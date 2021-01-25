Собянин заявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

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25 января, понедельник | Последнее обновление — 15:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин указал на опасность незаконных акций протеста
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У тех, кто щекочет себе нервы и пытается получить хоть какое-то внимание путем съемок и распространения видео чужих страданий, нет ни совести, ни будущего. Это морально искалеченные люди. Кто-то живет без ноги, кто-то без глаза, а эти живут без души.
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Ипотека должна перестать быть единственным лекарством для стройки, а стройка – единственным лекарством для экономики. А банкам нужно кредитовать реальный сектор, а не только и не столько влезающих не от хорошей жизни в долги физлиц.
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Схема такая. Ненависть к греху сначала подменяется ненавистью к грешникам, потом – произвольным и самочинным «назначением» в грешники по социальному, этническому или любому другому признаку, а потом – обожествлением этой ненависти и превращением ее в идола для фанатичного поклонения.
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Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Собянин заявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве
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Эпидемия коронавирусной инфекции в Москве пошла на спад, что позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни, заявил в мэр столицы Сергей Собянин.
«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», – передает ТАСС слова Собянина во время посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163.
Накануне, 24 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 127. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1837.
В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение
Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак.
Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости».
«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции.
Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах.
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По факту участия в незаконных акциях в Москве зараженных коронавирусом завели уголовное дело
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По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов.
Напомним, 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности.
Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID
Протекание коронавируса у больных может отличаться в зависимости от принадлежности к этнической группе, об этом свидетельствует исследование Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust.
Всего было проанализировано 1 тыс. 737 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты были старше 16 лет и поступили в пять разных больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал BMJ Open, где было опубликовано исследование.
Среди изученных случаев было 538 больных из Азии, 340 чернокожих и 707 белых людей. К 30 дню болезни умерло 511 пациентов, что составило 29% от общего числа.
Уточняется, что выходцы из этнических меньшинств были моложе, при этом выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а темнокожие пациенты в 1,8 раз чаще, в сравнении с белокожими, поступали в отделение интенсивной терапии.
Что касается вероятности смерти, у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше.
Также вероятность попасть на ИВЛ у выходцев из Азии и темнокожих пациентов была выше на 50-80%.
Поясняется, что исследование свидетельствует о непропорциональном влиянии коронавируса на представителей разных этнических групп.
Ранее ученые выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики.
Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста
В нидерландских городах Амстердам и Эйндховен полицейские применили силовые методы для разгона демонстраций против мер правительства по борьбе с COVID-19, сообщили СМИ.
Как сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны, передает РИА «Новости».
18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста.
Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости.
Вспышка COVID произошла на заводе Airbus в Гамбурге
Вспышка коронавируса произошла на предприятии европейской авиастроительной компании Airbus в Гамбурге, на карантин помещены около 500 сотрудников.
Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя ведомства по социальным делам и вопросам здравоохранения города Мартина Хельфриха, COVID-19 пока выявлен у 21 работника предприятия. На данный момент неизвестно, может ли идти речь о мутировавшем штамме коронавируса. Власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие, передает ТАСС.
Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек.
20 января канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. Ранее Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.
Страх признали одной из причин заражения коронавирусом
Панический страх перед новым коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, снижает иммунитет и увеличивает риск заразиться COVID-19, считает психотерапевт Игорь Салынцев.
Салынцев заявил, что эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, передает радио Sputnik.
«Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», – пояснил он.
По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает человека уязвимым перед любой инфекцией.
Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.
«Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи», – пояснил Салынцев.
Ранее в Британии назвали коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны.
Египет решил зарегистрировать российскую вакцину от COVID
Египет в ближайшее время готов зарегистрировать три вакцины от коронавируса, среди которых есть российская, заявила министр здравоохранения Хала Зайд.
Она уточнила, что страна уже сделала первые шаги для регистрации китайской, британской и российской вакцин, передает РИА «Новости».
Всего Египет заключил контракты на поставку 100 млн доз разных препаратов от коронавируса. Также министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми прививки будут сделаны медикам.
Ранее Египет анонсировал испытания российской вакцины «Спутника V». Также сообщалось, что Египет рассчитывает на совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», эта тема обсуждается соответствующими ведомствами двух стран.
В России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса
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Ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
«ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал «британский» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» штаммом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора может отличить вариантный вирус от немутантных форм.
«Мутации, характерные для «британского» штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», – отметили в ведомстве.
Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса
Женщинам после перенесенного коронавируса рекомендуется планировать беременность не ранее трех месяцев с момента заболевания, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.
«Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
При этом, отметили в Минздраве, по статистике женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины, однако игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья нельзя. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний», – сказано в документе.
«В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в рекомендациях.
Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось.
В России зарегистрировали 19,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163. Всего в стране выявлено 3 738 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 150 763 человек, из них 19 003 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 456 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 69 918 человек.
Накануне, 24 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 127. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1837.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V»
В ходе испытаний российской вакцины от коронавируса в Венесуэле у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты, рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины.
«Есть сообщения о легких побочных эффектах – головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом - России и Аргентине», – передает его слова РИА «Новости».
Пиньера добавил, что для участия в испытаниях российской вакцины отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы.
В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года.
Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Кабмин Израиля решил закрыть аэропорт в Тель-Авиве из-за COVID
Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве для прибывающих рейсов с 26 января в связи с коронавирусом, сообщило государственное радио Kan.
По данным радиостанции, эта мера вводится сроком на одну неделю для предотвращения распространения COVID-19 в стране, передает ТАСС.
Ранее радиостанция Kan сообщала, что известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Напомним, СМИ сообщали, что нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв.
В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».
Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V»
Вице-президент Аргентины и экс-глава государства Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Мы в больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Этим я забочусь не только о себе, но и об окружающих. Спасибо медперсоналу за усилия, которые они прилагают в этой пандемии», – написала она в своем Twitter.
Ранее «Спутником V» привился президент Аргентины Альберто Фернандес. Он получил первую дозу российской вакцины от коронавируса.
20 января аргентинский регулятор одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации лиц старше 60 лет.
Напомним, вторая партия российского препарата прибыла в Буэнос-Айрес 16 января. До этого сообщалось, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V». 19 января в Аргентине началась вакцинация медицинских работников вторым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Байден решил запретить въезд в США для побывавших в ЮАР иностранцев
Президент США Джо Байден с 30 января намерен ввести ограничение на въезд в страну для большинства иностранцев, побывавших недавно в ЮАР, в целях сдерживания коронавируса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.
Также Байден с 25 января отменит разрешение экс-президента Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения. По данным агентства, некоторые эксперты опасаются, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом, передает ТАСС.
21 января Байден ввел карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом.
В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.
В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».
На акции в Амстердаме против мер по борьбе с COVID задержали более 100 человек
В Амстердаме полиция задержала более 100 человек на демонстрации против ограничительных мер по борьбе с коронавируса, которая проходила в воскресенье, сообщили местные власти.
«Несмотря на настоятельные призывы не приходить и на предупреждение об ответных действиях полиции, [на демонстрации в Амстердаме] присутствовало примерно 1500 человек… Задержано более 100 человек», – передает сообщение РИА «Новости».
Стражи правопорядка приняли меры из-за больших опасений «по поводу распространения коронавируса и нарушения общественного порядка».
В нидерландском городе Эйндховен, где также проходил протест, задержано не менее тридцати человек. Одна женщина получила ранение головы.
Как ранее сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ.
18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста.
В Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости.
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