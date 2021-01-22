Генсек НАТО поддержал планы России и США продлить ДСНВ Военные сбили беспилотник в воздушном пространстве Израиля 22 января 2021, 17:06 Текст: Вера Басилая

Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана, сообщила армейская пресс-служба. «Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента», ­– передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также сообщается, что военные продолжат действовать, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет Израиля. Ранее армия еврейского государства уже перехватывала в воздушном пространстве страны БПЛА, залетевший из Ливана.

Китай сформулировал позицию по нападению на другие страны с ядерным оружием 22 января 2021, 11:31 Текст: Ольга Никитина

Китай придерживается оборонительной стратегии и планирует сохранить «минимально возможный» арсенал ядерных вооружений, которые никогда не применит первым, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Китай ни при каких условиях не применит первым ядерное оружие. Мы никогда не будем его использовать для угрозы или с целью нападения на страны, которые не располагают ядерным арсеналом», – приводит ее слова ТАСС. По словам дипломата, Пекин не планирует наращивать запасы оружия массового уничтожения и «сохранит их на минимальном уровне для защиты национальной безопасности». «Это наша принципиальная позиция. <…> Мы прилагаем активные усилия для обеспечения глобальной стратегической стабильности», – добавила Хуа Чуньин. В то же время она уточнила, что Китай не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). «Китай не одобряет это соглашение и не считает выгодным для себя его подписание. Мы подчеркиваем, что оно не отражает привычные нам нормы международного права», – заявила официальный представитель МИД. В пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), принятый в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств – членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ключевые державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Белоруссия объяснила позицию по выходу из ДОН 22 января 2021, 11:53 Текст: Ольга Никитина

Вопрос выхода Белоруссии из Договора по открытому небу (ДОН) или определения нового порядка участия в нем будет решаться после получения официального уведомления о выходе из него России, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Олег Воинов. «По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе РФ из ДОН. Вопрос выхода Республики Беларусь из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения уведомления о выходе РФ из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур», – приводит его слова РИА «Новости». На прошлой неделе Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Белоруссия сообщала, что проанализирует ситуацию с ДОН в контексте его практического осуществления совместно с Россией в рамках группы государств-участников договора. Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет 22 января 2021, 10:48

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Готовность США продлить договор СНВ-3 означает, что архитектура контроля за вооружениями, созданная нами в прежние эпохи, еще не устарела, и сейчас американцы это признали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение Белого дома продлить истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях на пятилетний срок без дополнительных условий. «Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Дональда Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Вечером в четверг по вашингтонскому времени появились сообщения о том, что советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Ранее МИД России призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Напомним, что администрация Трампа затягивала пролонгацию договора, действие которого истекает 5 февраля. России и США не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения даже после того, как Москва пошла на уступки Вашингтону: продление СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и готовность пойти на заморозку всех российских ядерных зарядов сроком на год. Американская сторона выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что не согласилась Россия. Кроме того, администрация Трампа неоднократно настаивала на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая – что было трудновыполнимым условием. Отказ нового президента США включить Китай в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко. «Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт. «Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров. «Теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – заключил собеседник. В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей. Армия получила новейший комплекс артразведки «Пенициллин» 22 января 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские вооруженные силы (ВС) получили новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», сообщил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев. «В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», – передает РИА «Новости» слова Михеева. «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту. По данным «Веги», «Пенициллин» эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд. Комплекс разработан входящим в состав «Веги» Научно-исследовательским институтом «Вектор». По информации открытых источников, «Пенициллин», в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Кроме того, новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность. Комплекс устанавливается на шасси «КамАЗа», разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте. Напомним, американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Издание считает, что данный комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии». Глава Пентагона пренебрежительно высказался об F-35 22 января 2021, 08:26 Текст: Алина Назарова

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». Во время пресс-конференции, стенограмму которой приводит Пентагон, Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и. о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35. «Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», – заявил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 «невероятным самолетом». «Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете», – сказал также и. о. главы Пентагона, передает РИА «Новости». Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. В Кремле приветствовали предложение США по продлению СНВ-3 22 января 2021, 12:36

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Завершено создание модернизированного командного пункта ПРО Москвы 22 января 2021, 07:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Завершены все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы противоракетной обороны Москвы, сообщил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук. По словам генерала, основу нового командного пункта составляет вычислительная система на базе комплекса «Эльбрус-90С». «В результате замены действующей вычислительной системы на базе вычислительного комплекса «Эльбрус-2» на новую будет достигнуто увеличение быстродействия почти до сотни млрд операций в секунду. Существенно снизится потребляемая мощность – в 40 раз. В четыре раза сократится площадь размещения аппаратуры и оборудования», – передает ТАСС слова Грабчука в интервью изданию «Красная звезда». Благодаря модернизации повысятся надежность, безотказность и ремонтопригодность командного пункта, так как значительно уменьшено количество блоков и ячеек, входящих в состав аппаратуры и оборудования вычислительной системы. Кроме того, новый вычислительный комплекс будет проще в обслуживании. «Также уменьшится время на восстановление боеспособности командно-вычислительного пункта за счет многократного резервирования вычислительного комплекса «Эльбрус-90С», – сказал командир соединения. По его словам, ПРО Москвы способна защитить город от всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к 100 %. «В мирное время система ПРО решает задачи по обнаружению пусков баллистических ракет, запусков ракет космического назначения, сопровождению космических объектов. В военное время в автоматическом режиме решается задача поражения боевых блоков баллистических ракет противника, способных нанести удар по Москве. Возможности системы позволяют обеспечить перехват всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к единице», – информировал Грабчук. По его словам, соединение предназначено для обороны Москвы от ограниченных ударов существующих и перспективных типов баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО. Оно также выполняет задачи информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, добавил Грабчук. «На вооружении дивизии находится действующая система противоракетной обороны – уникальный комплекс территориально разнесенных сложных информационных, радиолокационных и ракетно-стартовых средств, совместно функционирующих в автоматическом режиме в реальном масштабе времени», – отметил Грабчук. Он добавил, что система ПРО Москвы увеличит точность после глубокой модернизации. «Модернизация системы ПРО позволит повысить точностные характеристики, уровень надежности и безопасной эксплуатации средств ПРО. Она увеличит зоны поражения по дальности и высоте, существенно расширит боевые возможности и возможности работы в интересах решения задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, снизит энергопотребление и эксплуатационные расходы», – сказал Грабчук. Он напомнил, что столичная ПРО проходит глубокую модернизацию с использованием перспективных технологий на основе российских промышленных разработок. Модернизация ведется без снятия системы с боевого дежурства. «Осуществляется переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства, поступают новые образцы вооружения», – пояснил Грабчук. Он уточнил, что взамен установочных и транспортных машин поступили новые транспортно-установочные машины, которые позволяют качественно решать задачи ракетно-технического обеспечения. «Изготовлены и смонтированы на объектах частей новые системы управления стартовыми позициями, система связи, автоматизированные контрольно-измерительные передвижные станции. Ведутся работы по подготовке новых образцов вооружения к предварительным испытаниям», – сообщил командир соединения ПРО. По его словам, в 2020 году на 10-м испытательном полигоне Минобороны успешно прошли летные испытания новой противоракеты. Кроме того, он рассказал, что модернизация передающей и приемной частей радиолокационной станции «Дон-2Н» завершена. «В настоящее время завершена модернизация передающей и приемной частей МРЛС «Дон-2Н», продолжаются монтажные и наладочные работы новой аппаратуры и оборудования. Завершается подготовка МРЛС «Дон-2Н» к предварительным испытаниям», – сказал Грабчук. По словам командира соединения ПРО, РЛС является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны. Она решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет на фоне реальной космической обстановки. «Дон-2Н» – стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы. Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3,7 тыс. км, а высота обнаружения цели – 40 тыс. км. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружим конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах до пятидесяти километров. Ростех представит модель истребителя Су-57Э на авиасалоне в Индии 22 января 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля. «Планируется показать модель Су-57Э, натурный образец представлен не будет. Модель дает полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине», – передает ТАСС сообщение Ростеха. Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны. Напомним, в августе 2019 года генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что посетители МАКС-2019 впервые увидят экспортные варианты новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ. Россия и Мьянма договорились о поставке ЗРПК «Панцирь-С1» 22 января 2021, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е», а также радиолокационные станции. Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Мьянме, и главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна, передает ТАСС. От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Напомним, ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов сообщил, что Россия в 2016 году завершила поставку в Мьянму первой партии учебно-боевых самолетов Як-130. В Совфеде допустили продление договора СНВ до истечения срока 22 января 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может быть продлен до истечения срока его действия, если Москва и Вашингтон придут к соответствующему соглашению, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. «Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», – сказал сенатор, передает РИА «Новости». По его словам, «успеть до 5 февраля вполне возможно, ведь даже если до этого договоренность будет оформлена только дипломатически, то есть без ратификации, продлённый договор до такой ратификации может применяться на временной основе, как это и предусмотрено законом «О международных договорах РФ». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». В России назвали условие поддержки продления договора об СНВ с США 22 января 2021, 15:36 Текст: Ольга Никитина

Россия поддержит готовность Соединенных Штатов продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если это не будет сопровождаться неприемлемыми дополнительными условиями, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то «отягощениями» – дополнительными условиями, неприемлемыми для России, – то мы только «за», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Кремль приветствовал политическую волю Вашингтона по продлению ДСНВ и отметил, что все зависит от деталей этого предложения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности. Артиллеристы под Саратовом приступили к освоению комплекса разведки «Пенициллин» 22 января 2021, 14:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Обучение младших специалистов артиллерии применению новейшего комплекса разведки «Пенициллин» началось в Самарской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). «Курсанты учебного центра боевого применения артиллерии Сухопутных войск, дислоцированного в Саратовской области, приступили к освоению комплекса артиллерийской разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин», поступившего в парк учебного вооружения учреждения в конце 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. По данным пресс-службы, комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Программно-аппаратные средства «Пенициллина» позволяют принимать, фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов, разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд. В пресс-службе ЦВО уточнили, что конструктивно комплекс исполнен на базе армейского грузовика «Камаз» с выносными звукоприемниками и оптико-электронным модулем, оснащенным камерами, работающими в том числе в инфракрасном спектре. Комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. Ранее генеральный директор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев сообщил, что в декабре 2020 года в Вооруженные силы России поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», разработанных входящим в состав «Веги» научно-исследовательским институтом «Вектор». В России заявили о приверженности позиции сохранить ДСНВ 22 января 2021, 11:01 Текст: Алина Назарова

Позиция Москвы по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет остается в силе после заявлений о планах Вашингтона согласиться на такое продление, заявил близкий к переговорам по продлению договора источник. «Наша позиция изложена 20 января», – сказал он, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Генсек НАТО поддержал планы России и США продлить ДСНВ 22 января 2021, 15:58 Текст: Алина Назарова

Все государства Североатлантического альянса поддерживают продление Россией и США действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что приведет к укреплению системы контроля над вооружениями, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Все страны-члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление – это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай», – заявил Столтенберг, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения. Российский корвет «Стойкий» провел стрельбы в Средиземном море 22 января 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж корвета Балтийского флота «Стойкий», находящийся в дальнем походе, провел в Средиземном море учения по противодействию ударам с воздуха условного противника, сообщили в пресс-службе флота. «Корвет «Стойкий» провел в Средиземном море условные артиллерийские и ракетные стрельбы по имитируемым воздушным и морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Стрельбысообщение флота.выполняли боевые расчеты батарей артиллерийских установок А-190, АК-630 и зенитного ракетного комплекса «Редут», – передает ТАСС Экипаж корабля также отработал действия по обороне корабля от беспилотных летательных аппаратов условного противника. Военнослужащие подразделений антитеррора, находящиеся на борту «Стойкого», тренировались в организации охраны и обороны корвета при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки скоростной малоразмерной цели. Напомним, 9 января отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский», находящийся в плановом дальнем походе, совершил деловой заход в сирийский порт Тартус.