мной случилось такое, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело», – сказала она.
При этом певица призналась, что неоднократно сталкивалась с мужской тиранией, но не в работе, а в личной жизни.
«Слава богу, это было не физическое давление: если и были стычки, то небольшие и обоюдные. А морально да, на меня давили. Наверное, у меня просто сильный характер, и не каждый мужчина рядом с собой может вытерпеть женщину. Возникают обиды, зависть, ревность к успеху. И естественно, человек начинает отыгрываться», – рассказала она.
Ранее певица Лолита Милявская заявила, что хотела бы, чтобы харассмент существовал для женщин старше 50 лет.
Между тем был назван процент российских мужчин, подвергшихся домогательствам на работе.