Сербия сочла предложенную Россией цену на газ неприемлемой

Российская сторона предложила Сербии покупать газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров, это неприемлемо, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Как пояснил Вучич, предлагается, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле», в результате она составит 790 долларов за 1 тыс. кубометров. «Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.

Вучич подчеркнул, что в связи с этим «так важна встреча с Путиным 25 ноября». Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов, договор истекает в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.

Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил, что тема энергетики станет одной из основных на предстоящей встрече Вучича и президента России Владимира Путина. Селакович подчеркнул, что Сербия стремится в ЕС, но при этом «забывает о традиционных друзьях и союзниках, таких как Россия». Министр указал, что Сербия «не хочет становиться членом НАТО» и «ревностно защищает военный нейтралитет».

6 октября Вучич заявил, что передаст президенту России просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ.