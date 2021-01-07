При обрушении льда на водопаде на Камчатке погиб человек

Один человек погиб, еще трое пострадали при обрушении льда на водопаде на Камчатке, под завалами могут быть незарегистрированные туристы, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Погиб один, трое пострадали при обрушении льда на водопаде на Камчатке, под завалами могут быть незарегистрированные туристы», – цитирует РИА «Новости» представителя.

В свою очередь власти региона сообщили, что четырех человек вытащили из-под завалов после обвала ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке.

«Два человека, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребенок – в тяжелом состоянии, он передан медикам. Один человек погиб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели остаются на месте происшествия. «Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал», – приводит пресс-служба краевого правительства слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края – министра специальных программ Александра Заболиченко.

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова сообщила, что санавиация доставила двух людей в краевую больницу, они проходят обследование, уточнили в пресс-службе.

Накануне правительство Камчатского края сообщало, что в результате обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения под завалами находятся два человека.