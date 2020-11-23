Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59-м году жизни

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин ушел из жизни в возрасте 58 лет из-за пневмония, вызванной коронавирусом, сообщил глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев.

«В возрасте 58 лет умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Причина – пневмония, вызванная коронавирусом. Мои соболезнования семье и близким! Ужасная потеря для всей Хакасии», – написал Челтыгмашев в Instagram.

В пресс-службе правительства республики информацию о смерти бывшего главы региона подтвердили.

Представитель РЖД, где в последнее время работал Зимин, также выразил глубочайшие соболезнования его родным и близким. «Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», – сообщил представитель РЖД.

Зимин в августе попал в больницу после того, как заразился коронавирусной инфекцией. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве, передает РИА «Новости».

По словам источника ТАСС в предпринимательских кругах республики, у Зимина были давние проблемы со здоровьем, он длительное время находился в коме. По информации другого источника, экс-глава региона пролежал в больнице в Москве около двух месяцев.

Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (сейчас – Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Катанова), а в 2007 году – Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Работал в Дорстройтресте Красноярской железной дороги мастером, прорабом, начальником участка. Позже стал начальником строительно-монтажного управления, а в 1992 году занял должность замначальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги. Был одним из основателей хакасского отделения партии «Единая Россия».

В 2003 году его избрали депутатом Верховного совета Хакасии, а в 2007 году – депутатом Госдумы пятого созыва. В декабре 2008 года депутаты Верховного совета республики наделили Зимина полномочиями председателя правительства.

Зимин возглавлял Хакасию с 2009 по 2018 год. В 2010 году должность Зимина стала именоваться глава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. После этого Зимина назначили заместителем гендиректора компании РЖД – начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.