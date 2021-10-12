Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

Соцсети бурно отреагировали на смертельное ДТП с машиной Собчак

Журналисты, телеведущие и блогеры прокомментировали в соцсетях смертельное ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи.

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что вся «буйная активность» началась только после того, как Собчак «стали разносить» в СМИ. «Это «апэшечка» сутки удерживала Собчак от комментариев трагедии и попыток связаться с пострадавшими?» – задался вопросом Соловьев.

«Собчак «травят по указке Кремля». Травят, но все же, как сообщает нам Ксения, не по указке Кремля. Оказывается, по указке АП. Шайка гнусных комментаторов. Но травит. Вот оно что. То есть когда задается вопрос «а может стоило остаться на месте ДТП», это такая травля. Полное отсутствие у Ксении эмпатии и сострадания. Люди – корм», – написал депутат Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев в Telegram.

Журналист Юлия Витязева отметила, что Собчак опять поставила себя выше остальных, поскольку пообещала найти врачей для пострадавших и помочь связями только спустя сутки после ДТП.

«Она может найти врачей (а кто все эти сутки спасал пострадавших?). У нее связи и возможности (сможет договориться, чтоб погибшая ожила?). Мы поможем, у нас возможности (а чего сразу не подключила свой ресурс, сосредоточившись лишь на том, чтоб никуда ничего не просочилось?). Вот в этом и кроется основная мораль этой истории: в тот роковой вечер ее возможности и желания разошлись», – написала она в Telegram.

Тем временем в Telegram-канале «Неистовый мольберт» отметили, что Собчак сравнивает себя с Ефремовым, хотя сравнение «никудышное».

«Какое дело «апэшечке» до скандальной бабенки, которая в политику не лезет, а когда лезла, получила звонкие ноль целых хрен десятых процента голосов избирателей? Там еще что-то было про совесть... очень ярко выглядит из уст человека, который поставил для себя задачу успеть на рейс выше, чем помощь пострадавшим во время ДТП», – говорится в сообщении.

Журналист Илиас Меркури прокомментировал заявления Собчак после ДТП, напомнив о «масштабе бедствия феномена «Собчак». Он заметил, что на президентских выборах за Собчак проголосовал 1 238 031 гражданин России.

«Реально, что вы хотите от этой женщины? Чтобы ее миллионные подписчики в соцсетях мигом отписались? Чтобы с телеканалов отодвинули? Собчак – отражение ее поклонников. А у нее их много. Собчак – живой собирательный образ всего гнилого, что можно обнаружить в современном обществе», – подытожил журналист.

В свою очередь блогер Илья Варламов подчеркнул, что после ДТП в СМИ и Telegram-каналах опубликовали записи с камер наблюдения из аэропорта Сочи, справки с места ДТП и другие закрытые документы.

«Служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности. После расследования Навального о своем отравлении, все очень удивлялись: как это так, закрытые данные продаются и покупаются! Вроде даже как выводы сделали и даже посадили пару продажных ментов, кто сливал информацию. Но вот жизнь продолжается, а данные как продавали, так и продают», – написал он в Telegram.

Публицист Максим Кононенко указал в Telegram, что «вместо того, чтобы сейчас обвинять Собчак в том, что она уехала с места происшествия, к которому не имела ни малейшего отношения, лучше бы попробовали помочь семье погибших». «Ну как с Ефремовым. Только если Ефремов был виноват – то Собчак вообще ни при чем. Получается некрасиво», – написал он.

Он напомнил, что в осуждение Собчак, которая уехала с места ДТП, СМИ приводят свидетельства людей, которые действительно не видели ее, «проезжая мимо».

«По закону Ксения не виновата. Но с моральной точки зрения – она повела себя как мразь. Оставление людей в опасности, не прийти на помощь, не дождаться скорой и полиции, не помочь своими связями, а трусливо убежать. Это подло. А человек пытается всех учить жизни», – заявила главред издания Daily Storm Анастасия Кашеварова в Telegram. Она подчеркнула, что «если бы Собчак честно сказала, что испугалась и смалодушничала», «но нет, у нее не хватило мозгов и совести остаться, а также не врать».

«Вот и все. И не надо тут про нимбы. Идиотизм. Человек повел себя погано – факт. Защищать поганое поведение – нельзя», – добавила она.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.

Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.