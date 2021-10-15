Венесуэла и Парагвай получили новые партии вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Парагвая объявило о получении всех предусмотренных контрактом доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» также была доставлена в Венесуэлу.

«Более 700 тыс. доз вакцины «Спутник V» прибыли сегодня в Венесуэлу для прививочной кампании в стране», – говорится сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте препарата.

Это вторая партия российской вакцины, которую республика получила с начала недели. В понедельник замминистра здравоохранения страны Марисела Бермудес заявила, что благодаря полученным дозам планируется до конца октября достигнуть отметки в 70% жителей, вакцинированных как минимум одной дозой. По данным Минздрава республики, с начала пандемии в Венесуэле коронавирусом заразились 387 тыс. человек, 4,6 тыс. заболевших умерли, передает ТАСС.

Тем временем министерство здравоохранения Парагвая в четверг сообщило, что «Парагвай получил сегодня вечером груз с 308 тыс. доз второго компонента [«Спутника V»]». таким образом южноамериканская республика получила все дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», предусмотренные подписанным контрактом. По данным Минздрава Парагвая, полностью в стране с населением в 7,1 млн были привиты более 2 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 460 тыс. человек, 16,2 тыс. заболевших умерли.

Напомним, в День России Венесуэла получила новую партию «Спутника V». 3 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.

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