Мэр Портленда применил перцовый баллончик против поспорившего с ним из-за маски мужчины

Мэр американского города Портленд Тед Уиллер из соображений безопасности применил перцовый баллончик против мужчины, который, обвиняя его в отсутствии маски в кафе, сам подошел довольно близко, будучи без средств индивидуальной защиты.

Как сообщает местное издание Oregonian со ссылкой на документ полиции, инцидент произошел в воскресенье вечером, примерно в 20.00 по местному времени. Как сообщил Уиллер полиции, он вместе с экс-мэром города Сэмом Адамсом находились в пабе и закончили ужинать, когда к ним подошел мужчина средних лет.

Мужчина обвинил мэра в том, что тот принимал пищу на территории заведения без маски. Уиллер ему ответил, в свою очередь, что они ужинали под навесом, а там маска не требуется, в соответствии с действующими правилами. Мужчина, который сам был без маски, тем не менее, проследовал за мэром до его машины, и был, по его словам, на расстоянии около метра (один-два фута) от его лица и все это время вел съемку. Мэр признался, что начал опасаться за свою безопасность.

«Я ему четко сказал, чтобы он отстал от меня. Он этого не сделал, поэтому я сообщил ему, что у меня при себе есть перцовый баллончик, и я его применю, если он не отступит. Он остался не близком расстоянии, я достал баллончик с перцовым газом и брызнул ему в глаза», – передает РИА «Новости» текст заявления мэра, поданного в полицию.

После этого Уиллер дал мужчине бутылку воды, чтобы тот протер глаза. Мэр заявил правоохранителям, что не помнит, чтобы когда-либо видел этого человека раньше. По словам представителя мэра Тима Беккера, Уиллер «сотрудничает с полицией в рамках расследования».