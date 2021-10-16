Умер народный артист России Борис Ташкентский

Народный артист России Борис Ташкентский, известный по фильму «Будулай, которого не ждут», умер в возрасте 84 лет.

«С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский», – говорится в сообщении театра «Ромэн».

Борис Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье. Его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился в Ташкентском театральном институте, но был отчислен. Впоследствии окончил Щепкинское училище.

В 1960 году поступил в трупу театра «Ромэн», где стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер – поставил спектакли «Большая волна Ганга», «Закон предков», «Цвет вишни».

На счету Ташкентского свыше десяти ролей в кино, наиболее он известен по фильмам «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий», «Верный друг Санчо».