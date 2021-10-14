В Москве внучка зарезала дедушку

На юго-западе Москвы во время ссоры 18-летняя внучка зарезала своего 74-летнего дедушку, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.

«Во время конфликта подозреваемая нанесла дедушке множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте», – приводит ее слова агентство «Москва».

Уточняется, что подозреваемая была задержана сотрудниками столичного управления Росгвардии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице.