В Госдуме избрали глав комитетов

Госдума на первом пленарном заседании выбрала председателей комитетов по различным направлениям.

Главой комитета по госстроительству и законодательству выбрали Павла Крашенинникова («Единая Россия», ЕР). Большинство депутатов проголосовало за соответствующее постановление нижней палаты, передает РИА «Новости».

Крашенинников возглавлял комитеты по законодательству начиная с Госдумы V созыва, в том числе был председателем комитета по госстроительству и законодательству в ГД VII созыва.

Андрей Картаполов (ЕР) избран председателем комитета по обороне. Он является бывшим заместителем министра обороны. Возглавил комитет по обороне вместо Героя России Владимира Шаманова («ЕР»), председательствовавшего в нем в Госдуме VII созыва.

Леонид Калашников (КПРФ) выбран председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он уже возглавлял этот же комитет в Думе прошлого созыва.

Пискарев (ЕР) избран председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции, ранее он уже возглавлял этот же комитет в Думе прошлого созыва.

Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий во второй раз подряд выбран главой комитета по международным делам.

Андрей Макаров (ЕР) стал председателем комитета по бюджету и налогам, он возглавлял этот же комитет в Думе прошлого созыва.

Также депутаты Госдумы от «Единой России» возглавили комитеты по контролю, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Главой комитета по контролю депутаты избрали Олега Морозова, председателем комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – Дмитрия Пахомова, главой комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры – Евгения Москвичева.

Напомним, во вторник первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла один из старейших депутатов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова («Единая Россия»).

Депутаты Госдумы избрали председателем палаты Вячеслава Володина. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. У его конкурента от КПРФ Дмитрия Новикова – 61 голос.

Терешкова призвала коллег по фракции в новом созыве работать над сохранением политической стабильности и развитием страны.

Также депутаты проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва: в Госдуме будут работать 32 комитета и три постоянных комиссии, Госдума седьмого созыва состояла из 26 комитетов.