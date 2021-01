Экс-сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре с целью кражи документов Кандидату на должность главы представительства НАСА в России отказали в визе 23 января 2021, 03:54 Текст: Елизавета Булкина

Кандидату на должность руководителя представительства НАСА в России не выдали дипломатическую визу в ответ на аналогичные действия США в отношении ряда российских дипломатов, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли. «В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю НАСА, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По словам одного из собеседников агентства, аналогичная ситуация сложилась при назначении нынешнего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. «После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу», – сказал источник. Третий собеседник РИА «Новости» связывает с этой ситуацией планы сокращения численности аппарата офиса НАСА в Москве, поскольку если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не приедет, то необходимости в содержании аппарата не будет. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России не уточняется. Ранее американский посол в России Джон Салливан заявил, что посольству США в Москве не хватает рук на все необходимые работы, поскольку дипломаты не могут получить визы.

В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена 22 января 2021, 05:56

Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба конгрессвумен. «Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», – приводит слова Грин ТАСС. Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора. Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден. В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом». «Балтийский исследователь» отправился в немецкий порт за трубами для «Северного потока – 2» 22 января 2021, 13:16

Фото: morspas.com

Текст: Ольга Никитина

Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое наряду с трубоукладочной баржей «Фортуна» должно укладывать «Северный поток – 2» в датских водах, взяло курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. 13 января судно «Балтийский исследователь» покинуло порт Мукран и направилось к предполагаемой точке продолжения строительства «Северного потока – 2», девять дней судно находилось в Балтийском море, южнее острова Борнхольм, передает ТАСС. Географические координаты нахождения трубоукладчика «Академик Черский», направляющегося в германский порт Висмар, в настоящее время практически полностью совпадают с местом нахождения судна «Балтийский исследователь». Также в Балтийском море, недалеко от «Академика Черского» и «Балтийского исследователя», находится трубоукладочная баржа «Фортуна», которая вечером 21 января вышла из германского порта Росток к месту проведения работ по укладке «Северного потока – 2». Расчетное время прибытия – 17.00 местного времени 23 января. Накануне вечером попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , покинул немецкий порт Росток. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Эксперт: Google начал шантажировать целые страны 22 января 2021, 14:04

Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Наднациональные IT-корпорации пытаются поставить на колени целые страны», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя угрозу со стороны Google отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. «Ситуация, при которой наднациональные IT-корпорации впрямую, открыто шантажируют целое государство, причем немаленькое, и выдвигают условия, просто дикая. Это страшный сон и самая невозможная антиутопия», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич. Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. Как пишет газета Sydney Morning Herald, в Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр. «После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», – заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google – крупнейшего в мире интернет-поисковика. «Это не угроза, это реальность», – добавила она. «Эти корпорации поставили себя выше любых законов и любых государств. Они пытаются диктовать свою волю не только пользователям, которым они навязывают ненужные услуги и таргетированную рекламу, но и диктуют свою волю суверенным странам. Таким образом они пытаются поставить их на колени», – отметил собеседник. Австралийский премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы. Малькевич убежден, что премьер-министр Австралии, занимающий жесткую позицию по этому поводу, реагирует правильно. «Шантажистов надо бить по рукам и, конечно, по кошельку», – призывает эксперт. «Я еще раз предлагаю России выступить инициатором большего межгосударственного форума, чтобы не просто обсудить существующие проблемы, но и унифицировать законодательные решения во всех крупнейших странах, чтобы сделать подобный шантаж невозможным», – заключил глава профильной комиссии ОП. Ранее представитель Facebook заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети. Британцев поразили закаливающиеся на морозе дети в Сибири 22 января 2021, 08:58 Текст: Алина Назарова

Читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре. «Дети в сибирском детском саду раздеваются до нижнего белья и обливаются ледяной водой в рамках учебной программы. Считается, что это помогает сохранить здоровье и остановить инфекции», – пишет The Daily Mail, В материале отмечается, что дети принимают холодный душ ежедневно после горячей сауны. Процедуры не проводятся лишь в случае, если температура окружающего воздуха опускается ниже минус 25 градусов. «По словам воспитателей, дети которые принимают участие в процедурах, более разумны, уравновешены и оптимистичны», – пишет издание. Читателей впечатлил характер юных сибиряков, передает РИА «Новости». «Мы должны сделать это с нашим «поколением снежинок», – написал пользователь HateFrogs. «Как вы думаете, эти дети будут требовать «безопасное пространство» (места, созданные для людей, чувствующих себя ущемленными) и так далее, когда вырастут», – задался вопросом TheOldGuy55. «Безусловно, упражнение на формирование характера», – подчеркнул Ted Loone. «Я думаю, это гениально», – отметил hatemail. «За этим стоит очень хорошая наука – берегись, Запад», – заявил Urban upstart. «Это должно быть обязательным во всем мире!» – выразил мнение Big Billy Nomates. На МКС нашли трещину 22 января 2021, 11:48

Фото: nasa.gov

Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты обнаружили одну трещину на Международной космической станции (МКС) и подозревают наличие еще одной, сообщил руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев. «Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», – передает ТАСС слова Соловьева в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны. «Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. Я думаю, в быту и сверл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки», – сказал руководитель полета РС МКС. Соловьев пояснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту. «Мы, конечно, занимаемся этим вопросом, четко понимаем, что эти у нас места под вопросом. Они негерметичны, действительно, понимаем, что могут быть какие-то другие места, но никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно, как руководитель полета», – заверил он. Он рассказал также, что многофункциональный модуль «Наука» для МКС будет запущен летом 2021 года. Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой» 22 января 2021, 13:02

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС. Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров». Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье». Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков. В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков. В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков. Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике 22 января 2021, 15:37

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинские предприятия обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами, где заявили о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов, сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом». Авторы обращения попросили правительство Украины посодействовать выполнению постановления Национальной комиссии, в соответствии с которым ГП «Гарантированный покупатель» должен направлять на погашение долгов перед ГП «НАЭК «Энергоатом» не менее половины средств, которые он получает от НЭК «Укрэнерго» в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, передает РИА «Новости». Речь идет о сумме не менее 180,5 млн долларов (из общего долга 849 млн долларов), благодаря чему «Энергоатом» сможет частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации. Компании смогут своевременно выплатить заработную плату своим работникам, оплатить налоги и не останавливать деятельность. «Руководители всех предприятий отмечают: в атомно-промышленном комплексе сложилась критическая ситуация», – подчеркивается в сообщении. Ранее Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы. Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны. Названа вероятная причина крушения индонезийского Boeing 22 января 2021, 08:51

Фото: Antara Foto/M Risyal Hidayat/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты полагают, что одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя. Как пишет The Wall Street Journal, рассматривается версия о том, что надлежащим образом не работала система, которая автоматически регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей. Пилот, предположительно, не отключил эту систему, и управление самолетом могло быть серьезно затруднено, передает ТАСС. Один из источников отметил, что окончательные выводы еще не сделаны. Представители авиакомпании не подтвердили приведенные в публикации утверждения. Ранее сообщалось, что полицейские и местные жители обнаружили в Яванском море предположительное место падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Напомним, на борту упавшего лайнера находилось 59 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров были шестеро детей, один из них – младенец. Россиян, по предварительным данным, на борту не было. Гендиректор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко рассказал, какие факторы могли привести к крушению самолета. В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса 22 января 2021, 21:00

Фото: imago-images.de/Reuters

Текст: Вера Басилая

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic. Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Это вакцина компании Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией. «Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», – передает РИА «Новости» заявление регулятора. В сообщении также подчеркивается, что пятеро пациентов в возрасте от 84 до 92 лет умерли от сопутствующих болезней, но нет никаких конкретных доказательств того, что причиной смерти была вакцинация. Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тысяч человек. Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек. Также сообщалось, что в Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. В минздраве заявили, что после вакцинации в стране скончались два человека, однако их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса используются два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Ранее в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Путин внес в Госдуму поправки в Жилищный и Земельный кодексы 22 января 2021, 14:51

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект с поправками в Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции на территории России. Изменения предлагаются в ст. 4 Земельного кодекса РФ и ст. 9 Жилищного кодекса РФ. «В соответствии с указанными Конституционными нормами законопроект уточняет положения, определяющие соотношение правил Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и норм международного права», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу. Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором России установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. «Законопроект дополняет указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации», – уточняется в документе. В прошлом году были приняты и подписаны президентом четыре из пяти проектов из пакета инициатив о приоритете действия Конституции России на территории страны. Кроме того, на рассмотрении палаты имеются поправки в Семейный кодекс о приоритете в семейном законодательстве Конституции, основ правопорядка и нравственности над международными актами. В первом пакете проектов о приоритете Конституции предлагались поправки в 110 законодательных актов, в том числе в пять кодексов, помимо Семейного: Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. В декабре президент Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России. «Фортуна» приблизилась к точке продолжения укладки «Северного потока – 2» 22 января 2021, 16:28

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая должна укладывать датский участок газопровода «Северный поток – 2», в настоящее время маневрирует в предполагаемой зоне строительных работ, свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. Во второй половине дня 14 января «Фортуна» вышла из германского порта Висмар, взяв курс на восток, но так и не дошла до зоны продолжения укладки газопровода «Северный поток – 2», встав через несколько часов на якорь у германского порта Росток. Путь баржа продолжила во второй половине дня 21 января. По данным MarineTraffic, судно идет к месту проведения работ по укладке «Северного потока – 2», ориентировочное его прибытие на место – 23 января в 17.00 по местному времени, передает ТАСС. Согласно данным MarineTraffic, недалеко от «Фортуны» находится также судно снабжения «Балтийский исследователь», которое 22 января взяло курс на германский порт Мукран, и судно-трубоукладчик «Академик Черский», выдвинувшееся 21 января в германский порт Висмар. Также в укладке работ будут принимать участие судно снабжения «Балтийский исследователь» и судно «Мурман». «Балтийский исследователь» в пятницу взял курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трамп нашел утешение после сложения президентских полномочий 22 января 2021, 09:31

Фото: ALLEN EYESTONE/Reuters

Текст: Алина Назарова

Первый день после сложения полномочий президента США и отъезда из Белого дома Дональд Трамп провел на поле для гольфа во Флориде. Бывший хозяин Белого дома прибыл на территорию Международного гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче в четверг в сопровождении конвоя из почти 12 черных внедорожников. По словам источника, перед этим Трамп провел ночь в своей резиденции Мар-о-Лаго во Флориде, пишет The Washington Examiner. Трамп известен своей любовью к гольфу, он зачастую отдыхал на своем гольф-курорте и во время президентского срока. Знакомые Трампа, игравшие с ним в гольф, оценивают его уровень игры как высокий – учитывая возраст и тот факт, что он не профессионал, передает «Интерфакс». Дональд Трамп с супругой Меланьей 20 января вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Радикалы напали на обвиняемого в госизмене украинского журналиста 22 января 2021, 18:32

Фото: Ruslan Kotsaba/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Радикалы из запрещенной в России организации «Правый сектор*» напали на журналиста украинского канала NewsOne Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян. Инцидент произошел возле здания Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области, где слушается дело по обвинению его в госизмене, передает издание «Страна.ua». «Сегодня в Коломые состоялось очередное заседание по сфабрикованному делу шестилетней давности, когда меня обвинили в государственной измене, на основании чего я просидел в СИЗО 524 дня. Под зданием суда большая группа агрессивных молодчиков из неонацистских группировок напали на меня и моего адвоката Татьяну Монтян. Они забрызгали нас огнетушителем и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца», – рассказал журналист. По его словам, сотрудники полиции не пресекли действия радикалов. После судебного заседания журналиста снова забросали яйцами, пытались спустить колеса в его автомобиле, а также напасть на 76-летнюю мать Коцабы. Коцаба был арестован в феврале 2015 года за призывы к бойкоту мобилизации на Украине, летом 2016 года он по решению суда был признан невиновным и отпущен на свободу. В июне 2017 года Высший специализированный суд Украины возобновил следствие в отношении журналиста. Ранее мужчина совершил нападение на журналистку украинского телеканала Kyiv Live во время прямого эфира в Киеве. Китай сформулировал позицию по нападению на другие страны с ядерным оружием 22 января 2021, 11:31 Текст: Ольга Никитина

Китай придерживается оборонительной стратегии и планирует сохранить «минимально возможный» арсенал ядерных вооружений, которые никогда не применит первым, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Китай ни при каких условиях не применит первым ядерное оружие. Мы никогда не будем его использовать для угрозы или с целью нападения на страны, которые не располагают ядерным арсеналом», – приводит ее слова ТАСС. По словам дипломата, Пекин не планирует наращивать запасы оружия массового уничтожения и «сохранит их на минимальном уровне для защиты национальной безопасности». «Это наша принципиальная позиция. <…> Мы прилагаем активные усилия для обеспечения глобальной стратегической стабильности», – добавила Хуа Чуньин. В то же время она уточнила, что Китай не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). «Китай не одобряет это соглашение и не считает выгодным для себя его подписание. Мы подчеркиваем, что оно не отражает привычные нам нормы международного права», – заявила официальный представитель МИД. В пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), принятый в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств – членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ключевые державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля 22 января 2021, 17:06 Текст: Вера Басилая

Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана, сообщила армейская пресс-служба. «Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента», ­– передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также сообщается, что военные продолжат действовать, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет Израиля. Ранее армия еврейского государства уже перехватывала в воздушном пространстве страны БПЛА, залетевший из Ливана.