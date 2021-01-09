Умер лечившийся от коронавируса первый заместитель губернатора ХМАО

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин, скончался в возрасте 60 лет в московской больнице, где проходил лечение от коронавируса, сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

«Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», – передает ее слова ТАСС.

Родственники Бухтина находятся в Москве. В начале декабря сообщалось, что Бухтин был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия, у него диагностировали коронавирус.

Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В правительстве Югры он курировал ключевые направления – департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов.

Ранее сообщалось, что бывший глава Хакасии Виктор Зимин ушел из жизни в возрасте 58 лет из-за пневмонии, вызванной коронавирусом.