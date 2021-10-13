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На Украине из-за поврежденной трубы без газа остались более 16 тыс. человек
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В Харьковской области неизвестные повредили газопровод, более 16 тыс. абонентов остались без голубого топлива, сообщили в региональном управлении нацполиции Украины.
«Полицейские открыли уголовное производство по факту повреждения газопровода в Харьковской области. Неизвестные 12 октября в 10.00 (совпадает с мск) перекрыли задвижку высокого давления в колодце по улице Лозовского в городе Лозовая, что привело к прекращению газоснабжения жилых кварталов города. Без газа остались 16,2 тыс. абонентов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Дело возбудили по статье «Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов». По ней подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские проводят следствие, устанавливают причастных к преступлению.
В Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса
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Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за скачка газовых цен, завил эксперт Войцех Якубик.
Якубик заявил в интервью польскому Radio Maryja, что «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом, это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, Газпромом», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что ранее Еврокомиссия оштрафовала Google и Facebook, в то время как к Газпрому относилась снисходительно.
Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил Якубик.
По его мнению, Еврокомиссия может в этот раз как оштрафовать Газпром, так и предложить ряд решений для защиты ЕС.
Отметим, что что саму Польшу в Европарламенте захотели лишить финансирования, так как КС страны подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Украина объявила о планах преодоления энергетического кризиса с помощью Белоруссии
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Минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса», сообщили источники в министерстве.
Отмечается, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает «Экономическая правда».
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорится в сообщении.
Источник отметил, что если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Украина нарастила поставки газа в Европу
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Украина нарастила реэкспорт газа из собственных хранилищ в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.
Согласно данным, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около 6 млн кВт-ч энергии, что эквивалентно приблизительно 575 тыс. кубометров газа, сообщает издание «Апостроф».
По данным украинского издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами. «Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%», – говорится в материале.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
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Россия заявила о готовности к отсоединению энергосистемы Украины
Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
«В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал министр в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, если Украины столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт. «Все будет зависеть от коммерческих условий», – подчеркнул Шульгинов.
Ранее сообщалось, что минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось
Расход газа из подземных хранилищ в Европе почти сравнялся с объемами закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
В понедельник запасы выросли на 1160 ГВт/ч, но при этом резко увеличился и отбор – до 970 ГВт/ч. В результате в начале недели общая наполненность увеличилась только на 0,02 процентных пункта – это минимальный показатель с весны 2021 года. Наполненность ПХГ составила 78,09%, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Европейские СМИ: Отношения между Брюсселем и Киевом охладели
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Евросоюз разочарован застоем реформ на Украине, а президент страны Владимир Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС, отношения между Брюсселем и Киевом охладели, пишет журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Даниэль Штайнфорт.
Штайнфорт пишет, что доклад, опубликованный Европейской счетной палатой в конце сентября, оказался сокрушительным, больше 20 лет «ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией, но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту», передает InoPressa.
Подчеркивается, что аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.
«По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский», – указывается в статье.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent пожаловался, что основная проблема якобы состоит в том, что у ЕС «отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства». В ином случае «ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе». Кроме того, Украина «даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции».
«Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов. Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы», – констатирует Штайнфорт.
Он отметил, что европейские лидеры и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство, и Киев «надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС». Вместе с тем «по вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту «неограниченную поддержку».
«Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону», – пишет NZZ.
Ранее Зеленский заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха. В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
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Кремль отверг призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17
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В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении.
«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы – абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он напомнил, что никаких вердиктов на этот счет нет, поэтому реагировать на новости нужно по мере их поступления.
Также Песков подчеркнул, что Киев должен сам разобраться в ситуации в Донбассе, а сделать это можно только путем имплементации Минского комплекса мер.
«Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет», – сказал он.
В СМИ появилась информация о том, что голландский МИД будет рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к крушению воздушного судна. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что таким образом Нидерланды пытаются перевести стрелки с Киева на Москву.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Названы условия поставок электричества из Белоруссии на Украину
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«Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский. Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев планирует начать импорт энергии из Белоруссии из-за «энергетического кризиса».
«У Белоруссии есть возможности для поставок электроэнергии на Украину. Минск уже имел такую практику, в том числе зимой этого года», – подтвердил минский политолог Петр Петровский. Но, по словам эксперта, многое будет зависеть от политики официального Киева.
«Возобновление энергетического сотрудничества двух стран будет зависеть от того, откажется ли Украина от санкционных «пугалок», разблокирует воздушные коридоры для Белоруссии и перестанет ли рисовать образ официального Минска красками западной вульгарной пропаганды», – пояснил аналитик.
При этом у Минска есть интерес в том, чтобы продавать электроэнергию Украине, поскольку АЭС в Белоруссии вырабатывает энергии больше, чем необходимо стране, подтвердил белорусский политолог Алексей Дзермант.
Он уточнил, что потепления отношений между странами ждать все равно не стоит. «Я сомневаюсь, что сотрудничество пойдет дальше чисто экономических вопросов, поскольку политические отношения Минска и Киева заморожены и никаких подвижек в сторону изменения ситуации не видно», – указал собеседник.
Эксперт напомнил, что Минск неоднократно выражал готовность помогать жителям Украины, но не властям страны. «Начало поставок нормально воспримут в Белоруссии, но украинские СМИ будут критиковать такое сотрудничество, призывая «бойкотировать поставки электричества от диктатора». Однако, в случае реального кризиса на Украине, на эту шумиху мало кто будет обращать внимание», – уверен Дзермант.
Во вторник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в минэнерго Украины сообщало, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса». Отмечалось, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает.
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорилось в сообщении.
Источник отметил, что, если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
Позднее Киев сообщил, что не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, срок запрета на который истекает 1 ноября. В минэнерго напомнили, что обращались в Национальную комиссию Украины (НКРЭКУ), осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с предложением запрета импорта электроэнергии из России и Белоруссии. «Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня», – заверили в ведомстве.
Кроме того, минэнерго сообщило, что в августе темпы пополнения запасов угля увеличены в два раза для стабильного прохождения отопительного сезона. Производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного, утверждают в Киеве.
При этом, в реальности на Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине из-за жадности чиновников наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация.
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В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
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Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Песков отметил, что в таком случае Россия готова будет выполнить новые контракты. «Конечно. Россия это и делает. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше газ, если будут увеличивать контракты, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», – сказал он.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставе газа в Европу.
«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», – заявил он.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в «Газпром».
«Есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно Газпрому», – сказал он.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Мужчина в камуфляже открыл под Киевом стрельбу по людям
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Неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу, сообщает полиция.
В сообщении областной полиции в Facebook говорится, что «полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства стрельбы в селе Софиевская Борщаговка», там «неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу».
Уточняется, что в момент стрельбы рядом находились также женщина с ребенком.
Инцидент произошел в 07.45 (время совпадает с московским), когда мужчина с супругой и дочкой садились в автомобиль, который также получил повреждения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В данный момент полицейские устанавливают, «из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы».
Напомним, в конце сентября на Украине начали спецоперацию против открывшего огонь на улице мужчины. До этого в Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, ранения получили двое полицейских.
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
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Киевский суд отказал в аресте главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, политик оставлен под домашним арестом до 7 ноября по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса.
Сам Медведчук заявил, что не удовлетворен решением суда. По его мнению, доказательства прокуроров были недостаточны.
Политик заявил, что имеет место незаконное уголовное преследование, власть фабрикует дело, чтобы уничтожить оппозицию, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Киев пытается угодить «западным хозяевам», отказываясь от восстановления отношений с Россией, при этом Украина идет по пути узурпации власти и установления диктатуры.
Ранее во вторник украинская прокуратура попросила суд арестовать до 19 ноября Медведчука с возможностью внесения залога в размере почти 38 млн долларов. Сам Медведчук в Печерском районом суде Киева, где ему избирается мера пресечения, заявил, что считает обвинения против него безосновательными.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Прокуратура попросила суд арестовать Медведчука
Украинская прокуратура просит суд арестовать до 19 ноября главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука с возможностью внесения залога в размере почти 38 млн долларов.
«Прокуроры и сторона обвинения просит удовлетворить поданное в суд ходатайство и просит применить к подозреваемому Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 19 ноября 2021 года… Также определить подозреваемому залог в размере… 1 млрд гривен», – передает слова прокурора РИА Новости.
Сам Медведчук в Печерском районом суде Киева, где ему избирается мера пресечения, заявил, что считает обвинения против него безосновательными.
«Хочу заявить о том, что данное уголовное дело, инкриминированное мне, тяжкие обвинения, является полностью безосновательными <…> Я расцениваю это как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Медведчук призвал Киев прекратить обвинять ДНР и ЛНР в терроризме
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Киев не должен обвинять ДНР и ЛНР в терроризме, если хочет восстановить территориальную целостность Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Медведчук напомнил, что «все обращения Верховной рады о зачислении в список террористических организаций, о признании их террористическими организациями, закончились безуспешно». Он отметил, что все международные организации понимают пагубность такого шага – «как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину и Украины в Донбасс, можно будет просто забыть», передает ТАСС.
Глава политсовета ОПЗЖ также призвал президента Украины Владимира Зеленского «вести переговоры» с российским президентом Владимиром Путиным, «потому что это интерес для Украины». Медведчук заявил, что украинской власти следует как можно быстрее «одуматься» и найти интерес «для страны и людей», который состоит в мирном сосуществовании с Россией и урегулировании ситуации в Донбассе.
Медведчук заявил, что без мира в Донбассе, «стабильности в стране не будет, инвестиций не будет, развития экономики не будет, и будет постоянная проблема, которая все эти годы является проблемой номер один». Его спросили, «кто же тогда кого убивает» в Донбассе, Медведчук ответил, что это вопрос к официальным органам, которые хорошо знают, как происходят ранения и потери и с одной, и с другой стороны, передает РИА «Новости».
Он считает, что сейчас Украина «идет по пути узурпации власти и установления диктатуры и это не принесет пользы гражданам». Медведчук полагает, что «за всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, Зеленский и его команда», которые «пытаются воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией». Киев допускает «преступную ошибку», когда, «понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины», заявил Медведчук.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, политик оставлен под домашним арестом до 7 ноября по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса. Политик заявил, что имеет место незаконное уголовное преследование, власть фабрикует дело, чтобы уничтожить оппозицию.
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Медведчук назвал сфабрикованным уголовное дело о поставках угля из Донбасса
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новое дело против него о поставках угля из Донбасса заведено для отвлечения внимание от оффшорного скандала власти и коррупции.
«Все, что происходит сегодня в стране, оно связано с тем, чтобы перебить тот офшорный скандал, сведения о коррупции в высших эталонах власти, о коррупции в команде (президента Украины Владимира) Зеленского. Для того, чтобы отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, об отсутствии мира в стране, о тех проблемах экономического и социального характера, которые сегодня имеют место... И поэтому для того, чтобы от всего этого отвлечь за несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело, как это было и первый раз, начиная с марта», – цитирует РИА «Новости» Медведчука.
По его мнению, власть перешла границы закона преследуя его по политическим мотивам. Он отметил, что борьба «Оппозиционной платформы - За жизнь» продолжится, как и его противостояние незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям.
«Власть действительно пересекла все «красные линии», она стала на путь совершения очевидных преступлений по отношению к нормам конституции и действующему законодательству», – добавил Медведчук.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Школы и больницы на Украине начали запасаться одеялами и обогревателями
На Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели, заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», – цитирует РИА «Новости» Ненно.
В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения отопления ждут школы и другие объекты социальной инфраструктуры, поскольку газа в стране для прохождения отопительного сезона мало, а деньги на его приобретение отсутствуют: они были потрачены летом на реализацию строительной программы, объявленной президентом Зеленским.
Ранее сообщалось, что Украина нарастила реэкспорт газа в Европу в условиях дефицита.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
При этом замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.