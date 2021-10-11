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Александер Шалленберг стал канцлером Австрии
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии, церемония прошла в канцелярии главы государства в Вене.
Бывший глава МИД Австрии Шалленберг стал новым канцлером республики, он представляет консервативную Австрийскую народную партию (АНП), передает ТАСС.
Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне (Швейцария) в семье австрийского дипломата (посла) дворянского происхождения Вольфганга Шалленберга. Имеет юридическое образование, учился в университетах Вены и Парижа. С 1997 года работает в системе МИД Австрии.
В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ухода с поста из-за начатого в его отношении расследования и предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).
В четверг вице-канцлер Австрии и лидер партии «Зеленые» усомнился в способности Курца исполнять обязанности на фоне начатого против него расследования по делу о коррупции.
Ранее Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.
Собчак сказала, почему уехала с места смертельного ДТП в Сочи
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала подробности смертельного ДТП по дороге в Красную Поляну под Сочи, в котором погибли два человека.
По ее словам, в данный момент она находится дома – с сотрясением мозга и многочисленными травмами.
«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду. По аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в «зуме», есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», – написала Собчак в Telegram.
Она отметила, что ехала со своей командой, после столкновения потеряла сознание, после этого ассистентка перевела ее в другую машину. Телеведущая отметила, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, однако она приняла решение лететь к сыну домой.
«Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. Пост в инстаграме с утра (Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой» – прим. ВЗГЛЯД) вышел с отложки, его забыли снять», – отметила Собчак.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
Захарова раскритиковала невежество ведущих «Эха Москвы» после беседы о выплатах ФРГ евреям-блокадникам
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ведущую радиостанции «Эхо Москвы», которая заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правительство ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности.
«На «Эхе Москвы» Лиза Лазерсон взялась объяснить Олегу Кашину и всему миру, почему правительство ФРГ решило выплатить компенсации только блокадникам еврейской национальности (я даже написать это не могу, честно говоря, спокойно): «Давай возьмем двух советских бабушек. Одна еврейка. Вторая нееврейка. Очевидно, у бабушки еврейки было намного больше проблем. Наверняка у нее меньше пенсия», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она указала, что после этого ведущая стала рассуждать на тему того, «что евреи-блокадники в СССР жили хуже, чем неевреи».
«Слушаю это и не верю, что на дворе 2021 (год), что мы отмечаем в эти дни юбилей нюрнбергских решений, что за послевоенные десятилетия мир придумал Всеобщую декларацию прав человека, Альянс цивилизаций и культурное разнообразие; что интернет дает возможность читать даже самые редкие книги, находить исторические документы, да и просто постоянно учиться. Получается, все это зря, если возможны подобные дикие рассуждения на массовую аудиторию?» – задалась вопросом официальный представитель российского МИД.
Она подчеркнула, что разговор завершился утверждением Лазерсон о том, что «советские евреи в огромном количестве не могли жить в Москве, а если жили, то в гетто», «на месте парка «Зарядье» был огромный еврейский райончик – еврейское гетто», «там жили еврейские купцы», «на месте «Зарядья» было огромное количество еврейских трущоб».
Захарова напомнила, что «мы призвали германских партнеров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий. Подчеркивали, что Берлин в знак признания своей ответственности должен найти решение на основе принципов недискриминации, справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом. Эта безнравственная позиция уже порождает чудовищные плоды в виде подобных «дискуссий в эфире».
Завершая сообщение, Мария Захарова поинтересовалась: «Признать свою глупость, невежество и примитив, граничащий с национализмом, ведущие «Эха Москвы» не хотят?».
Напомним, президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда.
США сняли санкции с ряда россиян ради визита Нуланд в Россию
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Из санкционного списка США была исключена часть россиян в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд в Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, знает ли Захарова, что США в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках, представитель МИД дала утвердительный ответ. При этом она не уточнила, с кого именно США сняли ограничения.
Ранее стало известно, что Нуланд 11 октября отправится в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В Германии потребовали исключить Польшу из ЕС
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о верховенстве конституции республики над законодательством ЕС и призвали исключить страну из Евросоюза.
«Пусть уходят. Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти – пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС», – передает РИА Новости слова пользователя HarryManback.
«Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти», – указал другой комментатор.
«Я хочу экономически сильный, современный, светский ЕС, где уважают права человека. Польша и Венгрия здесь не особо подходят», – отметил TEW.
«Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии», – заметил Krude.
«Самое главное – прекратите выплаты!» – призвал Hans7890.
«ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически–политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 (Договора о Европейском союзе) и немедленно начать соответствующий процесс», – подчеркнул еще один читатель.
«Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС – это не банкомат и не улица с односторонним движением», – добавил Mark55733.
В прошлый четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
На Украине признали полный крах уникального судостроительного завода
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Расположенный в украинском Николаеве Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) находится в глубоком упадке. От уникального предприятия к настоящему времени уже практически ничего не осталось, констатируют местные СМИ.
ЧСЗ был единственным в СССР заводом, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли. Сейчас предприятия не существует уже «ни фактически – много зданий разрушено, а оборудование вывезено на Херсонский судостроительный, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО «Черноморский судостроительный завод», говорится в материале украинского телевидения «Громадське».
Заместитель гендиректора ЧСЗ в 1990-1996 годах Владимир Яковлев отмечает, что старых работников на завод уже не пускают, а нынешнее состояние завода сравнимо с последствиями немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны.
Главный редактор сайта «Морские бизнес-новости Украины» Александр Диордиев считает, что в упадке предприятия виноват владелец.
«ЧСЗ не повезло с владельцем – это олигарх Вадим Новинский. Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ – это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность», – отметил он.
Ранее уже неоднократно отмечалось, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина разучилась строить военные корабли.
Устроивший смертельное ДТП под Сочи водитель машины с Собчак признал вину
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Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, признал свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В пресс-службе сообщили, что в отношении водителя Mercedes было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), передает РИА «Новости».
«Водитель полностью признал свою вину, причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины, но опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших», – сообщили в ведомстве.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
В Кремле ответили Киеву на предложение вернуть Крым
Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», – ответил он РИА «Новости» на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».
Источник: Собчак требовала от водителей выезжать на встречку
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Телеведущая Ксения Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в окружении журналистки.
«Ксения постоянно перемещается между съемками и встречами, часто опаздывает. Поэтому водителям приходилось нарушать, чтобы она успевала. Что приводило к ДТП», – пояснил газете ВЗГЛЯД источник.
По его словам, до этого обходилось без жертв, а Собчак удавалось решить вопрос на месте. Одно из таких происшествий случилось в центре Москвы. Тогда водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Собчак сразу предложила пострадавшему водителю компенсацию – и ситуацию удалось замять.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
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Устроивший смертельное ДТП под Сочи водитель рассказал о поездке с Собчак
Водитель, который вез телеведущую Ксению Собчак из Розы Хутор в аэропорт, рассказал, что пассажиры не подгоняли его, но во время движения он выехал на встречную полосу.
«За рулем автомобиля сидел Олег Цой. Он пояснил, что взял трех пассажиров – двух девушек и одного мужчину – в Розе Хутор после мероприятия и направился в аэропорт. По словам Цоя, пассажиры его не гнали, но во время движения по Краснополянскому шоссе он выехал на встречную полосу, врезался в «Фольксваген» и отскочил в автобус МАЗ», – сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что Собчак вместе с ассистенткой отказались от медицинской помощи и уехали в аэропорт на другом такси.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.
На следующий день после смертельного ДТП Ксения Собчак опубликовала в Instagram «Три важных правила, чтобы быть счастливой».
Источник в окружении журналистки сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала.
Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты
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Если к декабрю Конгрессу не удастся согласовать очередное повышение потолка госдолга, то Соединенные Штаты могут столкнуться с финансовым кризисом, будет подорван статус ценных бумаг Минфина США, а также доллара как мировой резервной валюты, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Глава Минфина США выразила мнение, что «первостепенная задача [Конгресса] – это повысить потолок госдолга» Соединенных Штатов, поскольку «это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для того, чтобы обеспечить финансирование прежних инициатив Конгресса». Неудача в согласовании повышения лимита госдолга грозит, по словам Йеллен, задержками в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей, передает ТАСС.
«Будет подорван статус ценных бумаг Минфина – самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», – продолжала Йеллен, подчеркнув, что «на кону стоит слишком многое». «Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой», – заявила министр финансов в эфире телеканала ABC.
В прошлую пятницу Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. Американская администрация призывала Конгресс немедленно поднять или отменить потолок госдолга, предупредив, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.
Чеснаков объяснил заявление Медведева о властях Украины в свете визита Нуланд в Москву
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Визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Ранее в преддверии визита Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Вышедшая в преддверии визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева особенно важна: она четко фиксирует представление российской власти, и даже шире – российской элиты, о том, как нужно вести дела в отношении Украины и с действующим украинским руководством», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
На этом фоне инициативы Нуланд, какими бы они ни были, Москве нужно учитывать, поскольку это предложения от лица сюзерена. «Но вряд ли ко всем из них стоит относиться как к реализуемым, поскольку на сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна, и не просто выполняет поручения сюзерена – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона», – добавил аналитик.
Собеседник подчеркнул, что нынешняя украинская власть неспособна перейти к конструктивной повестке, которая вела бы к улучшению отношений между странами. «Скорее наоборот – Украина будет ужесточать риторику и вести дела к полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна», – констатировал эксперт.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в тексте.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
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В Киеве назвали способ «вернуть» Крым за пять минут
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» заявил, что конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева можно за «пять минут».
«Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации... И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем... Мы даем ей (России) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Арестович заявил, что Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны».
В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией техники США
Россия не ведет военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, любые заявления о причастности специалистов России к копированию техники США не имеют оснований, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
«Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты Apache и скоро создадут свою лучшую технику.
В ЕС выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики
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Представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен, говорится в статье, опубликованной в издании Figaro.
С французской стороны подпись под статьей поставили министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр и министр-делегат по вопросам промышленности при этом ведомстве Аньес Панье-Рюнаше. Их соавторами выступили премьер-министры, министры экономики и министры энергетики Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии, передает ТАСС.
Они выразили уверенность в том, что ядерная энергетика защитит европейских потребителей от волатильности цен на энергию, которая «наблюдается в настоящее время в ситуации с газом». «Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением. У нас нет иного выбора, как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь при этом не увеличивать импорт внеевропейской энергии», – подчеркивается в публикации.
«Ядерная энергетика играет важнейшую роль в деле защиты климата. На нее в настоящее время приходится около половины европейского производства электроэнергии, не связанной с выбросом углекислого газа», – говорится в статье.
«Совершенно необходимо, чтобы ядерная энергетика была уже до конца нынешнего года включена в документ «Таксономия ЕС» [классификация юридически обязательных критериев инвестирования в перечне мер по защите климата]», – считают представители десяти стран ЕС. Ожидается, что Еврокомиссия примет этот документ в ближайшие месяцы.
«Нам необходима ядерная энергетика, чтобы одержать победу в битве за климат. Это наше лучшее оружие для ведения такого боя. Это источник чистой, надежной, независимой и конкурентоспособной энергии. Она предоставляет нам, европейцам, возможность продолжать развивать нашу промышленность», – говорится в статье. По убеждению ее авторов, интенсивное развитие ядерной энергетики «позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных» рабочих.
Статья опубликована за сутки до выступления президента Эммануэля Макрона, посвященного программе активизации экономической и научной деятельности «Франция-2030». Согласно просочившимся в СМИ сведениям, Макрон в выступлении уделит большое внимание развитию ядерной энергетики, в том числе малым модульным реакторам.
Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Он призвал избегать резких шараханий и несбалансированных решений.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Очевидец аварии с Собчак рассказал о «страшной картине» ДТП
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На месте аварии с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи все было усеяно осколками, очевидцы кричали о помощи, рассказал свидетель происшествия Максим Макаров.
«Было темно, не было понятно, сколько пассажиров, кто там. Машина была очень сильно помята. Кричали, что нужна помощь, что идет кровь. Очевидцы, кто как мог, пытались помочь… Картина страшная: на расстоянии 50 метров все в осколках. Чуть дальше стоял черный Mercedes, еще дальше автобус», – рассказал очевидец Пятому каналу.
По словам Макарова, дорога была сухой, а движение автомобилей спокойным, дождя в этот день не было.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.