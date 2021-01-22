Пушков ответил на критику инициативы запрета трэш-стримов в интернете

«Мы не покушаемся на стриминг как таковой. Мы покушаемся только на стримы с элементами насилия, который чреват очень серьезными последствиями. Вот в этом наша задача», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в ответ на высказывание главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, выразившего сомнение в целесообразности запрета трэш-стримов в интернете.

«В связи с вопросами, которые иногда возникают к инициативе запрещения определенного вида трэш-стримов, я хотел бы сделать важное пояснение. Дело в том, что речь не идет о запрете стримов как таковых. Подразумевается только запрет трэш-стримов, то есть тех стримов, которые содержат элементы насилия, угрозу здоровью или жизни человека, унижают человеческое достоинство, покушаются на нормы морали и нравственности», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что не может согласиться с утверждением о достаточном количестве статей Уголовного кодекса России, которые уже можно распространить на трэш-стримы. «Такая категория, как трэш-стримы с элементами насилия в нашем законодательстве не выделена в качестве отдельной. Этот новый феномен, который уже привел к череде трагедий, нуждается в реакции со стороны законодателей – и по моему убеждению, и по убеждению комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ», – подчеркнул Пушков.

Собеседник также обратил внимание на то, что эта инициатива получила поддержку председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также представителей Следственного комитета, Министерства внутренних дел, экспертного сообщества. «Теперь перед нами стоит задача выделить именно эту, особую категорию стримов с элементами насилия в особый, подлежащий запрету разряд и принять законодательство, которое будет иметь предупредительный характер», – отметил Пушков.

«Сейчас можно арестовать и открыть уголовное дело по уже существующему законодательству на авторов трэш-стримов, в случае если они, например, вольно или невольно провоцируют смерть участников трансляции. Но главная задача тех поправок, которые мы инициируем, состоит в том, чтобы предупредить такого рода ситуации, а не наказывать людей за уже совершенное преступление», – пояснил сенатор. Он добавил, что второй важной частью инициативы является намерение обязать сетевые компании и интернет-платформы фильтровать такого рода контент, убирать его из оборота под угрозой крупных штрафов. Такой пункт в существующем законодательстве на данный момент также отсутствует.

Пушков выразил надежду, что инициатива будет поддержана коллегами в Государственной Думе и в Совете Федерации, и что такой закон будет все же принят. «Это явление нужно вообще убрать из интернета с помощью особых поправок, которые поставят такого рода трэш-стримы вне закона. Мы не покушаемся на стриминг как таковой. Мы покушаемся на стриминг с элементами насилия, который чреват очень серьезными последствиями. Вот в этом наша задача», – заключил собеседник.

Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов (онлайн-трансляций) в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в сфере IT нужно относиться «бережно и тщательно».

«Большинство стримов себя не позиционирует как треш-стримы (трансляции, содержащие сцены насилия и другой недопустимый контент – прим. ВЗГЛЯД). Запретить стримы как таковые... тогда наш разговор закончится ровно на этих словах», – цитирует РИА «Новости» Хинштейна. Он добавил, что как любой разумный человек и родитель относится к треш-стримам»крайне негативно. По мнению депутата, наказывать нужно не за стримы. «Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП», – заметил Хинштейн.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что социальные сети должны проявлять социальную ответственность и не допускать распространения трэш-стримов.

Обсуждение наказания для трэш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые треш-стримы.

Трэш-стримы – особый «жанр» видео в прямом эфире, в которых ведущий совершает с собой, а чаще со своими гостями опасные для здоровья или унизительные вещи за деньги, поступающие от пользователей. Так, например, Reeflay давал гостям пощечины, разбивал об их головы яйца, делал гостю татуировку с именем заплатившего за эту прихоть зрителя.