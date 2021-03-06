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Мадуро вакцинировался «Спутником V»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V», сообщил венесуэльский лидер.
«Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался», – передает РИА «Новости» слова Мадуро.
В конце своего обращения президент республики поблагодарил Россию за вакцину, сказав «спасибо» по-русски.
В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.
Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»
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Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал.
Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.
Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».
Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.
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США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19
Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс».
Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
США поддержали решение ВОЗ не публиковать доклад о происхождении COVID
Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.
США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости».
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
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Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи.
Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости».
По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят.
Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан
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Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой.
По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе».
Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID
Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.
«К сожалению, он (Орешкин – прим. ВЗГЛЯД) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», – цитирует «Интерфакс» Мишустина.
За минувшие сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V»
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Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V».
«Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича.
Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.
Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек.
Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом
Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.
Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».
В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.
Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.
Обязательный перевод пожилых работников на удаленку решено отменить
Перевод сотрудников в возрасте 65 лет и старше на удаленную работу станет не обязательным, а рекомендательным, следует из постановления российского правительства.
Постановление вступает в силу с 1 апреля. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указывается, что кабмин решил «рекомендовать» работодателям в связи с ситуацией с коронавирусом «осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу», передает РИА «Новости».
Также в документе признаются утратившими силу постановления правительства о временных правилах по оформлению электронных больничных для пожилых. В частности, речь идет о постановлении, в котором говорилось, что оформление электронных больничных и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются в случае принятия властями регионов решений о необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, передает ТАСС.
В августе более половины компаний России перешли на удаленный формат работы. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе. В ноябре Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей.
Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител
При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС.
Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.
В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.
Японцы высказались «за» использование «Спутника V»
Читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.
Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 «Спутник V», передает «ИноСМИ» .
«В ответ на соответствующие запросы японской стороны мы известили ее, что можем не только экспортировать в Японию российскую антиковидную вакцину «Спутник V», но и передать ей соответствующие технологии, а также организовать совместное производство вакцины на месте. В настоящее время мы ведем переговоры с министерством труда, здравоохранения и социального развития Японии, передав японской стороне детальную информацию по вакцине» – заявил посол Галузин, телеканалу BS Fuji.
Один из пользователей под ником iri напомнил, что «нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей».
«Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире!»,– пишет galla.
«Пока японскую фармацевтику окончательно не разбил паралич, уж лучше нам объединиться с Россией в производстве уже готовой вакцины!», – написал mei.
Также и другие комментаторы поддержали использование «Спутника V» в Японии, так как речь идет о жизнях людей.
В японском правительстве подтвердили обращения российской стороны с предложениями об экспорте вакцины в Японию и производстве ее на месте. Пока японская сторона придерживается позиции о необходимости одобрения российской вакцины японскими властями.
Ранее Михаил Галузин заявил, что популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
Напомним, в начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса в мире
Если вакцинация от коронавируса по всему миру провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, – это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний»,– цитирует ТАСС Вуйнович.
По ее словам, на доверие влияет четыре главных элемента: прямая коммуникация с населением, источник информации, с помощью которого оно формирует свое мнение, окружение и пример властей, правительственных органов и врачей. Вуйнович отметила, что население будет больше доверять вакцинации, если увидит своими глазами, что эту процедуру проходят и врачи, и политики.
Кроме того, Вуйнович указала на необходимость категоризации населения, чтобы узнать самое главное – кто не доверяет. Вуйнович также отметила «солидный план иммунизации России».
Ранее в РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.
Так, Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 млн граждан страны привьются «Спутником V». Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов, и он не провоцирует аллергию.
Власти Москвы разъяснили условия для проведения массовых мероприятий в городе
Урбанистический форум Москвы состоится в нынешнем году, а что касается фестивалей, то их проведение будет зависеть от ситуации в стране и в столице, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», – цитирует ТАСС слова Собянина.
Ранее пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщила, что проведение Московского урбанистического форума было перенесено на лето 2021 года из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. МУФ пройдет с 1 по 4 июля 2021 года. Все запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы.
Ранее Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска.
В ВОЗ поприветствовали исследования препарата от COVID «Мир-19»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос об исследованиях российского препарата от COVID-19 «Мир-19», заявила, что организация приветствует различные инициативы, способствующие борьбе с пандемией коронавируса.
«ВОЗ приветствует различные исследования в рамках борьбы с COVID-19 и поддерживает различные инициативы, и данный вопрос находится в области обсуждения НИОКР (не относится к компетенции офиса ВОЗ в России)», – цитирует ТАСС Вуйнович.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. По ее словам, препарат абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. 3 марта стало известно, что исследование препарата «Мир-19» против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев.
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Мясников объяснил зависимость заболеваемости COVID от пола
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что у мужчин больше шансов заболеть коронавирусом, чем у женщин.
Он рассказал, что возбудитель COVID-19 проникает в организм через особые ангиотензинпревращающие рецепторы в легких, передает РИА «Новости».
«У мужчин их больше, чем у женщин, а у кого больше рецепторов – у того больше шансов подхватить коронавирус и пневманию», – сказал медик.
Поэтому, как отметил Мясников, женщины намного реже заражаются коронавирусом по сравнению с мужчинами. Он также добавил, что у детей таких рецепторов почти нет, и именно поэтому дети редко болеют COVID-19.
Кроме того, медик сообщил, что количество ангиотензинпревращающих рецепторов отличается и у представителей разных рас. Так, у негроидной и азиатской их больше, чем у европеоидной, поэтому представители первых двух болеют COVID-19 больше и тяжелее, заключил врач.
Ранее Мясников заявил, что коронавирусную инфекцию ждет такая же эволюция, как испанский и гонконгский грипп: вирус будет мутировать, а регулярные вакцинации станут привычными.