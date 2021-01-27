Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 Врач назвал причину спада числа новых случаев COVID-19 в России В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму 27 января 2021, 07:27

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg. В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости». Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье. По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале. При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V». «Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты. Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

На Украине рассказали об «афере века» с российским газом 26 января 2021, 09:29

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По словам политика, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы составила 3,8 гривны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne. «А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя – и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – сказал Марчевский. Отметив почти трехкратную разницу в стоимости, политик выразил мнение, что реальная цена газа – та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная киевскими властями. Ранее сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля 26 января 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией, заявил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам. «Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны», – передает издание «Таймер» слова Зайченко. По его словам, пока украинскую энергосистему удается сбалансировать благодаря импорту электроэнергии из Белоруссии, однако такие возможности ограничены. «Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей», – заявил Зайченко. Напомним, в декабре Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России. Имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса 26 января 2021, 18:18

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах. Законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, внесла в Раду группа депутатов от правящей партии «Слуга народа». «Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», – заявил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда. По его словам, большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени, передает ТАСС. Ранее Украина не рассматривала идею двойного гражданства с Россией, однако новый проект закона предусматривает эту возможность при условии определенных ограничений. «В случае признания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», – заявили на брифинге в Раде.



Дунда отметил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Также, по мнению депутатов, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом», которых, приблизительно, не менее 5 млн человек. Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».



Предполагается, что принятие закона поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт», – подчеркнули члены «Слуги народа».



В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения у них обязанностей и прав по отношению к другому государству. Напомним, ранее экс-заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, ныне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России. Доктор Комаровский назвал самые опасные последствия COVID 26 января 2021, 18:46

Фото: Доктор Комаровский/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о самых опасных последствиях, которые способен вызвать коронавирус, отметив, что заболевание может привести к поражению нервной системы. По словам врача, для таких состояний в медицине используется термин «постковид», которым описывают симптомы у переболевшего коронавирусом, даже когда этап активной борьбы иммунной системы с вирусом завершился. «За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов», – сказал Комаровский в своем канале на YouTube, передает РИА «Новости». Он отметил, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают микрокровоизлияния и нарушение кровоснабжения. Врач разделил симптомы постковида на три группы. В первую он включил симптомы со стороны органов дыхания, отметив, что нет ничего удивительного в дискомфорте со стороны органов дыхания – кашель, одышка, нехватка воздуха. Во вторую группу медик отнес ощущение слабости, которая выражается в «абсолютном нежелании и неготовности» что-либо делать. Этот симптом, как подчеркнул Комаровский, является причиной серьезных социальных конфликтов в семье, например, человеку напоминают, что он уже давно переболел, а все еще «лежит целыми днями» и у него нет ни на что сил. Третья группа симптомов – поражение нервной системы. К ним врач отнес и психические расстройства, проблемы со сном, невозможность строить логические цепочки, а также нарушения памяти. Также он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов. «После ковида симптоматика возможна. Возможно, она достаточно длительная, потому ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает системы дыхания. Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему», – заявил Комаровский. По его словам, они могут восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Поэтому врач призвал близких, тех кто столкнулся с COVID-19, помочь им «выкарабкаться» после перенесенного заболевания. Ранее Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19. Большинство украинцев признали ошибочность выбранного страной пути 26 января 2021, 16:42

Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, следует из данных Киевского международного института социологии (КМИС). На вопрос, в каком направлении двигаются дела в стране, 74,3% респондентов отвтиели, что в неправильном. Противоположного мнения придерживаются 10% опрошенных, еще 15,7% воздержались, говорится на сайте института. Большинство опрошенных на президентских выборах поддержали был действующего главу республики Владимира Зеленского – за него прямо сейчас готовы отдать голоса 13,4% респондентов. На втором месте экс-президент Украины Петр Порошенко – 10,6%, на третьем – Юлия Тимошенко – 8%. Уточняется, что опрос проводился на основе случайной выборки мобильных номеров. В ноябре прошлого года большинство украинцев признали неизбежность распада страны. Ранее около 30% украинцев признали Зеленского «неудачником года». В Крыму пообещали показать комиссару СЕ последствия варварской политики Украины 26 января 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом. Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад. «Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым. Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу», – сказал РИА «Новости» Гемпель. По его словам, международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, которые любым путем хотят навредить и уничтожить крымчан за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 млрд рублей. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». В больнице рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом Фрейндлих 26 января 2021, 15:36

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе клинической больницы имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, где лежит актриса. «Состояние средней тяжести, аппетит хороший, общается с окружающими, настрой позитивный, разрешено передвигаться в пределах палаты», – сообщили ТАСС в больнице. Перед Новым годом Фрейндлих госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». 12 января стало известно, что состояние актрисы стабильное, она начала проходить физиотерапию и ЛФК. Ранее во вторник сообщалось, что актриса переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение в связи с улучшением состояния. Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук 26 января 2021, 10:15

Фото: Анка с Молдаванки,Мотор Фильм Студия

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская актриса театра и кино Ирина Токарчук умерла в возрасте 61-го года. Причиной смерти звезды «Джентльмен-шоу», предположительно, стал сердечный приступ. Врачи не успели спасти актрису: ее сердце перестало биться до прибытия машины скорой помощи, передает украинское издание «Таймер». Медработники по приезде на место вызова пытались провести реанимацию. Ирина Токарчук родилась в 1959 году, в 1983 году окончила ГИТИС (Москва). Работала в драмтеатре города Орехово-Зуево. Актриса Одесского русского театра. С 1992 года – участница юмористической телепередачи «Джентльмен-шоу». Участвовала в работе проекта «Маски-шоу», играла в театральных постановках Дома клоунов («Отелло», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта»). Большую популярность Ирина Токарчук приобрела благодаря роли «тети Симы из одесской коммунальной квартиры» («Джентльмен-шоу»). Психолог дал рекомендации по преодолению зимней депрессии в период пандемии 26 января 2021, 21:30

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Все плохое обязательно закончится, нужно помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности, сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Таким образом, по его мнению, можно преодолеть сезонную депрессию, которую в этом году усиливает вызванный пандемией и ограничительными мерами стресс. В период межсезонья многие россияне становятся более раздражительными, чувствительными к внешним условиям, а также могут грустить и расстраиваться аще обычного. Данное состояние, по мнению многих специалистов, может еще больше усугубиться на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер. «В первую очередь это связано с тем, что наш физический и эмоциональный тонус снижается и нам кажется, что у нас мало ресурсов для совладания со стрессом, негативными переживаниями и трудными ситуациями. Пандемия, безусловно, может стать одним из факторов, которые повлияют на наше настроение. Мы по-прежнему привыкаем и адаптируемся к новой реальности, это всегда очень ответственная и непростая задача», – говорит Зинченко. Он рассказывает, что по результатам Общероссийского научного проекта «Исследуем дома», организованного факультетом психологии МГУ в период пандемии, было показано, что именно саморегуляция и самоорганизация стали самыми важными компетенциями: по мере того, как мы учились самостоятельно организовывать и выстраивать свою жизнь в новом формате, наше эмоциональное состояние улучшалось. И вот когда мы испытываем нехватку внутренних ресурсов для поднятия настроения и ощущения счастья и благополучия, наш эмоциональный фон снижается. «Сейчас в период активного преодоления кризиса нам нужно много сил и позитивного настроя, чтобы успешно справиться с теми трудностями, которые нам создала пандемия. Чаще всего речь идет о социальных ограничениях, нехватке живого общения, возможности путешествовать и развлекаться так, как мы привыкли. Все эти внешние факторы пытаются пробить нашу внутреннюю оборону и заставить нас испытывать негативные переживания. Наша задача – не позволить пандемии и плохой погоде одолеть наше психологическое благополучие. Мы должны дать отпор не только самому вирусу, но и его последствиям. И на самом деле это не так уж сложно. Благодаря отечественной вакцине мы уже можем чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне и почувствовать почву под ногами. Теперь дело за нашими внутренними ресурсами», – объясняет собеседник. Самое важное – найти источники психологической поддержки, продолжает эксперт. Это могут быть родные и близкие, друзья, хобби, карьера – все то, что доставляет нам удовольствие и, главное, позволяет чувствовать себя защищенно и уверенно. Чем более разнообразна наша жизнь, тем меньше вероятность, что нас настигнет депрессивная симптоматика, полагает психолог. «Второе важное правило хорошего настроения – это объективное восприятие временных трудностей. Мы должны понимать, что все плохое обязательно закончится, оно конечно и чаще всего краткосрочно. И обязательно наступит момент, когда мы сможем вернуться к привычной жизни, насладиться живыми эмоциями, объятиями и развлечениями. Можно уже сейчас начать выстраивать образ своего собственного будущего, в котором обязательно есть место позитиву и успеху, потому что это зависит только от нас самих», – рекомендует Зинченко. Он подчеркивает, что жизнь, скорее всего, уже никогда не будет такой, как была до пандемии. Мы стали продвинутыми пользователями цифрового мира, научились быть более внимательными к себе и близкими, стали больше ценить общение и окружение, значит, именно сейчас важно понять, как можно использовать наши новые гибкие навыки (soft skills) в постпандемический период, продумать новые варианты развития для себя и тех, кто нас окружает. «Конструктивный настрой поможет вытеснить негативные переживания и настроиться на позитивный лад. Пандемия преподнесла нам много уроков, и мы сейчас можем и должны воспользоваться ими и вынести необходимый опыт. Главное помнить, что хорошего в жизни всегда больше, чем плохого. Мы успешно справились с самыми сложными периодами пандемии, и теперь нужно просто найти личностный смысл в каждой сфере нашей жизни, чтобы помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности», – резюмировал психолог. Осенью прошлого года врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что справиться с депрессивным состоянием может помочь любая вариация спорта – подойдет все, с помощью чего человек будет нагружать свои мышцы. Разработчик «Новичка» решил выпустить лекарство от коронавируса 26 января 2021, 08:49

Фото: Андрей Веселов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», способное бороться с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний. «Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», – передает РИА «Новости» слова Ринка. Лекарство основано на препарате «Диуцифон» (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов, как рассказал Ринк, входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки – плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название «Иммофон». Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации. Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. По словам Ринка, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», – заявил ученый. Сейчас его компания «Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» занимается производством опытных партий нового лекарства для проверки его действия при разных патологиях. Также идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. По словам Ринка, одна доза препарата будет стоить ориентировочно около 1 тыс. рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, утверждает ученый. Он отметил, что эффективность «Диуцифона» подтверждена клиническими испытаниями, есть более 650 публикаций на успешное лечение препаратом разных патологий. Также ученый по заданию Государственного института технологии органического синтеза работал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры. Лекарство от проказы в те годы производили с нарушением технического процесса, поэтому на выходе получалась другая химическая формула, из-за чего производство пришлось остановить. После выяснения обстоятельств его наладили должным образом и в 1997 году, по словам Ринка, из лепрозория, использовавшего это лекарство, выписали последнего пациента. «То есть буквально вылечили эту болезнь (проказу)», – рассказал ученый. В дальнейшем препарат некоторое время применяли как иммунокорректирующее средство комплексной терапии ВИЧ-инфекции и СПИДа. Украина отказалась возобновлять прямой импорт газа из России 26 января 2021, 12:15 Текст: Алина Назарова

Киев не намерен возобновлять прямой импорт российского газа, заявил на заседании Верховной рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения, точка», – ответил он на вопрос одного из депутатов, передает ТАСС. Ранее руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. В середине января сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса 27 января 2021, 02:59

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В мире идет настоящая война за вакцины против коронавируса, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала РТС. «До сих пор мы договорились о поставке в Сербию 6,5 млн вакцин, у меня есть подписанные соглашения, но этих 6,5 млн вакцин нет. То, что мы получили, – это благодаря большой дружбе с Китаем (...), мы единственная страна в мире, которая получила 1 млн китайских вакцин, но не участвовала в третьей фазе испытаний. Настоящая война идет в мире [за вакцины], напрасно мы платили, напрасно договаривались, никто больше не уважает никакие соглашения. Мир ударился об айсберг, как Титаник, и самые богатые спасают себя, а вы, небогатые и маленькие на Западных Балканах – тоните вместе с Титаником, может быть это не является их намерением, но для них это и не особо важно», – приводит слова Вучича ТАСС. Президент Сербии выступил с утверждением, что везде в мире останавливают экспорт вакцин, включая США и ЕС, начинаются процессы против производителей вакцин. «Мы будем бороться и надеемся на успех. Мы ожидаем небольшие объемы российской вакцины, хотя и значительнее предыдущих, в ближайшие шесть дней мы получим 50 тыс. доз – я говорю о том, что мы реально получим, а не о том, что подписано. Мы боремся, и большое спасибо Китаю, у нас сегодня была встреча с послом КНР Чен Бо, я буквально просил, и, зная председателя Си [Цзиньпина], мы верим, что до мая – июня получим значительные объемы новых вакцин из Китая, а может быть, будет какой-то сюрприз и в феврале», – сказал Вучич. По словам политика, Сербия получила всего 21700 доз вакцины американской компании Pfizer, из которых 10 тыс. доз прибыли накануне. «Нам сейчас важна буквально каждая доза», – подчеркнул Вучич, добавив, что удалось вакцинировать больше 319 тыс. граждан Сербии. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В ВОЗ запланировали новое обсуждение «Спутник V» 26 января 2021, 21:30 Текст: Алексей Дегтярев

Эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены провести новую встречу по обсуждению российской вакцины «Спутник V», об этом сообщили в самой организации. «Сроки получения и предоставления данных будут обсуждены 28 и 29 января», – сообщили в ВОЗ, передает РИА «Новости». Там добавили, что по российскому препарату провели несколько встреч, и были запрошены дополнительные данные у производителя. Ранее сообщалось, что 27 января ВОЗ начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эксперты ВОЗ дали рекомендации по вакцине Moderna 26 января 2021, 15:01 Текст: Ольга Никитина

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала во вторник предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины от американской компании Moderna против COVID-19. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) встретилась 21 января для обсуждения предварительных данных по третьей фазе испытаний вакцины mRNA-1273 компании Moderna. Препарат еще официально не включен в список лекарств, разрешенных ВОЗ для использования при чрезвычайных ситуациях, передает РИА «Новости». На основании имеющихся данных СКГЭ рекомендовала вводить людям две дозы mRNA-1273 (100 мкг, 0,5 мл каждая) с интервалом в 28 дней между дозами. В исключительных случаях максимальный интервал между дозами может быть увеличен до 42 дней, хотя доказательства эффективности вакцины в таком случае не очень убедительны. СКГЭ также не рекомендует уменьшать дозу наполовину. С учетом возможных аллергических реакций на mRNA-1273 эксперты ВОЗ рекомендуют вводить вакцину только в условиях, где можно будет предотвратить у пациента анафилактический шок. При этом вакцину не рекомендуется использовать во время беременности. Прививку возможно сделать, только если польза от вакцинации беременной женщины не перевешивает потенциальные риски для плода. СКГЭ признает, что в данный момент данных о безопасности вакцины для кормящих женщин нет, однако, учитывая механизм действия препарата, он вряд ли представляет риск для этой категории. Эксперты ВОЗ также дали ряд общих рекомендаций, которые касаются вакцинации. В частности, прививаться советуют независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2. По имеющимся данным, человек может повторно заразиться спустя полгода после первоначальной инфекции. Поэтому те, кто недавно переболел COVID-19, могут отложить вакцинацию примерно на полгода. Также эксперты ВОЗ считают, что в условиях недостатка вакцин нельзя делать приоритетным вакцинацию международных путешественников. В связи с этим, а также из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи инфекции, СКГЭ в настоящее время не рекомендует вакцинацию путешественников от COVID-19, за исключением случаев, когда они входят в группу риска. В начале января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), отвечающее за выдачу рекомендаций на использование вакцин от коронавируса в ЕС, одобрило вакцину Moderna. В Донбассе сообщили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками 26 января 2021, 22:23

Фото: Степан Петренко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Украинские силовики обстреливают окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) города Горловка, сообщил глава администрации Иван Приходько. «Идет обстрел окрестностей поселка» 6/7» (поселок на окраине Горловки – прим. ВЗГЛЯД) всеми видами вооружения, включая тяжелое. Пострадавшего населения на этот момент нет. Берегите себя!», – говорится в сообщении Приходько, размещенном на его официальном канале в Telegram. Ранее Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что украинские силовики разместили 43 единицы военной техники в районах населенных пунктов в Донбассе. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.