Глава ВОЗ не исключил возможности утечки COVID-19 из лаборатории

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».

«Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии», – передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera слова главы ВОЗ.

Гебрейесус в этой связи напомнил, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые «факторы, в том числе политические», которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы», – сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.

Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. «Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше», – сказал он.

Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.

В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.