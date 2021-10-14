В Ереване обвинили Баку в обстреле защитников Карабаха

ОБСЕ отреагировала на похищение Украиной наблюдателя ЛНР

Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен отреагировал на похищение украинскими силовиками безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывом избегать эскалации в зоне конфликта в Донбассе.

«Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое – Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», – приводит слова спецпредставителя ОБСЕ ТАСС.

«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом», – отметил Киннунен после состоявшейся в среду встречи Контактной группы в формате видеоконференции.

По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине, участники рабочей группы по безопасности в ходе состоявшейся в среду видеовстречи Контактной группы обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения «с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры». Однако участники не пришли к единой позиции, выразил сожаление посол.

Политическая рабочая группа, отметил Киннунен, продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. В свою очередь заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов. «Я выразил надежду, что на следующем заседании рабочая группа сможет продвинуться в обсуждении важных вопросов своей повестки дня, а именно о пропавших без вести, взаимном освобождении удерживаемых и свободе передвижения через линию соприкосновения», – отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине.

По его словам, экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). «В этом контексте особое внимание было уделено предприятию «КП Вода Донбасса» и его деятельности в ОРДЛО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы», – отмечается в сообщении.

Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.