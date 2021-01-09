ФРГ согласилась работать с США над общим «планом Маршалла» для поддержки демократии

Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии, заявил в интервью агентству DPA глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии. (…) Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе», – передает слова министра РИА «Новости».

«Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума. Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа», – отметил Маас.

План Маршалла – экономическая программа восстановления для западных стран Европы, которую США реализовывали после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.