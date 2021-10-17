Дети получили ожоги из-за игры с противогазом в Астраханской области Новые правила выезда детей за рубеж начали действовать в России 17 октября 2021, 00:55

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В России вступил в силу приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, сообщили в пресс-центре МВД. В МВД сообщили, что с 17 октября вступает в силу приказ «Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ». При этом «ранее действующий приказ утрачивает силу», передает ТАСС. Напомним, в начале октября МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию страны. В Общественной палате оценили новые правила, отметив, что они позволят упростить процедуру для опекунов.

В Узбекистане толпой избили русскоговорящую девушку 16 октября 2021, 14:45

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Жительницу Узбекистана Екатерину Арсеньеву избили в городе Алмалыке несколько местных жителей, при этом они выкрикивали в ее адрес националистические лозунги с призывом «валить в Россию», пишут СМИ. По словам Арсеньевой, во дворе дома в ее машину врезался автомобиль, который не был поставлен на ручной тормоз. Девушка решила высказать претензию владельцу авто, однако в этот момент ее ударили по голове, а также якобы начали кричать «русские, валите к себе в Россию», передает «Царьград». Отмечается, что девушку били мужчина и две женщины. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму. У конфликта были свидетели, однако местные правоохранители не встали на сторону Арсеньевой. На нее завели дело о хулиганстве. Ранее стало известно, что в Узбекистане появились листовки против русского языка. Согласно закону Узбекистана «О государственном языке» граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. Между тем в Казахстане отменили обязательное дублирование вывесок и указателей на русском языке. Также в республике националисты организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли. До этого Киргизии мужчина напал на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском. В сауне отеля в Албании обнаружены мертвыми четверо россиян 16 октября 2021, 07:31

Фото: Vedat Xhymshiti/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Тела четырех россиян обнаружены в сауне отеля в деревне Керрет в Албании, сообщает полиция. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. В полиции уточнили, что погибшие «задохнулись», передает РИА «Новости» со ссылкой на Albanian Daily News. В начале недели сообщалось, что российский турист умер в провинции Анталья на юге Турции. Напомним, несколько лет назад, когда отношения России и Турции переживали кризис, Албания решила заменить россиянам Турцию и закрепиться на российском рынке. Летний отдых россияне провели в 2021 году в основном в России. Детям от смешанных браков решили автоматически давать российское гражданство 15 октября 2021, 12:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически – вне зависимости от места рождения, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке – на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», – передает «Интерфакс» слова Лаврова на Всемирном конгрессе российских соотечественников. По его словам, соответствующую инициативу намерены реализовать российские законодатели в рамках инициатив по поддержке соотечественников. Ранее Лавров призвал ускорить решение «детского вопроса» с Финляндией. Россия запросила Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова 15 октября 2021, 10:38

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Генеральная прокуратура России направила запрос в Черногорию о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. «Запрос о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам», – передает ТАСС сообщение ведомства. Там уточнили, что запрос был подготовлен еще 7 октября. Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске. В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну. В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами. Подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Чите 15 октября 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

В Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СК по региону. «Около 19.00 14 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело», – передает РИА Новости сообщение ведомства. На место выехала следственная оперативная группа, возглавляемая руководителем Черновского межрайонного следственного отдела СУ СК по Забайкальскому краю Бато Дашидондоковым. Следователи совместно с полицией провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. «В тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога и адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления», – уточнили в пресс-службе. Ранее ученик махачкалинской школы зарезал сверстника. Кузнецова поддержала инициативу о гражданстве для детей от смешанных браков 15 октября 2021, 18:12 Текст: Вера Басилая

Вице-спикер Госдумы, экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова поддержала идею предоставлять российское гражданство детям от смешанных браков, это может облегчить решение важных вопросов для многих семей. «Как минимум, это могло бы быть очень полезно для многих семей для того, чтобы сделать проще решение различных житейских вопросов, порой жизненно важных вопросов – с лечением и с другими. Поэтому, я считаю, что инициатива абсолютно правильная, точная, и мы поддерживаем. Пусть это будет так, а когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства он будет являться», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецовой. Вместе с тем, она призвала внимательно проработать это предложение, «обсудить все подводные камни» и начать реализовывать. Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что родившиеся от браков россиян с иностранцами дети должны автоматически получать российское гражданство независимо от места рождения и места жительства семьи. По его словам, данную инициативу планируется реализовать в рамках поддержки соотечественников. Дело об избиении вступившегося за школьника подростка возбудили в Нижегородской области 15 октября 2021, 16:35 Текст: Вера Басилая

Уголовное дело об избиении подростка возбуждено в Балахнинском районе Нижегородской области, также началась доследственная проверка по информации в СМИ о якобы попытавшейся «замять» происшествие сотруднице полиции, сообщило региональное следственное управление СК России. В сюжете регионального телеканала сообщалось о 15-летнем школьнике из Балахнинского района, который заступился за 10-летнего мальчика, у которого старшеклассники вымогали 5 тыс. рублей. Сверстники избили защитника школьника, в итоге подросток не видит одним глазом. В сюжете также сообщается, что инспектор по делам несовершеннолетних, по словам матери, пытается «замять» дело и оказывает давление на школьника, утверждая, что тот преувеличивает произошедшее, передает РИА «Новости». «Следователем Балахнинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга). Также организована доследственная проверка по факту оказания давления со стороны сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – говорится в сообщении регионального СУСК. Кроме того, будут изъяты материалы процессуальной проверки по факту вымогательства денег у малолетнего школьника. «Проявив активную гражданскую позицию, несмотря на свой юный возраст, встал на защиту малолетнего ребенка. Нижегородские следователи будут инициировать вопрос о награждении... за проявленную высокую гражданскую ответственность», – подчеркивается в сообщении. Отмечается, что следователи решили оказать заступившемуся подростку материальную помощь, которая ему необходима для лечения. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил парня, заступившегося за пассажирку в московском метро. Напомним, молодой человек заступился за девушку в вагоне поезда на «синей» ветке метро, за это он был сильно избит. Пострадавшего после доставили в больницу с серьезными травмами. Позже нападавших задержали и предъявили им обвинения по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении полицейского. В Свердловской области ищут девочку, которая исчезла после просьбы простить ее 14 октября 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

В деревне Шаля Свердловской области пропала девочка, она оставила записку с просьбой простить ее, школьницу ищет полиция, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых. «Брат девочки и ее отец обратились в местный отдел полиции 13 октября в 20.50 (18.50 мск). Личный состав ОВД был поднят по тревоге. На розыск пропавшей школьницы ориентированы все без исключения наряды. Тщательным проверкам подвергаются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты», – цитирует Горелых РИА «Новости». Он добавил, что семья девочки – полная, в ней четверо детей, она приехала из Узбекистана много лет назад. 17-летний подросток характеризуется ровесниками и учителями с положительной стороны, она учится в 11 классе. «Прежде чем таинственно исчезнуть... написала записку и передала ее подруге, попросив при этом сразу письмо не читать, а лишь тогда, когда придет время. О том, когда придет это время, знакомая должна была понять сама. В записке девочка попросила прощения у мамы с папой за свой поступок. Девочка воспитывалась в строгих правилах, у нее не было даже сотового телефона», – добавил Горелых. По его словам, мобильной связью с друзьями ей приходилось пользоваться через одноклассников. На поиски направили около 150 представителей МВД, местных жителей и добровольцев. Уголовный розыск опрашивает родственников девочки с помощью детектора лжи, розыск проводится под контролем руководства ГУ МВД региона. Врач объяснил необходимость экспресс-тестирования детей на COVID 14 октября 2021, 20:29 Текст: Елена Мирошниченко

Раннее выявление коронавируса у детей поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания, заявил педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов. «Появление экспресс-тестов на коронавирус поможет эффективно выявить вероятность заболевания на ранних сроках и у детей, и у взрослых. Это во многом поможет упредить возможные осложнения благодаря своевременному началу лечения. Одной из частых причин, по которой к нам поступают маленькие пациенты в среднетяжелой и тяжелой форме, – это позднее обращение к врачу. Те осложнения, которые возникают у детей, никак не сопряжены с тяжестью течения заболевания. Врачи часто отмечают постковидный синдром даже у детей, которые бессимптомно перенесли заболевание», – приводятся его слова в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом. Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях. Лавров назвал бесперспективными попытки Запада расколоть российских соотечественников 15 октября 2021, 11:56 Текст: Наталья Ануфриева

Ряд западных коллег для противодействия стабильному внутреннему развитию России используют нечистоплотные методы давления на Москву, дискриминируя российских соотечественников за рубежом, такие попытки внешнего раскола бесперспективны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Лавров заявил, что «западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России», а также укрепление ее позиций на международной арене, передает ТАСС. «На нас стремятся оказать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов – от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела. Среди нечистоплотных методов – попытки дискриминировать наших соотечественников в том числе по языковому и этнокультурному признаку», – подчеркнул он. Министр указал, что «при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократий Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии». «Не прекращаются попытки переписать страницы общей истории. На активистов диаспоральных структур оказывается жесткое давление, в том числе с использованием административных рычагов, цензуры, избирательного правоприменения. Дело доходит до откровенно русофобских акций», – продолжил он. Однако «усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность поссорить с исторической Россией бесперспективны, представители наших общин с достоинством отстаивают свое право на поддержание связей с родиной, сопричастность ее судьбе, участие в культурных и экономических проектах» Лавров также указал, что в данный момент «особенно востребована работа по сохранению международных позиций русского языка». «Решению данной задачи будет способствовать реализация принятых в ходе прошлогоднего заседания Совета глав государств СНГ решения о проведении в следующем году Года народного творчества и культурного наследия, а в 2023 году в Содружестве проходит Год русского языка, как языка межнационального общения. И для организации соотечественников открывается самое широкое поле деятельности», – сказал он. Подчеркивается, что Россия продолжит оказывать поддержку и защиту прав соотечественников-журналистов, работающих на русском языке и подвергающихся гонениям. Ранее президент Владимир Путин пообещал активизировать работу по поддержке соотечественников за рубежом. Минтруд назвал средний возраст женщин при рождении первого ребенка 15 октября 2021, 11:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Средний возраст рождения первого ребенка сдвигается, сегодня это 28 лет. Связано это с тем, что женщины нацелены на карьеру, сообщила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова. «Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру», – передает ТАСС слова Мухтияровой на Евразийском женском форуме. Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в России сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с пандемией. Стало известно возможное название российской вакцины от коронавируса для детей 16 октября 2021, 08:31 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина от коронавируса для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких», заявил директор центра Александр Гинцбург. Гинцбург сказал, что название «наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют». По его мнению, «М» значит «маленькие», передает РИА «Новости». Ранее стало известно, в каком возрасте дети чаще всего заболевают коронавирусом. В РДШ признали школьные театры новым трендом воспитания 14 октября 2021, 10:30 Текст: Наталья Ануфриева

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийскому проекту «Школьная классика», который Российское движение школьников реализует вместе с Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Министерства просвещения. В пресс-конференции приняли участие исполнительный директор РДШ Ирина Владимировна Плещева, народный артист России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Наталия Наумова, заслуженный артист России Станислав Дужников, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. В пресс-конференции также приняли участие: активист РДШ, финалист первого сезона проекта «Школьная классика» из Творческой мастерской «Юные гении» города Самара Глеб Сухов и старший методист дворца пионеров «Воробьевы горы», режиссер центра «Театр юных москвичей» Андрей Задубровский. Они рассказали об уникальности развития системы воспитания путем внедрения занятий театральной деятельностью, а также об опыте реализации и запуске второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика» в 2021-2022 учебном году. Руководитель РДШ отметила, что вместе с Театральным институтом имени Бориса Щукина 21 сентября была запущена заявочная кампания второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика», который направлен на создание и системное развитие школьных театров на территории России. Также Плещева напомнила о том, как прошел первый сезон проекта, который был реализован с марта по июнь 2021 года и показал востребованность проекта среди школьников и педагогов. «Мы знаем, что школьные театры – это известная достаточно практика, и нам удалось, имея спрос, создать очень грамотное предложение для ребят. Суть проекта заключается в том, что ребята, участвуя в таких вот мероприятиях, в театральных постановках, они не просто развиваются сами как гармоничные личности, учатся говорить, себя презентовать, социализируются. Но еще благодаря творческому партнеру в виде Евгения Владимировича Князева и его Института, школа которого славится работой с классическими произведениями, у ребят формируются нравственные ценности, абсолютно понятные всем людям вне зависимости от возраста. Мы смогли таким образом собрать неравнодушных ребят, желающих участвовать в проекте», – рассказала она. Плещева отметила, что «мы дали старт первого сезона весной в День театра и не думали, что у нас сразу будут такие успехи». Например, «Александр Олешко на пресс-конференции, которую мы давали в стенах Института, сказал, что, работа с классикой – это не поклонение чему-то старому, это «поддержка огня», и мы этот огонь почувствовали именно в тот день на пресс-конференции от того, как начали ребята, педагоги реагировать на проект». Она добавила, что на данный момент существуют около 7 тыс. «разного рода кружков и объединений, которые этим интересуются». «Я как человек, работающий в театре, как работающий с молодежью, понимаю, насколько человек, который каким-то образом был связан в театре, развивается ярче и глубже остальных. Для меня это очень важно и ответственно, когда говорят, что нужно забыть то старое, когда во времена моего школьного детства, в моей школе, а школа была самая что ни на есть обычная, она находилась под Ясной Поляной, было, наверное, 15 кружков, в том числе и театральный класс, который давал возможность каждому ребенку прийти по своему интересу. Сам Сергей Кириенко сказал, что он сам был в школьном театре и знает, до какой степени это важно. И мы готовы помочь школам, которые за вот эти почти 30 лет утратились навыки ведения кружков. Мы готовы взять на себя подготовку методической литературы, мы готовы взять на себя для всей страны подготовку педагогов дополнительного образования, которые будут заниматься школами. У нас есть методическая литература, которую мы можем разослать, мы открываем театральный класс даже в рамках нашего института, чтобы попробовать как они будут работать для всех детей!», – сказал народный артист России Евгений Князев. По словам Наталии Наумовой, в данный момент 7 тыс. школ заявили, что в их инфраструктуре существуют школьные театры, то есть каждая пятая школа имеет такое объединение. Главная задача на сегодняшний день – за счет инструментов госполитики, новых проектов, программ повышения квалификации, которые сегодня разрабатывает театральный институт имени Бориса Щукина, поддерживать педагогов-инициаторов, помогать через инструменты национального проекта образования создавать материально-техническую базу школ, чтобы это было по-настоящему серьезно, так как это то направление, которое может не просто занять и вовлечь детей, но и обладает огромным воспитательным эффектом, и самое главное – формирует у участников проекта те компетенции, знания и умения, которые пригодятся на всю жизнь. «Министерство просвещения традиционно поддерживает проекты, которые создают среду вокруг наших детей, призванную к развитию, воспитанию, вдохновению и возможности развития всех талантов, которые есть, безусловно, у наших учащихся. Вопрос воспитания для всей государственной политики, и для Министерства просвещения в том числе, в сфере образования на сегодняшний день являются ключевыми. Образовательные организации всегда занимались воспитательной работой, но сегодня новый интенсив, новые возможности, новые предложения. Конечно, Российский театр – это неиссякаемый источник воспитания, развития личности, психоэмоционального развития детей», – сказала Наумова. «Я ходил в театральный кружок, в театральную школу и вот из меня вырос вот такой большой артист и в прямом и переносном смысле. Я считаю, что эта программа – это замечательная вещь, не только помощь педагогам в воспитании детей, но ещё и возможность детей обратить внимание на школьную программу литературы и русского языка с более глубоким пониманием и расширением своего кругозора. Это дает возможность, вам ребята, когда вы занимаетесь в театральной школе. А педагоги, которые там преподают, они вам могут объяснить, что такое традиция, колорит нашей земли русской через литературу, через стихи. И я уверен, потому что на своем личном опыте убедился в этом, что занятия в театральном кружке, в театральной школе позволяют лучше понимать жизнь, находить общий язык и с друзьями, и с педагогами, и с более старшим и младшим поколениями. Так что все, что вы делаете – делайте с удовольствием! Оно в любом случае вам пригодиться, даже если вы не пойдете по профессии артиста», – обратился к участникам проекта заслуженный артист России Станислав Дужников. Подросток ранил себя из гранатомета в Мордовии 16 октября 2021, 13:33 Текст: Вера Басилая

В селе Атемар Лямбирского района Мордовии 17-летний подросток случайно ранил себя при срабатывании гранатомета, пострадавший госпитализирован, на месте происшествия работают следователи, сообщили в региональном МВД. «Телесные повреждения молодой человек получил в результате сработки ручного гранатомета. Пострадавший госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – приводит ФАН сообщение ведомства. По информации ведомства, в гараже у места инцидента правоохранители нашли еще одно такое же огнестрельное оружие, сейчас там взрывотехники и сотрудники уголовного розыска. Правоохранителям предстоит узнать, каким образом у подростка мог оказаться гранатомет. Ранее ФАН писало об угрозе стрельбы в школах Мордовии. Информация о готовящихся терактах в в групповых родительских чатах не подтвердилась. Также полиция начала проверки после угрозы в соцсетях устроить стрельбу в школах Москвы. Япония отказала в статусе беженца якобы приплывшему с Кунашира россиянину 14 октября 2021, 13:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство Японии отказало россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, утверждающему, что он приплыл с Кунашира, в предоставлении статуса беженца, однако мужчина подал апелляцию на решение, поэтому пока депортирован не будет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники. Кроме этого, на время рассмотрения апелляции мужчина был временно выпущен из центра содержания миграционной службы, передает РИА Новости. Нокард заявил, что хотел убежать из России. Где мужчина находится в настоящий момент, не уточняется. В августе Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный человек, предположительно, гражданин России Ваас-Феникс Нокард приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. В начале сентября Нокард подал заявку на статус беженца в Японии. По его словам, он приплыл на Хоккайдо в гидрокостюме, что «заняло 23 часа», при этом ему никто не помогал. Мужчина сообщил, что в России у него якобы украли оба паспорта (внутренний и заграничный), при этом он хотел бы переехать в Польшу или Австралию.