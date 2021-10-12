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Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России
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Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
«Хотел бы сказать и по ситуации с коронавирусной инфекцией – куда от нее деться сегодня, борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы», – приводит его слова ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек, это почти треть всего населения.
Ограничительные мероприятия для людей старше 65 лет ввели в 64 субъектах России
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Ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет в 64 субъектах», – передает ТАСС слова Поповой на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«С целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями – имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг», – добавила она.
По словам Поповой, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией фиксируется в 77 регионах России, в остальных ситуация остается стабильной.
«Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю – это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», – сказала Попова.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке
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Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», – цитирует РИА Новости Проценко.
По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход – ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.
«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека», – сообщил Проценко.
Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.
«Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм к встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», – заключил врач.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Путин поздравил Шалленберга с назначением на пост канцлера Австрии
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга с вступлением на пост канцлера Австрии, сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что отношения между странами традиционно носят конструктивный характер.
11 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии, церемония прошла в канцелярии главы государства в Вене.
Путин объяснил появление у него кашля
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности рассказал, что чувствует себя хорошо, а кашель появился из-за прохладного воздуха на улице.
«Владимир Владимирович, вы что-то на совещании подкашливали. Мы заволновались за ваше здоровье», – отреагировала на кашель Путина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Глава государства пояснил, что нет повода для беспокойства, поскольку он тщательно следит за своим здоровьем.
«Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. И всем коллегам желаю хорошего здоровья. Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте своевременно делать ревакцинацию», – добавил он.
Ролик с совещания опубликован в телеграм-канале «Пул №3».
Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
Эпидемиолог рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19
Рост общего количества заболевших там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане начинают пренебрегать мерами предосторожности, также нельзя забывать делать ревакцинацию, сообщила в эфире Российского общества «Знание» замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она акцентировала внимание на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. На вопрос, как часто стоит вакцинироваться от COVID-19, спикер ответила – каждые шесть месяцев после полного курса вакцинации, когда была введена вторая доза, передает ФедералПресс.
По ее словам, это основано на данных исследований: у большинства вакцинированных граждан уровень антител и уровень сопротивляемости к шестому месяцу значительно снижаются.
Тем, кто проходит вакцинацию или уже полностью прошел, все равно следует помнить о профилактике. «Рост общего количества заболевших даже там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане сразу забывают о мерах предосторожности. Ученые и врачи фиксируют эту тенденцию в период, когда не поставлена вторая доза вакцины», – добавила Руженцова.
«Остальные болезни никуда не делись. Действительно, в прошлом году и в начале 2021 года коронавирус как бы вытеснял другие инфекции: регистрировалось меньше случаев гриппа, коклюша. Это частично связано с занятостью системы здравоохранения и с тем, что граждане соблюдали рекомендованные меры – носили маски, соблюдали дистанцию, находились на удаленке и так далее», – ответила она на вопрос, исчезли ли другие болезни после начала пандемии коронавируса.
Однако она уточнила, что в наступившем сезоне виден рост случаев респираторных заболеваний, преобладает риновирусная инфекция, немало случаев гриппа. «Это связано, в том числе с тем, что выросла контактируемость», – добавила Руженцова.
Кроме того, она пояснила, что исследователи наблюдают различные проявления постковидного синдрома у более чем половины переболевших. Это нарушения памяти, снижение работоспособности, нарушения работы ЖКТ, кардиологические, неврологические проявления, подчеркнула она.
«Предварительные данные говорят о том, что это – непосредственное влияние COVID-19. Однако важно отметить, что в ряде случаев инфекция затрагивает слабые места и может способствовать прогрессированию патологии, которая уже была сформирована до заболевания коронавирусом», – резюмировала специалист.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Он рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача.
Власти Севастополя намерены ввести режим QR-кодов
В Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сообщил в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом губернатор города Михаил Развожаев.
«Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», – приводит его слова РИА «Новости». Отмечается, что ограничения будут действовать с 15 октября.
По словам Развожаева, меру приходиться принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.
По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19.
Ранее сообщалось, что за три дня более 35 тыс. жителей Татарстана сделали прививки от коронавируса после сообщения о введении QR-кодов.
Путин назвал хорошим урожай в России в 2021 году
В текущем году в России собран хороший урожай, практически полностью обеспечены потребности страны по основным группам продовольствия, заявил президент Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.
«Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря аграриям продукты питания российского производства превосходят импортные аналоги.
Путин предложил наполнить современным содержанием аграрное образование в России
Аграрное образование в России должно быть современным, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в России.
«Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы, все шире внедряются цифровые решения... Активно развиваются междисциплинарные направления как биоинформатика, биофизика, биохимия», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что хочет услышать сегодня предложения по обновлению образовательных программ.
«Речь идет о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии», – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что от подготовки специалистов доя аграрной сферы «зависят результаты всей нашей работы на долгосрочную перспективу».
Ранее Путин в ходе совещания по сельскому хозяйству предложил продлить сроки научно-технической программы АПК, которая теперь будет действовать до 2030 года.
У переболевших коронавирусом начали наблюдать поражение сердца
Часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе», – цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, серьезные последствия коронавируса часто нуждаются в интенсивном лечении. Он пояснил, что дополнительные средства, выделенные правительством, доведены до учреждений.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Пашинян прибыл в Россию для встречи с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.
«Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в РФ», – цитирует сообщение ТАСС.
Путин встретится с Пашиняном в 17.00 мск.
Ожидается, что президент России и премьер Армении обсудят реализацию заявлений по Нагорному Карабаху.
Песков назвал разницу между возможной встречей Путина и Зеленского и нормандским саммитом
Повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках «нормандской четверки») повестка дня абсолютно понятна, она очерчена Минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», – приводит его слова ТАСС.
Песков отметил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» пока неизвестны.
«Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», – рассказал он.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».
В России выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4699, Санкт-Петербурге – 2158, Московской области – 1804.
Всего в стране выявили 7 832 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 894 285 человек, из них вылечились за сутки 20 706 человек.
Также за сутки зафиксировано 973 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 218 345 человек.
Накануне, 11 октября, в России выявили 29 409 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1219.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В ВОЗ выразили надежду на скорую регистрацию «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что «Спутник V» будет одобрен, судя по предварительным данным, это «очень хорошая вакцина», заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Сваминатан заявила, что в организации надеются на одобрение российской вакцины, так как, «судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина», передает РИА «Новости».
По ее словам, ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов: «Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом».
«Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», – добавила Сваминатан.
По словам эксперта, пока неизвестно, когда эти инспекции могут состояться, но ВОЗ рассчитывает, что они произойдут как можно скорее.
Она также отметила, что идея смешивания разных вакцин интересная, но надо больше данных, в том числе по «Спутнику V»: «Это снова область, в которой знания только развиваются (...) Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом».
По словам эксперта, ВОЗ располагает только данными исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК вакцинами. Однако организация в курсе подобных исследований для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК вакциной, а также комбо-прививок «Спутник V» и AstraZeneca.
«Наша стратегическая консультативная группа заявляла, что если возникнет дефицит поставок и нужно будет дать вторую дозу человеку, то можно использовать другую вакцину, потому что до сих пор мы не наблюдали никаких серьезных или плохих последствий от этого. Так что в определенных ситуациях это может быть сделано, правительство может принять такое решение. Но нам нужны соответствующие исследования, чтобы понять, какие комбинации лучше использовать, какой должен быть промежуток между прививками, какая вакцина должна быть первой, какая второй», – добавила она.
Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах.
«И я уверена, что с учетом опыта России, которая ввела около 90 миллионов доз вакцины, было бы здорово увидеть также исследования, проводимые в более долгосрочной перспективе, отслеживающие эффективность, заражения, безопасность комбинаций и т. д.», – отметила эксперт.
Сваминатан также заявила, что коронавирус, вероятно, станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить.
«На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания», – сказала она.
В настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеванием, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.
«Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями», – добавила эксперт.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
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Мишустин назвал число вакцинированных россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.
«По-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких – это вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», – добавил он.
Мишустин призвал Минздрав плотно работать с регионами, чтобы те активно применяли полномочия по борьбе с пандемией и ускоряли темпы вакцинации от COVID.
«Надо плотно взаимодействовать с регионами, чтобы они активно применяли имеющиеся у них полномочия для управления ситуацией с коронавирусом и ускоряли темпы вакцинации, в том числе повторной», – сказал глава кабмина. Так он отреагировал на доклад руководителя Минздрава Михаила Мурашко о ситуации с пандемией.
По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида. «Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 млрд рублей», – сказал Мишустин.
«Соответствующее постановление подписано», – подчеркнул глава кабмина.
Ранее президент Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса.
Путин пригласил другие страны на форум по сохранению популяции тигра
Президент Владимир Путин пригласил представителей других стран на Международный форум по сохранению популяции тигра, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2022 года.
«Хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй Международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке», – передает ТАСС слова главы российского государства в видеообращении к конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. «Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что защита редких видов фауны и флоры гарантируется в РФ на государственном уровне. «И принимаемые меры дают ощутимый результат. Так, выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра», – отметил президент России. «И мы продолжим все эти усилия, в том числе в координации с нашими зарубежными партнерами», – заверил российский лидер.
Ранее исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема заявила, что российский опыт по сохранению амурских тигров учит мир тому, что соответствующая правовая база помогает создавать благоприятную окружающую среду.