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Сербия сочла предложенную Россией цену на газ неприемлемой
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Российская сторона предложила Сербии покупать газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров, это неприемлемо, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Как пояснил Вучич, предлагается, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле», в результате она составит 790 долларов за 1 тыс. кубометров. «Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Вучич подчеркнул, что в связи с этим «так важна встреча с Путиным 25 ноября». Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов, договор истекает в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.
Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече Вучича и президента России Владимира Путина. Селакович подчеркнул, что Сербия стремится в ЕС, но при этом «забывает о традиционных друзьях и союзниках, таких как Россия». Министр указал, что Сербия «не хочет становиться членом НАТО» и «ревностно защищает военный нейтралитет».
6 октября Вучич заявил, что передаст президенту России просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ.
В Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса
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Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за скачка газовых цен, заявил эксперт Войцех Якубик.
Якубик заявил в интервью польскому Radio Maryja, что «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом, это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, Газпромом», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что ранее Еврокомиссия оштрафовала Google и Facebook, в то время как к Газпрому относилась снисходительно.
Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил Якубик.
По его мнению, Еврокомиссия может в этот раз как оштрафовать Газпром, так и предложить ряд решений для защиты ЕС.
Отметим, что саму Польшу в Европарламенте захотели лишить финансирования, так как КС страны подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Украинцы возмутились реакцией ЕС на контракт Газпрома и Венгрии
Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.
Публикация вызвала резкую реакцию читателей.
«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.
«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.
«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.
«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.
«Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.
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Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости».
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!» – подытожил он.
«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь.
«Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель.
«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
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Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Песков отметил, что в таком случае Россия готова будет выполнить новые контракты. «Конечно. Россия это и делает. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше газ, если будут увеличивать контракты, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», – сказал он.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставе газа в Европу.
«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», – заявил он.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в «Газпром».
«Есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно Газпрому», – сказал он.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Власти Молдавии готовы к тому, что могут остаться без контракта с Газпромом
Молдавия может остаться без контракта с Газпромом с 1 ноября, власти страны допускают такой варианта развития событий, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Также возможен сценарий поставки газа в неполном объеме, передает РИА Новости.
Компания Газпром 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, что больше среднегодовой закупочной цены в 2021 году.
Компания «Молдовагаз» заявила 6 октября, что потребление газа в стране превышает поставки топлива из России. В среду в стране введен «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке.
«Мы хотим заключить контракт с Газпромом на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии», - заявлял Спыну.
Ранее сообщалось, что страна сейчас ищет возможность поставки газа через Румынию и Украину. Это также считается альтернативным сценарием, говорила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе
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Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе.
Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.
«Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он.
При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий».
Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами.
«Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.
«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось
Расход газа из подземных хранилищ в Европе почти сравнялся с объемами закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
В понедельник запасы выросли на 1160 ГВт/ч, но при этом резко увеличился и отбор – до 970 ГВт/ч. В результате в начале недели общая наполненность увеличилась только на 0,02 процентных пункта – это минимальный показатель с весны 2021 года. Наполненность ПХГ составила 78,09%, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
«Оператор ГТС Украины» отрицает данные об изношенности газовой системы страны
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В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что газотранспортная система страны не изношена, передает ТАСС.
«Информация, озвученная президентом РФ относительно „изношенности" газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности», – сообщает издание УНН со ссылкой на пресс-службу компании, передает ТАСС.
Ранее в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что усилить транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно. По словам российского лидера, она изношена на 80% и может не выдержать. Но все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщал о ремонте и диагностике ГТС. На эти цели выделили около 4,6 млрд гривен. Сейчас строятся две компрессорные станции, еще восемь построят до 2025 года.
Напомним, Украина столкнулась с газовым кризисом. Многие соцучреждения страны остаются без отопления. В стране начали досрочно тратить газ из хранилищ.
В Болгарии восхитились стратегией России в ситуации с газом
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Читатели болгарского интернет-издания «Факти» высоко оценили действия России в ситуации с газовым кризисом в Европе.
По мнению читателей, несмотря на обвинения в шантаже поставками газа и «Северным потоком – 2», западные инвесторы не торопятся уходить из Газпрома, что свидетельствует о правильности выбранного Москвой пути, передает РИА «Новости».
«Акции Газпрома взлетают вверх! Что это, если не правильная бизнес-стратегия?» – написал один из комментаторов.
«Браво, Путин», – добавил другой читатель.
Другие пользователи резко раскритиковали политику США по поставкам газа.
«Почему Байден этим не воспользуется, не затопит рынок ЕС СПГ? В Европе 15 действующих терминалов, и используется менее 40% их мощностей. Почему TANAP (Трансанатолийский газопровод – прим. ВЗГЛЯД) не загружен на 100%?» – отметил один из читателей.
«США задали агрессивный тон этой кампании, выкрутив Болгарии руки и вынудив ее отдать «Южный поток» Турции и заставив Германию медлить с «Северным потоком – 2», – подчеркнул пользователь с псевдонимом Летописец.
Ранее цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Новак: Евросоюз не просил Россию увеличить поставки газа
Евросоюз пока не обращался по линии правительства по поводу увеличения поставок газа, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
«Пока не обращались», – сказал он ТАСС.
Новак отметил, что вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища находится в компетенции Газпрома.
Ранее президент Владимир Путин заявил: Россия всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, в том числе в период холодной войны.
Также Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе. Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Путин спрогнозировал рекордный объем поставок газа в Европу по итогам 2021 года
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
«Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Сечин обсудил с главой BP поставки газа Роснефти в Европу
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Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни обсудили перспективы развития сотрудничества и возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями.
Встреча прошла в рамках Российской энергетической недели-2021 (РЭН), следует из пресс-релиза «Роснефти».
«Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд м3 газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у Президента и сейчас прорабатывается Правительством Российской Федерации», – сказал Сечин.
Стороны также обсудили возможность создания совместного предприятия по развитию инфраструктуры для заправок автотранспорта природным газом в России.
Важной темой встречи стало стратегическое партнерство компаний в области углеродного менеджмента. Соответствующее Соглашение было подписано сторонами в феврале 2021 года.
В данный момент стороны определяют дальнейшие возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов.
Отмечается, что «Роснефть» и ВР занимаются разработкой новейших стандартов проектирования и оценкой внедрения ряда низкоуглеродных технологий на своих совместных предприятиях в России, рассматривают возможности реализации проектов в области ветроэнергетики, энергоэффективности, улавливания и хранения углерода, а также природного поглощения СО2. Все это способствует реализации низкоуглеродных планов обеих компаний.
Еще одним направлением сотрудничества является обмен опытом по вопросу методологии учета выбросов парниковых газов, а также по практическому применению технологий определения уровня метана и разработке оптимальных решений для сокращения его выбросов.
Сечин и Луни также обсудили вопросы реализации совместных проектов: с 2015 года «Роснефть» и ВР совместно с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири («Таас-Юрях»), в рамках проекта завершено строительство основных объектов второй очереди обустройства месторождения.
Уровень добычи составляет 14 тыс. тонн в сутки. За 2020 год было добыто 4,8 млн тонн жидких углеводородов.
Отмечается, что к 2030 году ВР планирует увеличить свои ежегодные инвестиции в низкоуглеродные технологии примерно до 5 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2019 году, а также создать комплексный портфель низкоуглеродных технологий, включая возобновляемые источники энергии, биоэнергетику, разработки в области водородной энергетики и технологии улавливания, утилизации и хранения CO2. К 2030 году ВР планирует ввести около 50 ГВт чистой возобновляемой генерирующей мощности, что в 20 раз больше, чем в 2019 году, и удвоить количество взаимодействий с потребителями до 20 млн в день.
Между тем цена на газ в Европе выросла до 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
В ЕК решили не рассматривать роль «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе
Еврокомиссия (ЕК) на заседании не рассматривала влияние запуска «Северного потока – 2» в ходе обсуждения рекомендаций странам ЕС по реагированию на энергетический кризис в регионе, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Еврокомиссия сегодня не обсуждала роль запуска «Северного потока – 2», поскольку процедура его разрешения в настоящий момент находится на рассмотрении у немецкого регулятора, после решения которого у ЕК будет два месяца на его рассмотрение», – передает ее слова ТАСС.
Симсон добавила, что сейчас уровень заполнения газохранилищ в странах Евросоюза составляет 77%. Также, по ее словам, Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам в ЕС.
«Газпром в полном объеме выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС, но практически не поставляет дополнительные объемы газа на европейский рынок или поставляет их в минимальном объеме», – сказала еврокомиссар по энергетике.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось. Еврокомиссия планирует предложить создание механизма общих закупок газа для пополнения стратегических запасов Евросоюза для устранения энергетического кризиса.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
В Еврокомиссии не увидели причин обвинять Россию в манипулировании ценами на газ
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Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке, заявил замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.
Тиммерманс, который находится в Болгарии с рабочим визитом, заявил в интервью каналу bTV, что «Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует», однако «спрос на газ на мировом уровне огромен», «есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа, в том числе и туда», передает ТАСС.
«Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», – добавил замглавы Еврокомиссии.
Кроме того, Тиммерманс сообщил, что лицензирование газопровода «Северный поток – 2» полностью зависит от Берлина, который хочет обеспечить «максимальную безопасность его эксплуатации».
Перспективы использования атомной энергии в ЕС были также затронуты в интервью. Тиммерманс сообщил, что ЕК не намерена мешать развитию атомной энергетики в ЕС: «Вопрос с развитием атомной энергии страны – члены Евросоюза должны решать самостоятельно, Еврокомиссия не имеет ничего против использования атомной энергетики».
Ранее на фоне проблем, возникших на европейском газовом рынке, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил сплотиться в отношениях с Россией. Он заявил о необходимости сохранения единства целей среди государств-членов.