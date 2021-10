Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть Путин согласился с необходимостью поднять предложение по газу на бирже Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет 6 октября 2021, 19:30 Текст: Алексей Дегтярев

Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, заявил российский президент Владимир Путин. На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости». «Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин. Также в среду Путин отметил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм. Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.

Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе 5 октября 2021, 17:29

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин. «Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин. По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире». «Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент. Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. «Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства. Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса». Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров. Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину 6 октября 2021, 15:15

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин. Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС. Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину. «Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин. По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию. Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Немецкие СМИ призвали избавиться от энергетической зависимости от России с помощью Украины и Африки 5 октября 2021, 11:24

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от нефти, угля и газа из России, укрепляют Москву, что является нежелательным, так как официально Евросоюз (ЕС) ведет санкционный курс в отношении Кремля, пишет немецкое издание Handelsblatt. Автор статьи указывает, что зависимость ЕС от российского сырья нежелательна на фоне санкций против Москвы, однако на данный момент этого не изменить, так как «альтернативы нефти и газу из России нет», передает InoPressa. «Но европейским политикам и компаниям следует извлечь из сложившейся ситуации один урок: в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно будет срочно уменьшать. Конкретно для нынешних планов водородной стратегии это означает, что Германия и ЕС должны способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода в других странах: на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента», – указывается в материале. Это, по мнению автора, укрепляет сотрудничество и «стабилизирует европейское соседство», что целесообразно в долгосрочной перспективе, «как в политическом, так и в экономическом плане, но прежде всего по соображениям защиты климата». «Россия хочет продвигать на рынок водород из природного газа и ядерной энергии, в случае необходимости еще и гораздо более дешевый, чтобы убрать с дороги таких конкурентов, как Украина или Марокко. Но Европа должна противостоять этим соблазнам любой ценой – прежде всего, из-за защиты климата», – подчеркивают в Handelsblatt. Ранее в Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ. Между тем в Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Во вторник цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лидеров стран ЕС обязали прибыть на саммит без электронных устройств 5 октября 2021, 22:33

Фото: Janine Schmitz/

photothek.net/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от глав государств и правительств 27 стран Евросоюза прийти на неформальный саммит Евросоюза без мобильных телефонов и электронных устройств во избежание утечки информации, сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс. «Чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии о роли ЕС в мире председатель Европейского совета потребовал, чтобы дискуссия во вторник вечером проходила без любых электронных устройств», – приводит слова Лейтса ТАСС. Как сообщил сам Мишель по прибытии на встречу во вторник вечером, в ходе рабочего ужина главы государств ЕС обсудят отношения с Китаем, США, последствия создания оборонного союза Вашингтона, Лондона и Канберры (AUKUS), ситуацию в Афганистане, а также перспективы усиления роли ЕС на мировой арене и повышение стратегической автономии Евросоюза. «Мы хотим повысить стратегическую автономию ЕС, но также укреплять наши связи с нашими союзниками, мы также хотим подготовить совместную декларацию о сотрудничестве с НАТО», – сказал Мишель. Мишель проигнорировал вопросы журналистов о ситуации на энергетическом рынке ЕС, где с начала сентября цена на газ выросла более чем вдвое. В воскресенье американский политик Патрик Бьюкенен предсказал закат Европы. Ранее в тот же день МИД отреагировал на призыв президента Финляндии к ЕС о диалоге с Россией. Напомним также, 16 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Между тем в начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО. В Кремле отреагировали на публикацию «досье Пандоры» 4 октября 2021, 13:55

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не обнаружили ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры», в материалах нет «скрытых богатств» окружения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Честно говоря, мы не увидели никаких «скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Песков отметил, что в глаза бросается только роль США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны. «Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», – сказал Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что повода для каких-либо проверок в связи с публикацией «досье Пандоры» нет, поскольку там собран набор голословных утверждений, передает РИА «Новости». «Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация», – сказал Песков. Ранее Австралийское налоговое управление (ATO) заявило, что намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Эксперт указал на виновника энергетического кризиса в Европе 6 октября 2021, 13:46

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Текст: Елена Лексина

«Европейцы предполагали, что на спотовом рынке газа всегда будет профицит предложения и конкуренция между продавцами, однако они не учли многие факторы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. «Евросоюз собственными руками создал этот энергетический кризис», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Во-первых, европейцы постоянно настаивали на необходимости отойти от практики заключения долгосрочных контрактов с поставщиками энергоносителей и переходе на развитие спотового (краткосрочного) рынка, – пояснил он. – Во-вторых, в случае подписания долгосрочных контрактов цена на газ все равно была привязана не к стоимости нефти, а к биржевой цене газа». Тем самым в Европе десятилетиями формировался газовый рынок с определенными рисками. «Однако теперь, когда стоимость фьючерса на газ резко выросла, они решили провести расследование и выяснить, кто в этом виноват. Но в этом сами европейцы и виноваты», – добавил эксперт. По словам Юшкова, в Европе изначально предполагали создать так называемый «рынок покупателя», где предложение превышало бы спрос. «В таком случае поставщики газа должны были бы стоять в очереди и конкурировать за право продавать газ в Европе, за счет чего должна была снижаться цена, – уточнил он. – А теперь, когда весь СПГ ушел на азиатские рынки, а собственная добыча упала, в Европе вопреки ожиданиям сложился «рынок продавца», когда покупатели конкурируют между собой за доступные объемы газа. В результате очень сильно выросла цена». «Они этого не учли. По их предположениям, на рынке газа в Европе всегда должен был быть профицит предложения и конкуренция между продавцами», – отметил собеседник. Согласно предположениям эксперта, таким образом ЕС в очередной раз намекает на то, что Россия манипулирует ценами на газ по политическим мотивам. «Однако в этом плане Газпром сложно уличить, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать, – указал Юшков. – Судя по всему, 2021 год станет вторым по объемам поставок российского газа в Европу, поэтому здесь крайне сложно в чем-то обвинить Россию». Тем не менее, по мнению эксперта, в результате расследования ЕС может пожурить европейские компании за спекуляции СПГ. «Зачастую они получали большую прибыль, отправляя СПГ на танкерах в Азию вместо того, чтобы направить его на внутреннее потребление согласно долгосрочным контрактам. А поскольку в Азии цены гораздо выше, то даже с учетом дополнительной перегрузки и доставки они все равно зарабатывали больше», – рассказал он. По мнению Юшкова, рыночная модель торговли газом в Европе едва ли претерпит существенные изменения. «Евросоюз не признает свои ошибки и не извлечет уроков из текущего энергетического кризиса, – уверен он. – Тем не менее, европейцы могут договориться о создании резервных запасов газа, которые можно будет использовать в случае дефицита. Кроме того, они могут отсрочить вывод из эксплуатации атомных электростанций, потому что не будь их, энергетический кризис был бы значительно глубже». Также эксперт отметил краткосрочные выгоды для России от текущего энергетического кризиса в Европе. «С одной стороны, на фоне высоких цен от экспортных поставок газа значительно увеличивается бюджет. С другой стороны, в долгосрочной перспективе мы можем наблюдать снижение спроса, из-за чего могут снизиться и объемы поставок российского газа в Европу. Европейские компании могут не захотеть покупать газ по таким высоким ценам, – предполагает Юшков. – Кроме того, возможно, нынешняя ситуация остудит часть европейских сторонников перехода от долгосрочных контрактов к спотовому рынку. В этом случае у них появятся предсказуемые цены и гарантии получения необходимых объемов газа». Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом. Они также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции. Позже зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне». В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. При этом минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости». Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЕС призвали расследовать рост цен на газ в Европе 6 октября 2021, 01:34

Фото: Simon Belcher/

imageBROKER/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом. «Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», – приводит текст заявления пятерки стран ЕС ТАСС. Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении также предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции. В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит. Отметим, в ходе торгов во вторник цена на газ в Европе несколько раз обновляла исторические максимумы. Так, на открытии торгов стоимость 1 тыс. кубометров голубого топлива сразу преодолела 1200 долларов, а к вечеру превысила 1455 долларов, за неполный торговый день газ подорожал на бирже ICE больше, чем на 250 долларов. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1456 долларов за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт ч по состоянию на 17.29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Напомним, в конце сентября руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков предсказал аномальную зиму в России, которая будет наполнена погодными аномалиями, связанными с глобальным изменением климата. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Выпускники «школы губернаторов» назначены главами двух регионов 4 октября 2021, 17:05

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС,

Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин назначил выпускника четвертого потока «школы губернаторов» Максима Егорова врио губернатора Тамбовской области. Также врио главы Владимирской области стал еще один выпускник «школы губернаторов» Александр Авдеев. «Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», – говорится в распоряжении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также Путин назначил выпускника первого потока в «школе губернаторов» Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области. «Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Владимирской области», – говорится на сайте Кремля. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Егоров в 2016-2018 годах был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. С 2018 года работает в Минстрое, с декабря 2018 года – в должности заместителя министра. Авдеев в последние пять лет был депутатом Госдумы от «Единой России». До этого он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. В ЦИК сообщили, что выборы новых глав регионов пройдут в сентябре 2022 года, как это предусмотрено законом. Путин призвал соблюдать контрактные обязательства по прокачке газа через Украину 6 октября 2021, 18:34

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. «Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Во-первых, не нужно никого ставить в трудное положение, включая саму Украину, несмотря на все моменты, связанные с нашими отношениями. А во-вторых, не нужно подрывать отношение к «Газпрому», как к абсолютно надежному партнеру. Прошу обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по транзиту газа через Украину в Европу», – приводит его слова РИА «Новости». Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, считает Путин. «Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается... Но я прошу этого не делать», – высказался он. Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, хотя выгоднее продавать его на бирже, подчеркнул глава государства. Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Путин рассказал об ожиданиях от «разбюрокрачивания» работы учителей 5 октября 2021, 15:24 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты Госдумы доведут до конца задачу по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Во время встречи с участниками конкурса «Учитель года – 2021» глава государства напомнил, что во время подготовки к выборам депутатов Государственной Думы он встречался с некоторыми кандидатами, с людьми, которые принимали активное участие в избирательной кампании, передает РИА «Новости». «И там руководительница образовательного центра «Сириус» Елена Владимировна (Шмелева) говорила об этой как раз бюрократической нагрузке, и мы договорились о том, что она, безусловно, там, где она абсолютно не оправдана, должна быть сокращена. И надеюсь, что депутаты Госдумы, правительство не только обратят на это внимание в ходе избирательной кампании, но и доведут эту работу до логического завершения, разгрузив учителя от не свойственной по сути им функции и ненужной функции заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны», – сказал Путин. Путин также затронул тему сопряжения образовательных стандартов и творческого подхода в учительской работе, заметив, что это «две вещи, которые, на первый взгляд, исключают друг друга», «но это не так абсолютно». Глава государства отметил, что необходимо стремиться совмещать в процессе обучения детей следование образовательным стандартам и творческий подход. «Нужно добиваться того, чтобы фундаментальные знания по каждой дисциплине были доведены до потребителя, если позволено так сказать, до детей, учащихся школ», – подчеркнул Путин, его слова приводит ТАСС. Он считает, что нужно это сделать качественно и на высоком профессиональном уровне. «Здесь должны сыграть свою роль стандарты, но творчество совершенно не исключается», – отметил Путин. «Составляющая творческой деятельности заключается в том, что кроме образовательных стандартов учитель может и должен передавать своим ученикам знания, которые, может быть, в стандарты не укладываются, но которые, как считает преподаватель, нужны для того, чтобы знания школьник, ребенок получил в полном объеме, и чтобы [он] формировался как личность», – подчеркнул президент. Также он добавил, что власти постараются сделать так, чтобы в большем количестве российских городов появились исторические парки, что поможет образованию. «Полностью поддерживаю по поводу парков исторических... Постараемся сделать так, чтобы они появлялись как можно в большем количестве регионов, городов», – рассказал президент. Путин считает, что историю лучше изучать не только по учебникам, сидя за партой, но и используя в том числе мультимедийные возможности, пользоваться всем арсеналом, чтобы «научить человека думать». Также, по его словам, изучению истории поможет и программа «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди могут посещать музеи. Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить. Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть 6 октября 2021, 19:24

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах. «Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС. По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит. «Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства. Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. ЕС решил добиться большей автономности в экономике и обороне 6 октября 2021, 02:33

Фото: Dwi Anoraganingrum/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Евросоюз должен расширить возможности действовать автономно в сфере экономики и обороны, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении. «Чтобы стать более эффективным и активным на международной арене, Евросоюзу необходимо расширить свои возможности действовать автономно как экономическая сила – через наш единый рынок, стандарты (климат, энергетика, цифровая, промышленная политика), а также в сфере безопасности и обороны ЕС», – приводит текст заявления ТАСС. Кроме того, по словам Мишеля, ЕС «уменьшит зависимость и достигнет устойчивости в таких областях, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепление единого рынка». «Мы будем регулярно возвращаться к этим вопросам в Евросовете, начиная с октября», – заявил он. По словам главы Евросовета, «ЕС открыт миру и отвергает протекционизм». «Мы привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами-единомышленниками, в частности с США и в рамках НАТО, что является краеугольным камнем нашей безопасности. Наше единство – наш основной актив. Действуя сообща, мы используем наши сильные стороны», – отметил он, подчеркнув, что, «извлекая уроки из последних кризисов, ЕС намерен укрепить свои сильные стороны и устойчивость за счет уменьшения критической зависимости». «Мы также будем преследовать наши собственные интересы, в частности в отношении Китая, который мы рассматриваем как конкурента, партнера и системного конкурента», – добавил глава Евросовета. Мишель сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель представит проект новой европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС» в ноябре. «Мы вернемся к этому вопросу в декабре. Мы утвердим его в марте [2022 года] на нашем очередном Евросовете по обороне. Тем временем мы будем продвигаться по различным существующим направлениям в области обороны и безопасности», – заявил он. Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО. В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы. В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США. В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО. В Кремле назвали «театром абсурда» ситуацию вокруг Саакашвили 5 октября 2021, 14:22 Текст: Евгения Шестак

Ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в целом является «театром абсурда», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Саакашвили о том, что он является «личным узником Путина». «Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины. Он назвал себя «личным узником президента России Владимира Путина». Накануне стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьера Японии 4 октября 2021, 14:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, в телеграмме глава России подтвердил заинтересованность в диалоге и работе по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. «Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах несомненно отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии. Путин рассчитывает, что не заболеет COVID-19 в будущем 5 октября 2021, 16:32 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем. «Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, заболевшими (ковидом) сотрудниками, и, слава Богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится», – сказал Путин руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с правительством во вторник, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.