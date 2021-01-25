Глава МИД Украины назвал Навального другом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента России Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным.

«То, что происходит сейчас в России, является важным и для интересов Украины... есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, России в любом случае придется вернуть Крым, а Украина не должна очаровываться Навальным. «Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал он.

При этом он уточнил, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, «ему придется принести извинения за российскую агрессию». Кулеба подчеркнул, что «враг моего врага является моим другом», поэтому если Навальный является врагом Путина, то Украина будет поддерживать Навального.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.