В Китае предположили завозной характер коронавируса в Ухане

Коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить эту версию.

Китайские эксперты сравнили данные о больных коронавирусом в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами, передает ТАСС со ссылкой на Global Times.

Исследования показали, что вирус мог попасть вместе с продуктами из другой страны или другого района КНР.

Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.

В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.