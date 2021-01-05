США призвали Россию побудить Сирию признать применение химоружия

Тренирующий молодежную сборную Игорь Ларионов и игроки команды назвали несколько причин разгромного поражения канадцам в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне.

«Трудно найти слова. Первый гол – с первого броска, это немного сбило наш ритм. Четырехминутное удаление позволило сопернику продолжить давление. Отдадим должное канадцам — они играли в очень хороший хоккей, были нацелены, были свежее. Это хоккей, это не трагедия. Но ребята сейчас очень сильно расстроены. Сейчас главное – восстановиться, подготовиться и выходить завтра на матч за бронзу», – приводятся на сайте Федерации хоккея России слова Ларионова.

Он также отметил, что на исход матча повлиял незасчитанный гол. По его словам, этот гол, мог дать российской сборной глоток воздуха, чтобы попробовать переломить ход матча. «Ребята все сделали хорошо, но есть правила, которые этот гол отменяют. Да, мы приезжаем играть за золото, но в ближайшие несколько часов ребятам нужно успокоиться, привести себя в порядок, чтобы завтра они были готовы бороться за бронзу», – добавил тренер.

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Михаил Абрамов также считает, что незасчитанный гол мог бы переломить ход матча.

«Возможно, да, возможно – нет, кто знает?», – отметил он.

Причинами поражения нападающий назвал плохое начало. «Нас поймали на ошибках, проиграли в скорости и борьбе. Будем готовиться к следующей игре. Важно забыть эту игру, хорошо выспаться, завтра будем биться за бронзу», – сказал Абрамов.

В свою очередь защитник молодежной сборной России по хоккею Артемий Князев в качестве ключевого момента матча выделил первые шайбы.

«Первые шайбы. Соперник ушел в отрыв, мы так и не смогли им ничего предложить, в итоге игра закончилась в их пользу. Конечно, мы подбадривали друг друга, я уверен в каждом из ребят, в том, что они каждый отдавался на сто процентов. Но не получилось. Завтра еще одна игра, не нужно посыпать голову пеплом, будем стараться показать лучший хоккей», – отметил он.

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Афанасьев заявил, что команду «переиграли с самого начала». «Когда схватились что-то делать – уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивно — игра поменялась, это было видно. Но, как я и сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счет на табло. Завтра матч за бронзу, будем стараться победить», – сказал он.

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Василий Подколзин считает, что команда плохо начала матч. «Но надо отдать должное ребятам – бились, не сдавались, делали все, что в наших силах. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, перед теми, кто нас поддерживает за то, что нет финала. Для многих в этой команде это последний матч на молодежном уровне. Надо пережить сегодняшний матч, и завтра отдать все», – добавил он.

Между тем определился соперник молодежной сборной России по хоккею в матче за бронзу. Им станет команда Финляндии, проигравшая хоккеистам сборной США, в полуфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, передает «Р-Спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу команды США. В составе победителей шайбы забросили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). У финнов отличились Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я).

Американцы в финале чемпионата мира сыграют со сборной Канады. Решающая игра турнира и матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду по московскому времени.

Напомним, сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне. Российская команда проиграла со счетом 0:5.