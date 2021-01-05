Названа лучшая валюта для сбережений

Евро будет лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», – цитирует РИА «Новости» Зельцера.

Он отметил, что среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена.

Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, подчеркнул эксперт, Индия за счет эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Однако Зельцер отметил, что эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.

Впрочем, все это не умаляет и перспектив национальной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Однако для этого должны сложиться определенные условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.

«Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля», – заключил Зельцер.

Накануне сообщалось, что курс рубля уверенно растет к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимостью нефти максимумов с марта прошлого года.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.17 мск понедельника падал на 69 копеек – до 73,72 рубля, курс евро опустился на 1,09 рубля, составиав 90,42 рубля