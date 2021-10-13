Путин развенчал миф о «выгоде» высокой цены на газ в Европе Путин назвал сроки выхода экономики России на углеродную нейтральность 13 октября 2021, 14:53 Текст: Евгения Шестак

Россия планирует вывести экономику на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что климатическая повестка не должна становиться орудием для решения политических и экономических вопросов. По его мнению, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным ограничениям, которые, как правило, политически мотивированны. «Конечно, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным или иным ограничениям , как правило, политически мотивированным», – сказал он. Президент призвал правительство России актуализировать программу энергосбережения и повышения энергоэффективности и продлить ее до 2035 года.

Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде 13 октября 2021, 11:57

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовых актов. Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко, передает ТАСС. В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно». Напомним, в 27 августа первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Поклонская получила известность в 2000-х и начале 2010-х, в бытность работником прокуратуры Крыма (на тот момент – украинской автономии). Выступала обвинителем по громким уголовным делам, в частности на процессах крупнейших организованных преступных группировок полуострова. После переворота в Киеве 2014 года написала рапорт об увольнении из органов украинской прокуратуры, поддержала воссоединение Крыма с Россией. В 2014–2016 годах – прокурор Республики Крым. В сентябре 2016-го избрана депутатом Госдумы. Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа. Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Михаила Евраева врио главы Ярославской области 12 октября 2021, 18:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Ярославской области Михаила Евраева, сообщила пресс-служба Кремля. «В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича. ... постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», – приводится текст указа на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Ранее глава государства назначил Миронова помощником президента и принял его отставку с должности губернатора. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции 12 октября 2021, 16:44

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента

РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года. «Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующе реагировать. (...) Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», – цитирует РИА «Новости» президента. Также Путин поручил в течение месяца представить новые предложения по социальной поддержке граждан. Кроме того, глава государства заявил, что в ближайшие три года около 41,5 трлн рублей будет направлено на социальную поддержку россиян. «Крупнейшая бюджетная статья – социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей», – сказал он. Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва призвал особое внимание уделять решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии. На Украине заявили, что встреча с Путиным Зеленского «поставит в шпагат» 11 октября 2021, 12:09 Текст: Евгения Шестак

Возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным поставит украинского лидера Владимира Зеленского «в шпагат», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами – дестабилизации в Украине», – цитирует Климкина интернет-издание «Обозреватель». По его словам, российский лидер будет встречаться с Зеленским только если получит от этого какую-либо выгоду. Он также выразил мнение, что Путин постарается усилить зависимость Украины от России. В частности, речь идет об энергетической сфере. Климкин также заявил, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна. При этом экс-глава МИД Украины посоветовал президенту страны перед встречей согласовать свою переговорную позицию как с гражданами государства, так и с зарубежными партнерами, «в первую очередь, с американцами». По его словам, такие шаги могут «связать руки» Путину. «Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», – считает экс-министр. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными. Пашинян прибыл в Россию для встречи с Путиным 12 октября 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян. «Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в РФ», – цитирует сообщение ТАСС. Путин встретится с Пашиняном в 17.00 мск. Ожидается, что президент России и премьер Армении обсудят реализацию заявлений по Нагорному Карабаху. Путин поздравил Шалленберга с назначением на пост канцлера Австрии 11 октября 2021, 19:52

Фото: Martin Juen/imago-images/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга с вступлением на пост канцлера Австрии, сообщает пресс-служба Кремля. «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер. 11 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии, церемония прошла в канцелярии главы государства в Вене. Путин назвал низкие доходы граждан «главным врагом» 12 октября 2021, 16:02 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин, обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что у России много разных вызовов, но главный враг – это низкие доходы миллионов граждан. Путин сказал, обращаясь к депутатам, что «у нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и повторю главный наш враг – угроза стабильного развития для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», передает РИА «Новости». «В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы. Вы знаете, мы эту программу, вот эту систему начали формировать», – указал глава государства. По его словам, работа идет поэтапно, каждый шаг обеспечен возможностями безусловного финансирования. Глава государства попросил действовать так и дальше, в том числе по другим вопросам. Он добавил, что в бюджете страны достаточно средств для реализации социальных мер поддержки. «Социальные выплаты, которые финансируют из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание и депутатов, и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», – сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы. Ранее Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден. Также он заявлял, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в России уже в 2022 году, чтобы «вытащить людей из трущоб». Путин объяснил появление у него кашля 11 октября 2021, 17:27 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности рассказал, что чувствует себя хорошо, а кашель появился из-за прохладного воздуха на улице. «Владимир Владимирович, вы что-то на совещании подкашливали. Мы заволновались за ваше здоровье», – отреагировала на кашель Путина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава государства пояснил, что нет повода для беспокойства, поскольку он тщательно следит за своим здоровьем. «Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. И всем коллегам желаю хорошего здоровья. Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте своевременно делать ревакцинацию», – добавил он. Ролик с совещания опубликован в телеграм-канале «Пул №3». Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров. Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем. Пашинян оценил встречу с Путиным 13 октября 2021, 06:54 Текст: Антон Антонов

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной». Пашинян сообщил, что обсудил с главой российского государства «как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе». По его словам, стороны «продолжат контакты для реализации достигнутых договоренностей», передает ТАСС. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Анонсирована встреча Путина с Пашиняном 10 октября 2021, 15:17 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва. «Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном», – рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле 12 октября. Накануне Пашинян заявлял, что стратегические отношения с Россией являются одним из основных факторов безопасности Армении. Песков назвал разницу между возможной встречей Путина и Зеленского и нормандским саммитом 12 октября 2021, 13:08 Текст: Елена Мирошниченко

Повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках «нормандской четверки») повестка дня абсолютно понятна, она очерчена Минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», – приводит его слова ТАСС. Песков отметил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» пока неизвестны. «Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», – рассказал он. Ранее Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)». В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации 11 октября 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса «нереальная» инициатива, которая противоречит «социальному характеру» государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера – президент Путин». – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, реально ли в России ввести такие меры. «Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», – передает ТАСС слова представителя Кремля. «Единственное, что сохраняет жизни, это прививка», – подчеркнул Песков. По его словам, президент Владимир Путин давно взял ситуацию с COVID-19 в свои руки. «Президент давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе», – сказал Песков. Он подчеркнул, что «сделано главное – для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь и делали прививки». Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тыс. рублей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал хорошим урожай в России в 2021 году 11 октября 2021, 16:43 Текст: Евгения Шестак

В текущем году в России собран хороший урожай, практически полностью обеспечены потребности страны по основным группам продовольствия, заявил президент Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса. «Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря аграриям продукты питания российского производства превосходят импортные аналоги. Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России 12 октября 2021, 15:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19. «Хотел бы сказать и по ситуации с коронавирусной инфекцией – куда от нее деться сегодня, борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы», – приводит его слова ТАСС. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек, это почти треть всего населения. Путин предложил наполнить современным содержанием аграрное образование в России 11 октября 2021, 16:52 Текст: Елена Мирошниченко

Аграрное образование в России должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в России. «Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения... Активно развиваются междисциплинарные направления как биоинформатика, биофизика, биохимия», – приводит его слова РИА «Новости». Путин отметил, что хочет услышать сегодня предложения по обновлению образовательных программ. «Речь идет о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии», – сказал глава государства. Путин подчеркнул, что от подготовки специалистов доя аграрной сферы «зависят результаты всей нашей работы на долгосрочную перспективу». Ранее Путин в ходе совещания по сельскому хозяйству предложил продлить сроки научно-технической программы АПК, которая теперь будет действовать до 2030 года.