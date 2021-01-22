Президент Литвы призвал ЕС поделиться избытком вакцины от COVID -19 с соседями

Избыток вакцин от коронавируса, если он образуется после проведения массовой вакцинации в Евросоюзе, должен быть незамедлительно передан соседним с сообществом странам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Если после массовых прививок будет хотя бы малейший остаток вакцины, мы (государства ЕС - прим. ВЗГЛЯД) должны будем развернуться лицом к нашим соседям и помочь им в решении проблемы», – цитирует ТАСС литовского президента.

По словам Науседы, во время проходившего в четверг саммита ЕС по коронавирусу руководство сообщества и лидеры стран-членов «единодушно согласились» с такой постановкой вопроса. Там же президент Литвы снова призвал коллег по сообществу создать механизм помощи в обеспечении вакциной соседних с Евросоюзом стран.

Литва 6 января выступила с призывом к Евросоюзу оказать помощь странам - членам программы ЕС "Восточное партнерство" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) в обеспечении вакциной. Как заявил тогда министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, безопасность ЕС от распространения инфекции не будет гарантирована до тех пор, пока не будут защищены все его соседи, в том числе и на востоке.

Между тем, в той же Литве и в Латвии власти вводят драконовские меры карантина – комендантский час, ограничение передвижения между регионами. Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии.