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В Самаре из-за хулиганов на рынке провели рейды против незаконной торговли
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На стихийном рынке в Промышленном районе власти Самары из-за конфликта между пенсионером и торговцами-мигрантами провели рейд, в результате которого было составлено несколько протоколов о незаконной торговле, сообщает пресс-служба мэрии города.
«В Промышленном районе Самары прошел плановый рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли… Во время рейда была зафиксирована несанкционированная лоточная продажа на улице Стара-Загора», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Рейд прошел на фоне публикаций о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами. Последние, по данным соцсетей, «ради забавы» якобы кинули фруктом в пожилого мужчину и попали ему в глаз. По словам очевидцев, инцидент произошел на рынке на улице Стара-Загора. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку публикаций о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами одной из точек, расположенных в Промышленном районе Самары.
«Как только глава региона был проинформирован о случившемся, он поручил провести проверку по факту и в случае установления виновных применить к ним меры в соответствии с действующим законодательством»,– отметила собеседница.
Она добавила, что Азаров также поручил отметить людей, которые вступились за пожилого человека.
Отмечается, что рейд проходил совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры с целью выявления нарушителей на улице Стара-Загора недалеко от пересечения с улицей Ново-Вокзальной, где образовался стихийный рынок. В результате было составлено четыре протокола о незаконной торговле.
В мэрии отметили, что рейды по выявлению и ликвидации несанкционированной лоточной торговли проводятся во всех районах Самары, с января по август 2021 года на территории города были составлены 1662 протокола о незаконной торговле.
Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи
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К членам семьи собственника жилого помещения относятся супруг, дети и родители, которые проживают совместно с ним, уточнил Верховный суд России.
Уточняется, что братья и сестры не считаются членами семьи, признать их таковыми можно только на основании соответствующего соглашения, передает РАПСИ.
«Частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса предусмотрено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи», – сообщили в ВС России.
Уточняется, что решение суд принял после того, как в ВС обратилась женщина с иском об утрате права пользования жилым помещением. Ранее она приобрела дом у своей матери и попросила суд лишить своего брата права пользования на это жилье. Суд первой инстанции принял сторону истицы, поскольку по закону брат не относится к членам семьи собственника жилого помещения. Позднее апелляционный суд отменил это решение.
Верховый суд России постановил, что после смены собственника член семьи предыдущего владельца дома автоматически теряет право на пользование жилым помещением.
Ранее Верховный суд России отказался исключать лис из списка животных, содержание которых запрещено в домашних условиях.
Украину напугал «ясный сигнал» Кремля
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Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину – это ясный сигнал Москвы о том, что она не считает Киев субъектом переговоров, считает журналист канала «Эспрессо TV» Виталий Портников.
Портников сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском, передает РИА «Новости».
«Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», – написал журналист.
По его мнению, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», – заявил Портников.
Он также выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что «теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам».
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В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости».
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!» – подытожил он.
«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь.
«Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель.
«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
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Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Эксперт: Возвращение Украины к российской энергосистеме потребует от Киева денег
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«Киев может снова попросить российской электроэнергии, но это поставит его в неловкое положение и приведет к дополнительным тратам», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович, комментируя планы Украины о десинхронизации с объединенной энергосистемой России и Белоруссии.
«Десинхронизация ожидается только в 2023 году. Этот срок называют те, кто ждет на Украине этой десинхронизации, а ждут ее далеко не все, – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. – Для десинхронизации нужно будет провести соответствующие инфраструктурные работы, чтобы отсоединиться от России и присоединиться к той части энергосистемы Европы, которая называется ENTSO-E».
Украина может совершать экспортные и импортные энергооперации с Евросоюзом с так называемого «Бурштынского энергоострова» – участка электроэнергетической системы на западе страны, пояснил эксперт. «Сейчас электроэнергия в Европе очень дорогая. Если такая цена сохранится через два года, Украине это влетит в копеечку. Возможно, в Киеве рассчитывают, что через два года свет в Европе подешевеет. Но гарантий для этого нет. Отсоединяя свою электроэнергетику от нас, Украина отказывается от того, что работает надежно – в пользу того, что никак не гарантировано», – заявил собеседник.
В случае десинхронизации импорт энергии из России и Белоруссии станет невозможным. «Если только Украина не совершит потом ряд обратных структурных работ для того, чтобы снова примкнуть к России – заметил Митрахович, – но это потребует дополнительных экономических и инфраструктурных усилий. К тому же, придется объяснять населению, зачем было отсоединяться от России и тратить на это деньги, а потом снова присоединяться и снова тратить на это деньги. Немножко глупо».
Украина уже была в подобной ситуации, когда весной 2020-го публично отказалась от импорта российско-белорусской энергии, однако на Новый год вдруг возобновила поставки.
«Часть времени года импорт запрещается, а другую, холодную часть года – разрешается. В последнюю зиму украинский импорт из России и Белорусии достигал 10%, – напомнил эксперт. – Без этого импорта стране пришлось бы отключать промышленные предприятия, чтобы сэкономить электричество для населения, а это была бы неприятная история, которая ударила бы по экономике и повлияла бы в итоге на украинский валютный курс».
Для России потеря украинского энергорынка не будет существенной, считает Митрахович. «Это небольшой рынок, можно обойтись и без него. Но обычно в экономике не принято отказываться от любого рынка, а политический фактор пока не слишком силен. Россия экспорт на Украину не запрещала. Такой вариант, я думаю, будет «лежать на столе» в Москве только в случае начала масштабных наступления на Донбасс. Слова же нашего министра Николая Шульгинова можно понимать так: если попросят продать электроэнергию этой зимjq – продадим, если потом будут просить продавать – значит, надо будет после отсоединения снова делать механизм присоединения. Что касается угля, мы его Украине спокойно продаем – столько, сколько она просит».
Этой зимой украинцам может грозить дефицит электроэнергии из-за недостаточного качества планирования и недостаточных запасов угля, добавил Митрахович.
«Угля у них накоплено не очень много, надо было накапливать больше. Но для этого надо платить заранее, платить за хранение, а они же пытаются экономить на этом. А экономить на безопасности – дело рискованное. Если придут холода – значит, не повезло, придется отключать часть потребителей. Плюс к тому – уголь в мире подорожал. Также надо отметить, что значительная часть украинских энергоблоков и электросетей изношена», – заключил собеседник.
О том, что Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, но при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов. «В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал российский министр.
По его словам, если Украина столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт, но «все будет зависеть от коммерческих условий».
О планах Украины по отсоединению от белорусской и российской энергосистем (существует с советских времен) до конца 2023 года говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Еще в 2018 году «Укрэнерго» и «Молдэлектрика» согласовали планы синхронизации энергосистем двух стран с объединенным рынком электроэнергии стран ЕС (ENTSO-E).
Минэнерго Украины пообещало в ноябре возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии – для решения «энергетического кризиса». В сентябре украинские власти продлили введенный ранее запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии сроком на месяц.
Асмус ответила подписчикам на призыв «найти себе мужика»
Актриса Кристина Асмус в своем Instagram заявила, что не показывает свою личную жизнь не потому, что ее нет, по ее словам, все близкие люди актрисы знакомы с ее избранником.
«Если я не показываю свою личную жизнь... это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет... Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное», – написала актриса в своем Instagram.
Также Асмус посоветовала подписчикам прекратить использовать фразу «найди себе мужика», так как «все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас».
В 2020 году юморист Гарик Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.
Азаров раскрыл схемы вывода миллиардов долларов с Украины при Порошенко и Зеленском
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Существует несколько распространенных схем, при помощи которых с Украины после прихода к власти экс-президента Петра Порошенко выводится около 20 млрд долларов ежегодно, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Вы мне зададите логичный вопрос: «Сумма-то немаленькая! Так как же это можно сделать? Давайте расскажу о нескольких самых распространенных способах вывода капитала из страны», – написал он в своем Facebook.
Азаров отмечает, что самый мощный отток капитала идет за счет так называемого трансфертного ценообразования. «Это металлургия, железная руда, пшеница, кукуруза, любой товар. Для того, чтобы ничего не платить стране, надо продавать себе в убыток. Но продавать себе ж самому любимому», – объяснил принцип действия первой схемы экс-премьер.
«Предположим, компания продает полуфабрикат металла за рубеж. Она продает фирме (как правило, это офшорная компания), принадлежащей тому же самому собственнику этого металлургического комбината. То есть украинская компания продает офшорной компании по цене ниже себестоимости. И, соответственно, на Украине создается убыток. С убытка, естественно, налоги никто не платит. И деньги переходят этой офшорной компании, которая уже продает товар в Китай, в Индию, куда угодно. Продает она те же самые полуфабрикаты, но уже по нормальной, по биржевой цене. Понятно, что корабль, выходящий с Украины с этим товаром, не идет в офшорную страну, а сразу прямиком идет к конечному покупателю в порт назначения», – пояснил Азаров.
Вторая схема заключается в следующем: «какой-то собственник, заработав один, два, три миллиарда долларов, заявляет, что он хочет построить или инвестировать в какой-нибудь Венесуэле или Мозамбике, где угодно, какое-то предприятие. Мол, оно ему позарез нужно для какого-то сырья, ему не хватает. И он решил вложить эти деньги в рудник в Мозамбике. Но так средства выводятся до сих пор, потому что государство по большому счету не имеет права перечить этому собственнику и закрывает глаза на такую схему. Деньги ушли, а построил он тот рудник или не построил, никому никакого дела нет».
«Следующий момент. Какой-то собственник говорит: я хочу провести модернизацию своего производства, я буду закупать станки, технологические линии, оборудование. Для этого мне надо перегнать (чаще всего в офшор, чтобы концы в воду были) 5 млрд долларов», – продолжил Азаров.
Четвертая схема заключается в невозврате капитала. «Вложил деньги в какой-то импорт, а импорт не поступил», – объяснил политик.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Стало известно об исчезновении популярного блогера Саши Спилберг
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Блогер Саша Спилберг (Александра Балковская) уже третий день не выходит на связь, заявила ее помощница.
Менеджер сообщила об этом в «историях» на странице Спилберг в Instagram. Она также приложила скриншот из мессенджера, в котором видно, что блогер последние три дня не появлялась в Сети и не читала переписку.
«Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ (личные сообщения – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила помощница.
При этом некоторые пользователи заподозрили блогера в попытке привлечь к себе внимание. Однако нашлись и те, кто решил, что девушка осознанно поставила общение с миром на паузу, передает «Пятый канал».
«Instagram сильно высасывает все соки, по себе знаем, наверное, решила отдохнуть от всех и от всего», – высказались подписчики.
Саша Спилберг – видеоблогер, певица, актриса и модель, дочь предпринимателя Александра Балковского. Ее YouTube-канал насчитывает около 6,5 млн подписчиков, Instagram-аккаунт – более 5 млн человек.
Известна тем, что в 2020 году стала новой ведущей телестройки «Дом-2». Сотрудничала с известными брендами.
Забеременевшая пятиклассница из Вольска стала мамой
Глава управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева сообщила, что в регионе самой молодой матерью в 2021 году стала 14-летняя девочка. За интимную связь с 13-летней Любой на три года колонии осудили 23-летнего курьера, но отцом ребенка стал не он, сообщили местные СМИ.
По данным портала «Вольск.ру», рекордсменкой оказалась Люба из города Вольска, которая забеременела в 5-м классе, что выяснилось во время осмотра у гинеколога. За интимную связь с малолетней 16 апреля 23-летнего курьера Сергея Заборовского приговорили к трем годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).
Сергей знал Любу более двух лет. По словам его бывшей жены, он сбегал к девочке на несколько часов прямо с их свадьбы. Но отцом ребенка стал не Сергей.
После интимной близости пятиклассница и курьер поссорились, он уехал на заработки в Саратов. Школьница ему изменила и переспала с 17-летним Александром, от которого забеременела.
По данным издания, Люба в конце августа родила мальчика, который в силу ее малолетнего возраста находится под опекой у бабушки. Кстати, матери Любы всего 35 лет. Сама молодая мама в данный момент переведена в 6-й класс и находится на домашнем обучении.
Заборовский решение Вольского районного суда не обжаловал и отправился в колонию. Поддерживает ли шестиклассница с ним связь в местах лишения свободы, неизвестно. До вынесения приговора они хотели пожениться, записывали совместные ролики в «ТикТок» и говорили, что любят друг друга. Школьница в соцсетях даже стала подписываться фамилией Сергея.
В марте в Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней.
Ранее уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Загородняя сообщила, что курьер из Саратовской области, который вступил в половую связь с несовершеннолетней и собрался на ней жениться, ранее был женат на местной жительнице Виктории, в 2018 году у них родился сын.
Между тем в пятницу Минтруда назвало средний возраст женщин при рождения первого ребенка – 28 лет.
ЕС пригрозил прекратить поставки электричества и газа в Британию
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Брюссель призвал подготовить план действий на случай торговой войны с Британией: страны Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия (ЕК) была готова к возможной приостановке Лондоном ключевой части сделки по Brexit.
Ведущие государства – члены ЕС настаивают на том, чтобы Брюссель разработал жесткие ответные меры на случай, если Великобритания приостановит торговые соглашения с Северной Ирландией, закрепленные в документах по Brexit, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Представители ряда европейских стран в понедельник встретились с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем, участником переговоров ЕС по Брекзиту, чтобы потребовать разработку плана действий на случай возможной торговой войны.
Речь идет о традиционных союзниках Лондона – Франции, Германии и Нидерландах. Их поддержали Италия и Испания.
Среди вариантов, обсуждаемых в Европе: ограничение доступа Великобритании к энергоснабжению блока, введение тарифов на британский экспорт или, в крайнем случае, расторжение торгового соглашения между двумя сторонами.
Отмечается, что Британия полагается на подводные кабели и трубопроводы, соединяющие ее с ЕС, для обеспечения до 10% своих поставок электроэнергии и 12% своего газа.
Ранее в министерстве Франции по делам моря заявили, что ведущие рыболовные страны Западной Европы считают неадекватными действия Великобритании в области рыболовства. В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства.
Напомним, Соединенное Королевство заявило, что готово к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки о Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа, если Брюссель не согласится на коренной пересмотр.
Чубайс предрек России участие в новой мировой революции
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Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс разместил в соцсетях запись лекции, в которой разъяснил, что означает принятая Россией цель достижения углеродной нейтральности.
«Вчера на конференции в МГИМО попробовал объяснить, что означает принятая Россией цель достижения углеродной нейтральности – и для внутренней, и для внешней политики», – написал Чубайс на своей странице в Facebook, сопроводив пост видео.
«Человечество приняло для себя решение о том, что климатический риск в XXI веке – это риск номер один, – говорит он в лекции. – Он выше, чем все остальные риски, с которыми долгие годы работала внешняя политика, включая нераспространение оружия массового поражения, включая терроризм... Вызов климатический оценен сегодня всеми ведущими международными организациями, начиная с ООН, абсолютным большинством стран мира... сотни стран мира признали на сегодня этот вызов самым главным вызовом, определяющим выживание человечества», – отметил Чубайс.
«Абсолютным консенсусом в мировой научной мысли на сегодняшний день... является понимание того, что главной причиной глобального потепления является антропогенный фактор... Если антропогенный фактор – главная причина климатических изменений, и если мы хотим с ними справиться, это значит, что нам нужно осуществить именно в этой антропогенной части, то есть в экономике мира, глобальный энергопереход. Эта простая логика лежит в основе всего того, что происходит сегодня», – пояснил он.
«Не далее как вчера в этой сфере в нашей стране произошло событие, которое я считаю важнейшим. Не очень замеченное. Я имею в виду заявление президента Путина о том, что Россия принимает на себя обязательство выхода на углеродную нейтральность в срок не позднее 2060 года, – отметил спецпредставитель президента. – Что это реально означает? Вещь настолько масштабная, что я позволю себе разделить оценку последствий на две части. Последствий во всей внутренней политике российской и последствия во внешней политике».
«Что будет происходить во внутренней политике? Дело в том, что это решение не является экспромтом, является итогом очень серьезных дискуссий последнего полугода в правительстве, в администрации президента. Выработана стратегия низкоуглеродного развития, в рамках которой заложен так называемый интенсивный сценарий до 2050 года. Суть сценария: это не просто возможность выхода на ноль, это гораздо сильнее. Суть сценария состоит в том, что он основан на понимании простого факта, что «коричневого» роста в мире больше не будет. Если ты хочешь, чтобы твоя экономика росла, если хочешь, чтобы у тебя увеличивались пенсии, росли стипендии, увеличивалась зарплата бюджетников, чтобы твоя армия получала финансирование, если ты хочешь, чтобы страна развивалась и росла, есть только один путь в современном мире. Это путь «зеленый», другого нет. Эта логика и легла в основу того самого интенсивного сценария низкоуглеродного развития, который одобрен президентом и на основании которого он сказал вчера то, что сказал», – заметил Чубайс.
«В рамках этого пути нам предстоит целый сложнейший список масштабнейших преобразований, – добавил он. – Я сейчас не возьмусь за описание всего, назову только самое главное.
Первое. Реструктуризация ста процентов экспортных отраслей России.
Второе. Пересмотр налоговой политики, таможенной политики, внешнеэкономической политики, тарифной политики и бюджетной политики.
Третье. Создание до десятка отраслей, которых просто не существует сегодня. Они должны возникнуть в ближайшее время. Хоть одну назову – водородная. Нам предстоит практически с нуля создать в России индустрию по производству водорода. В моем понимании индустрия к 2030 году должна быть способна производить до 40 млрд долларов продукции. Моя личная оценка – до 90% ее будет экспортно ориентировано. Россия должна на рождающемся сегодня мировом рынке водорода занять не менее 20%, как, собственно, она занимает сегодня на мировом рынке углеводородов. В некотором смысле речь идет о замещении той роли и места, которые играют углеводороды в нашей экономике, на водород», – заключил он.
«Вот совсем укрупненно перечень того, что нужно сделать в нашей стране. То, что следует из заявления президента, применительно к ближайшим десяти годам. В нашей стране десятилетиями не было ничего сопоставимого с этим по масштабу. И это очень серьезный вызов для нас. Который, с одной стороны, создает для экономики серьезнейшие риски, а с другой – открывает для экономики колоссальные возможности. Тот факт, что мы, как страна, признали это и вырабатываем абсолютно новые контуры политики, прежде всего экономической внутри страны, подтверждает, что масштаб вызова адекватен масштабу реакции на этот вызов. Еще совсем недавно, к сожалению, ничего подобного сказать было нельзя», – посетовал Чубайс.
Переходя к внешней политике, он отметил: «Каковы следствия объявленного вчера решения президента о позиции России? Прежде всего важнейшее следствие состоит в том, что с этого момента мы точно являемся полноправными участниками мирового процесса выработки базовых правил климатической политики. Если бы этого не произошло, если бы Россия такого решения не приняла, у нас были бы предельно слабые позиции, практически нулевые переговорные ресурсы, и это означало бы, что правила рождающиеся нового энергоперехода вырабатывались бы по сути дела без нас. Теперь этого не произойдет. Мы включаемся в это в полном объеме. Первым шагом будет собственно конференция в Глазго, к которой все очень интенсивно готовятся», – напомнил Анатолий Чубайс.
«Я убежден в том, что в рамках этой уникальной по масштабу реструктуризации, а по сути речь идет о промышленной революции, которая разворачивается на наших глазах, по целому ряду секторов возможности России – не страновые, а глобальные, – подчеркнул Чубайс. – Один только водород чего стоит. Я полагаю, что Россия может стать одним из мировых лидеров в этой сфере. И еще целый ряд других отраслей. Которые будут создаваться в это время. Которые по масштабу своему будут не российскими, а глобальными. Собственно, такими, какими сегодня являются российские углеводороды. А это означает, что у нас появляется абсолютно уникальная возможность предложить миру совершенно новые типы проектов, которые в России будут осуществляться намного более эффективно, чем где бы то ни было еще.
И именно поэтому у нас появляется возможность впрямую сказать – собственно, вчера об этом было сказано президентом – что климатическая сфера должна быть полностью исключена из каких бы то ни было ограничений, в том числе санкционного типа. Полной нелепостью являются теперь уже в новой жизни ограничения на какие-либо инвестиции в климатические проекты в России, которые являются наиболее эффективными в мире. Это новая постановка вопроса. Я хорошо понимаю, что она не очень просто будет воспринята, – признал Чубайс, – но, честно говоря, мне кажется, что, говоря о внешних делах, на мой взгляд, масштаб следствий из вчерашнего заявления еще больше. Я не исключаю того, что на этом новом этапе у нас появятся совершенно новые союзники. Может измениться геополитическая конфигурация», – предупредил он.
«Иногда случается, что за обыденными делами мы не до конца понимаем масштаб того, что вокруг нас происходит. Я убежден, что так случилось, мы не виноваты, так произошло, мы оказались в эпохе промышленной революции. Сопоставимой только с первой промышленной революцией, которая создала современную индустрию. Сейчас начинается такого же масштаба процесс, который изменит далеко не только энергетику, энергетика – это только маленькая часть того, что будет изменяться. Изменяться будет вся техносфера. И через пару десятилетий в передовых странах мира возникнет новый вид техносферы, который сегодня не существует. Безуглеродная техносфера. Это глобальная подвижка мировых элит», – разъяснил эксперт.
«Те страны, которые всерьез этот вызов воспримут и по настоящему начнут преобразовывать свои экономики – этот процесс далеко не безболезненный, – они окажутся в этом новом технологическом мире. Те, кто почему-либо отвергнут такую возможность, окажутся во вчерашнем дне. Вчерашнее заявление, на мой взгляд, имеет принципиальное значение для того, чтобы Россия не оказалась во вчерашнем дне», – резюмировал он.
Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин назвал сроки выхода экономики России на углеродную нейтральность – 2060 год. Он отметил, что долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации.
Сам Анатолий Чубайс ранее заявлял о «беспрецедентно подешевевшей» ветряной и солнечной энергии, а также назвал свою «задушевную мечту» – развитие морской ветроэнергетики в России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что громкие заявления Чубайса нуждаются в поправках и уточнениях.
На Украине заявили о неизбежности капитуляции перед Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.
По словам депутата, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Парламентарий напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением, передает РИА «Новости».
«В этой ситуации переговоры по Донбассу – это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <...> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», – заявил Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».
Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.
«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях». <...> Таково сегодня положение России относительно Украины», – отметил депутат.
Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений, вызванных усталостью украинцев от тяжелого экономического положения в государстве.
Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».
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В ЛНР заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики
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Служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах, заявил официальный представитель народной милиции республики Иван Филипоненко.
«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяку Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на видео, опубликованном украинскими спецслужбами, скрыто лицо представителя республики, несмотря на обнародованные фото задержанного.
«Украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК», – сказал Филипоненко.
Он подчеркнул, что представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения задержанного сотрудника.
В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СБУ обвинило задержанного в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований».
Врач описал простой механизм препятствования распространению COVID-19 через школьников
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Если у кого-то из проживающих в одной квартире со школьником появились симптомы ОРЗ, то ребенку не следует идти в школу как минимум до получения результата теста на COVID, сказал газете ВЗГЛЯД профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Такие меры следует принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В большинстве случаев, если в семье кто-то заболевает, имея симптомы ОРВИ, родители все равно отправляют ребенка в школу. Делают они это с благими намерениями: чтобы школьник не сидел в одной кваритире с заболевшим. Однако такое решение ошибочно.
В связи с тем, что дети в большинстве случаев переносят COVID-19 бессимптомно, родители даже могут не понять, что они заболели, объясняет Малышев. В случае, если кто-то из домашних заболел, а в будущем выявляется, что это коронавирусная инфекция, ребенок может стать ее распространителем. Он передает вирус другим ученикам, а те приносят его в свои семьи.
«Если у ребенка нет никаких клинических проявлений, но он находится в одной квартире с заболевшим с симптомами ОРЗ, то ему обязательно нужно остаться дома. А когда у заболевшего уже возьмут тест, и в итоге окажется, что у него не коронавирус, то ребенок снова может пойти в школу. Однако если коронавирус у заболевшего подтвердится, то ребенок остается дома на обсервацию (изоляция в течение определенного срока в квартире под медицинским наблюдением), даже если у него ПЦР-тест отрицательный», – говорит инфекционист.
Кроме того, врач подчеркнул, что если у ребенка выявляются любые симптомы ОРЗ, ему также следует остаться дома. «Даже если потом окажется, что как таковой инфекции нет, то все равно пусть несколько дней полежит, а потом со справкой отправится на занятия», – заключил Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
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Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться
Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен сам отвечать за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
«Сколько бы вы жестких мер не вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», – приводит РИА «Новости» слова Яковлевой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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