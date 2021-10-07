В Общественной палате оценили новые правила выезда детей за границу

Новые правила выезда детей за границу, которые подготовило МВД, позволят упростить процедуру для опекунов, поскольку больше не нужно будет перед каждым путешествием получать разрешение второго родителя, сказала газете ВЗГЛЯД директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Агре.

В Министерстве внутренних дел утвердили новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Согласно данному приказу, родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период они запрещают выезд своим детям.

«Я вижу здесь совершенствование самого процесса, потому что такое заявление в данном случае позволяет внести заявление в некую систему. То есть родителям потом не нужно будет по 20 раз ходить и оплачивать услуги нотариуса на каждый выезд. Есть конкретные запреты, или же их вовсе нет, что делает процедуру в разы удобнее, чем она была до этого», – говорит Агре.

Она поясняет, что ранее абсолютно на каждую поездку, куда бы ни выезжал один из родителей с детьми, требовалось сделать отдельный документ с разрешением. То есть это своего рода шаг к оптимизации, поскольку у родителей и так зачастую не хватает ни на что времени. А заполнив такое заявление, ребенку намного удобнее куда-либо выехать.

Однако в случае, если при разводе родителям не удалось найти общий язык, в том числе и в вопросе воспитания ребенка, и один из опекунов назло супругу или супруге напишет запрет на полный выезд из страны до достижения 18-летнего возраста, но в течение взросления сына или дочери остынет, то даже при пересмотре своей точки зрения по разным причинам может не захотеть переписать заявление.

«Думаю, что если у супругов на момент развода плохие отношения, то второй родитель по истечении времени и так не дал бы разрешение на выезд ребенка из страны. Это, скорее, не вопрос документа, а вопрос тех взаимоотношений, которых родители достигают в процессе развода. Возможность изменить свое мнение и снять запрет на выезд предусмотрена, а уже остальное – выстраивание отношений родителей. Подписание документа – это всего лишь юридическая процедура, а отношение родителей и детей, а именно некое формирование культуры взаимоотношений при разводе, это другое», – объясняет эксперт.

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда при разводе один из родителей дал согласие на выезд ребенка в любую страну, а, например, при его достижении подросткового возраста другой опекун решает отправить его учиться заграницу или же полностью туда переехать вместе с ним без оповещения ранее давшего согласие супруга. «Это, опять же, взаимоотношение взрослых людей. Предусмотрены временные рамки запрета, всего этого можно избежать. Нужно относиться к этому как к упрощению процедуры», – заключила Агре.

Ранее фотограф Дмитрий Исхаков подал исковое заявление на бывшую супругу певицу Полину Гагарину, поскольку та без его ведома вывезла на частном самолете их общую дочь за границу. По его мнению, на данный момент не самое благоприятное время для вылетов из России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, поэтому он написал изначальный запрет на путешествие. Кроме того, он отметил, что малышка очень плохо переносит длительные перелеты, о чем Гагарина знала.