Собянин заявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

Эпидемия коронавирусной инфекции в Москве пошла на спад, что позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни, заявил в мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», – передает ТАСС слова Собянина во время посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163.

Накануне, 24 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 127. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1837.