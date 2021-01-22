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Пушков ответил на критику инициативы запрета трэш-стримов в интернете
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«Мы не покушаемся на стриминг как таковой. Мы покушаемся только на стримы с элементами насилия, который чреват очень серьезными последствиями. Вот в этом наша задача», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в ответ на высказывание главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, выразившего сомнение в целесообразности запрета трэш-стримов в интернете.
«В связи с вопросами, которые иногда возникают к инициативе запрещения определенного вида трэш-стримов, я хотел бы сделать важное пояснение. Дело в том, что речь не идет о запрете стримов как таковых. Подразумевается только запрет трэш-стримов, то есть тех стримов, которые содержат элементы насилия, угрозу здоровью или жизни человека, унижают человеческое достоинство, покушаются на нормы морали и нравственности», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что не может согласиться с утверждением о достаточном количестве статей Уголовного кодекса России, которые уже можно распространить на трэш-стримы. «Такая категория, как трэш-стримы с элементами насилия в нашем законодательстве не выделена в качестве отдельной. Этот новый феномен, который уже привел к череде трагедий, нуждается в реакции со стороны законодателей – и по моему убеждению, и по убеждению комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ», – подчеркнул Пушков.
Собеседник также обратил внимание на то, что эта инициатива получила поддержку председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также представителей Следственного комитета, Министерства внутренних дел, экспертного сообщества. «Теперь перед нами стоит задача выделить именно эту, особую категорию стримов с элементами насилия в особый, подлежащий запрету разряд и принять законодательство, которое будет иметь предупредительный характер», – отметил Пушков.
«Сейчас можно арестовать и открыть уголовное дело по уже существующему законодательству на авторов трэш-стримов, в случае если они, например, вольно или невольно провоцируют смерть участников трансляции. Но главная задача тех поправок, которые мы инициируем, состоит в том, чтобы предупредить такого рода ситуации, а не наказывать людей за уже совершенное преступление», – пояснил сенатор. Он добавил, что второй важной частью инициативы является намерение обязать сетевые компании и интернет-платформы фильтровать такого рода контент, убирать его из оборота под угрозой крупных штрафов. Такой пункт в существующем законодательстве на данный момент также отсутствует.
Пушков выразил надежду, что инициатива будет поддержана коллегами в Государственной Думе и в Совете Федерации, и что такой закон будет все же принят. «Это явление нужно вообще убрать из интернета с помощью особых поправок, которые поставят такого рода трэш-стримы вне закона. Мы не покушаемся на стриминг как таковой. Мы покушаемся на стриминг с элементами насилия, который чреват очень серьезными последствиями. Вот в этом наша задача», – заключил собеседник.
Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов (онлайн-трансляций) в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в сфере IT нужно относиться «бережно и тщательно».
«Большинство стримов себя не позиционирует как треш-стримы (трансляции, содержащие сцены насилия и другой недопустимый контент – прим. ВЗГЛЯД). Запретить стримы как таковые... тогда наш разговор закончится ровно на этих словах», – цитирует РИА «Новости» Хинштейна. Он добавил, что как любой разумный человек и родитель относится к треш-стримам»крайне негативно. По мнению депутата, наказывать нужно не за стримы. «Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП», – заметил Хинштейн.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что социальные сети должны проявлять социальную ответственность и не допускать распространения трэш-стримов.
Обсуждение наказания для трэш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые треш-стримы.
Трэш-стримы – особый «жанр» видео в прямом эфире, в которых ведущий совершает с собой, а чаще со своими гостями опасные для здоровья или унизительные вещи за деньги, поступающие от пользователей. Так, например, Reeflay давал гостям пощечины, разбивал об их головы яйца, делал гостю татуировку с именем заплатившего за эту прихоть зрителя.
Эксперт: Google начал шантажировать целые страны
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«Наднациональные IT-корпорации пытаются поставить на колени целые страны», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя угрозу со стороны Google отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию.
«Ситуация, при которой наднациональные IT-корпорации впрямую, открыто шантажируют целое государство, причем немаленькое, и выдвигают условия, просто дикая. Это страшный сон и самая невозможная антиутопия», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич.
Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. Как пишет газета Sydney Morning Herald, в Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.
«После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», – заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google – крупнейшего в мире интернет-поисковика. «Это не угроза, это реальность», – добавила она.
«Эти корпорации поставили себя выше любых законов и любых государств. Они пытаются диктовать свою волю не только пользователям, которым они навязывают ненужные услуги и таргетированную рекламу, но и диктуют свою волю суверенным странам. Таким образом они пытаются поставить их на колени», – отметил собеседник.
Австралийский премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы. Малькевич убежден, что премьер-министр Австралии, занимающий жесткую позицию по этому поводу, реагирует правильно. «Шантажистов надо бить по рукам и, конечно, по кошельку», – призывает эксперт.
«Я еще раз предлагаю России выступить инициатором большего межгосударственного форума, чтобы не просто обсудить существующие проблемы, но и унифицировать законодательные решения во всех крупнейших странах, чтобы сделать подобный шантаж невозможным», – заключил глава профильной комиссии ОП.
Ранее представитель Facebook заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.
Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска
Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон.
Как пишет газета Sydney Morning Herald, в Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр, передает РИА «Новости».
«После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», – заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google – крупнейшего в мире интернет-поисковика. «Это не угроза, это реальность», – добавила она.
В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.
Ранее представитель Facebook заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.
«Справедливая Россия» официально начала объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России»
Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» принял решение начать процесс объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России», заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
«Сегодня на президиуме центрального совета партии «Справедливая Россия» принято следующее решение. Первое, принято решение, что мы вступаем в процесс объединения», – приводит ТАСС слова Миронова.
Ранее сообщалось, что центральный политический совет «Патриотов России» одобрил объединение с партиями «Справедливая Россия» и «За правду» и созвал съезд, на котором будет принято окончательное решение о создании единой партии. В партии считают, что будущее россиян и процветание страны «должны быть выше личных, партийных интересов».
«Это объединение необходимо, прежде всего, чтобы вернуть реальную и истинную власть российскому народу, решительно и кардинально изменить курс развития страны и реальное положение дел в российском государстве и обществе. Мы хотим сформулировать и предложить российскому народу конкретный путь движения в будущее», – заявили «Патриоты России».
В среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться.
Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».
Конгресс США призвал ФБР расследовать роль Parler в атаке на Капитолий
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Члены Конгресса США требуют от ФБР расследовать роль социальной сети Parler в произошедшем 6 января штурме Капитолия, говорится в письме председателю комитета по контролю и реформам Кэролин Малони.
В направленном ФБР послании Малони просит «тщательно расследовать роль, которую социальная сеть Parler сыграла в атаке, в том числе в качестве потенциального посредника в планировании и подстрекательстве к насилию, в качестве хранилища ключевых свидетельств, размещенных пользователями на его сайте, а также в качестве потенциального канала для иностранных правительств, которые могли оплачивать гражданские выступления в Соединенных Штатах», передает РИА «Новости».
По словам Малони, комитет Конгресса США по контролю и реформам намерен провести собственное расследование, в связи с чем она потребовала от ведомства обеспечить встречу с представителями ФБР для обсуждения масштаба и глубины этого расследования.
Во вторник стало известно, что популярный у сторонников 45-го президента США Дональда Трампа сервис микроблогов Parler, хостинг которого прекратила корпорация Amazon, возобновил работу на хостинге российской компании DDoS-Guard.
Напомним, 10 января популярное среди сторонников Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store.
«Массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре 2020 года и усилилась после блокировки учетных записей Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт 45-го президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт 45-го президента США заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла соцсеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи 45-го президента США Дональда Трампа.
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В России осудили отказ Twitter удалить детское порно
«Американские соцсети обязаны жить по закону, а не по понятиям, которые позволяют им монетизировать любую гадость», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя отказ сервиса микроблогов Twitter удалять детскую порнографию по причине отсутствия нарушений политики компании.
«Мы видим, что Twitter окончательно потерял берега и теперь испытывает на прочность всеобщее терпение. Такая позиция еще раз подчеркивает, что эта сеть самая непрозрачная с точки зрения правил модерации контента», – считает замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич.
Сервис микроблогов Twitter, который в последнее время отметился активной цензурой контента пользователей, не стал удалять детское порно, посчитав, что это не нарушает политику компании, отмечает портал телеканала Рен-ТВ. Пострадавшим стал 17-летний житель штата Флорида, чьи интимные фото обманным путем утекли на сторону.
Снимками воспользовались мошенники, шантажом заставившие юношу снять и отправить им порновидео с его участием. Впоследствии он заблокировал злоумышленников, но ролик начал появляться в Twitter, где набрал порядка 160 тысяч просмотров и более двух тысяч репостов. В ответ на жалобу подростка служба поддержки соцсети сообщила, что никаких нарушений не обнаружила. Инцидент рассматривался в суде, но порноролики так и не были заблокированы.
Как отмечают «Известия», с одной стороны, Twitter отказывается удалить откровенно противоправное видео, с другой – ведется жесткое модерирование постов и аккаунтов, которое все больше напоминает цензуру. Издание напоминает о блокировке микроблога экс-президента США Дональда Трампа, аккаунтов посольства Китая в США, а также парламента Венесуэлы и российской вакцины «Спутник V».
Именно поэтому, считает Малькевич, во всех странах мира важно государственное регулирование социальных сетей. «Мы тоже должны вернуть американские платформы под контроль общества и власти. Они обязаны жить по закону, а не по понятиям, причем их понятия позволяют зарабатывать на порнографии, педофилии, на продвижении наркотиков и оружия. Они научились монетизировать любую гадость, для них нет абсолютно ничего святого», – заявил Малькевич.
«Этот год станет для нас переломным. Если мы не наведем порядок немедленно, то можем просто упустить ситуацию настолько, что ее невозможно будет исправить», – добавил в заключение собеседник.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил в четверг государства, входящие в эту международную организацию, об угрозе для свободы выражения мнений из-за блокировок контента частными корпорациями США.
В работе поискового сервиса Google произошел сбой
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Пользователи в Соединенных Штатах сообщили о сбое в работе поискового сервиса Google одноименной американской компании, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
По данным портала, около 70% пользователей испытывают трудности со входом в аккаунт Google, еще 29% жалуются на проблемы в работе поисковой системы. Из других стран данных о возможных неполадках пока практически не поступало, передает ТАСС.
Напомним, 15 января сбой произошел в работе сервисов Google и YouTube на территории США. 16 декабря пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. Кроме того, 14 декабря масштабный сбой произошел в работе YouTube и сервисов Google.
Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.
В Госдуме пообещали достроить «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на сложности, с которыми от столкнулся, выразил уверенность председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Северный поток – 2» обязательно будет построен, все здравомыслящие люди это понимают. Никакие амбиции отдельных стран, желание продвинуть свои интересы коммерческие в виде СПГ или желание геополитического влияния на всех и вся, на Европу в частности, да, будут некоторым препятствием на этом этапе, но в итоге все равно «Северный поток – 2» будет построен», – сказал он, передает ТАСС.
Завальный отметил, что к настоящему времени преодолена главная проблема – технологическая возможность завершения проекта. Но обратил также внимание на то, что сроки реализации проекта могут быть скорректированы.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Соцсети по требованию Роскомнадзора начали удалять призывы к участию в протестах
Социальные сети приступили к удалению противоправной информации с адресованными детям призывами участвовать в протестах, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях. К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что именно в TikTok продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер.
В то же время соцсетью «ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram – 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях.
«Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги», – добавили в ведомстве.
Ранее московские стражи порядка предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, а Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за призывы подростков на митинги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданными предупреждения Роскомнадзора социальным сетям, в которых публикуются призывы к участию в незаконных акциях.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.
Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте для назначаемых им госслужащих
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.
«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», – говорится в тексте проекта, передает ТАСС.
Как отмечено в пояснительной записке, действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней – 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на госслужбе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.
«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», – говорится в тексте.
В связи с этим законопроектом предусмотрено, что «в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы» возрастное ограничение не применяется для госслужащих, «замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации».
Россию предупредили об угрозе кибератак из США
Российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил о риске проведения США и их союзниками кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России и рекомендовал организациям принять меры по защите своих IT-ресурсов.
Как отмечается в бюллетене центра, эти меры надо принять «в условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», передает РИА «Новости».
НРЦКЦИ рекомендовал организациям привести «в актуальное состояние» имеющиеся в организации планы, инструкции и руководства по реагированию на компьютерные инциденты.
Основной задачей НКЦКИ является координация деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Также среди задач центра - обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак, выработка методов борьбы с ними.
Критическая информационная инфраструктура – это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия.
Напомним, в декабре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что доля кибератак из США на чувствительные объекты в России составляет 48-52% от общего числа.
В США закрыли проект по обеспечению доступа в интернет с помощью воздушных шаров
Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, принял решение о закрытии проекта по обеспечению высокоскоростного выхода в интернет с помощью сети стратосферных воздушных шаров, сообщил исполнительный директор занимавшейся проектом в составе холдинга компании Loon («Лун») Алистер Вестгарт.
«Хотя мы нашли немало партнеров, готовых работать с нами, нам не удалось добиться снижения стоимости до уровня, который позволил бы вести бизнес в длительной перспективе», – цитирует ТАСС Вестгарта.
По его словам, главной проблемой, требовавшей значительных средств, стало обеспечение доступа к «последнему миллиарду пользователей» – наиболее труднодоступным и изолированным группам населения, а ведь именно для того, чтобы предоставить интернет таким группам людей, и создавался проект. Некоторые территории, к тому же, оказались слишком труднодоступными и для воздушных шаров, признал Вестгарт.
Стратосферные воздушные шары с оборудованием для передачи данных на высокой скорости – до 20 Гбит/с – должны были, находясь на высоте около 18 тыс. метров, обеспечивать покрытием жителей самых труднодоступных районов. В 2017 году Loon добилась успеха со своими технологиями после урагана «Мария» в Пуэрто-Рико: всего с помощью двух шаров удалось восстановить мобильную связь для 200 тыс. человек. Еще один проект компании был запущен позднее в Кении. Предполагалось, что технологией заинтересуются в других странах.
Одним из минусов этого технического решения стало то, что для работы шарам требовалась солнечная энергия, поэтому сигнал поступал только в светлое время суток.
Песков счел оправданными предупреждения Роскомнадзора соцсетям из-за незаконных акций
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданными предупреждения Роскомнадзора социальным сетям, в которых публикуются призывы к участию в незаконных акциях.
«Эти площадки очевидно используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях. И в этом плане абсолютно оправдано звучат предупреждения Роскомнадзора, что за подобные действия эти социальные сети могут штрафоваться в соответствии с нашими законами», – заявил Песков, передает ТАСС.
Он также заявил, что в Кремле считают естественными предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях 23 января. Комментируя подобные предостережения со стороны МВД, Минпросвещения и других ведомств, Песков заметил: «Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия». «И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона», – пояснил он.
В то же время он заявил, что участие в акциях – личное дело студентов, но если мероприятия незаконные – могут быть последствия в зависимости от политики вуза, передает РИА «Новости».
«Участие студентов в тех или иных акциях, это безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика. Конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования», – рассказал Песков.
Ранее московские стражи порядка предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, а Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за призывы подростков на митинги.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.
«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся на базе эсеров
Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» договорились об объединении на базе эсеров, заявила зампред «Патриотов России» Надежда Корнеева.
«Будет новая объединенная партия на базе «Справедливой России». Такой путь выбрали все три объединяющиеся структуры. Это юридически более быстрая процедура. Видимо, этим руководствовались. Потому что юридические процедуры достаточно сложные будут. Здесь можно просто несколько оперативнее решить вопросы», – сообщила РИА «Новости» Корнеева.
Ранее «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения друг с другом. После официального объединения партии «Патриоты России» и «За правду» юридически перестанут существовать. Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться.
Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».
Эксперт: Россия должна предоставить глобальную альтернативу Google, Twitter и Facebook
«Это первый мировой прецедент такого рода. И он опасен для нас, ведь с Россией церемониться американские IT-гиганты не будут. Они продолжат попытки дискриминировать нашу страну», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Геворг Мирзаян. Ранее Google пригрозил Австралии отключить эту страну от интернет-поиска в отместку за подготовку невыгодного для IT-компании законопроекта.
«В отличие от Австралии, мы не принадлежим к англосаксонскому западному блоку. Поэтому в отношении России администраторам компании можно не придерживаться даже минимального пиетета. Тут не действуют никакие табу», – пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Геворг Мирзаян.
«Вот почему российское программное обеспечение и соцсети нужно ускоренно развивать – как альтернативу иностранным продуктам. Причем, наши продукты нужно делать конкурентноспособными, более привлекательными, чем Google, Twitter, Facebook и им подобные. Наши продукты нужно делать не внутрироссийскими, а ориентированными на глобального пользователя. Так, например, со своим софтом успешно поступает Китай. Россия должна предоставить глобальную альтернативу Google, Twitter, Facebook. Мы видим, что в мире возник колоссальный запрос на глобальные интернет-системы, которые не подлежат американской цензуре. Если Россия будет создавать и продавать такие системы, она хорошо заработает, удовлетворяя этот мировой запрос. Заодно Россия приобретет значительный международный престиж», – предрекает эксперт.
«Многие ошибочно считают альтернативой для американских соцсетей кроссплатформенный мессенджер Telegram Павла Дурова. Его сложно назвать российским, поскольку Дуров давно живет не в России. И нельзя гарантировать, что завтра к Дурову не придут из иностранных спецслужб и не скажут: «Родной, либо ты даешь нам все коды и полный доступ, либо мы тебя сажаем». Чтобы такие мессенджеры были безопасными для России, они должны быть локализованы у нас», – призывает Мирзаян.
«Например, мы не можем предотвратить выход таких роликов, какие накануне крутились на TikTok, – с призывами идти на несанкционированные митинги. А реагировать можем, и обязаны это делать быстро. В этот раз китайские владельцы TikTok пошли к нам навстречу, почистили свою сеть, но завтра могут и не пойти. Вот почему нужны свои соцсети и мессенджеры. Поисковик «Яндекс» у нас есть – его нужно просто «докрутить». У социальной сети «ВКонтакте» функционал гораздо меньше, чем у Facebook. На сегодня «ВКонтакте» – место, где можно лишь обмениваться информацией, кроме того, пользователи используют его как большое легальное хранилище порнографии», – посетовал эксперт.
«Надеяться на сотрудничество с другими странами в создании глобальных цифровых альтернатив России не следует. Страны, у которых нет внутреннего суверенитета, боятся попасть под американские санкции. А страны с внутренним суверенитетом не спешат с нами кооперироваться, и с этими странами в будущем у России могут возникнут разногласия. Прежде всего, это Китай и Турция. Зато этим странам можно будет предложить российский софт, когда тот будет окончательно готов, а дальше они уже будут адаптировать его к своим нуждам. Тем же туркам тоже очень не нравится американская цензура в Google и Facebook», – напомнил Мирзаян.
«Для создания своих глобальных альтернатив у России уже есть финансовый потенциал. С техническим сложнее. Создание альтернативы тому же YouTube потребует очень серьезных технологий. Но не думаю, что наработка технического потенциала – очень большая проблема», – подытожил эксперт.
В пятницу Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон. Как пишет Sydney Morning Herald, согласно будущему закону, технологические гиганты обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями размер выплаты за публикуемый контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.
Скандал вокруг Google стал уже вторым за месяц. Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, запретил на семь дней аккаунту президента США Дональда Трампа загружать новые видео и вести трансляции.
Ранее сообщалось, что компанию Google могут включить в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск к компании со стороны Роскомнадзора. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.
Украденные пароли тысяч пользователей оказались доступны в поиске Google
Киберпреступники взломали пароли и логины более тысячи сотрудников различных компаний по всему миру, после чего учетные данные стали доступны при запросе в поисковой строке Google, сообщила компания Check Point Software Technologies.
Хакеры похищали данные с помощью рассылки писем под видом уведомлений о сканировании от фирмы Xerox. Послания содержали вредоносные вложения, обходившие защиту Microsoft Office 365. После их открытия пользователи направлялись на фишинговый сайт, который копировал стартовую страницу компании Xerox, передает РИА «Новости».
Как уточнили в Check Point Software Technologies, учетные данные пользователей, которые они вводили на фишинговом сайте, отправлялись на страницы на скомпрометированных серверах в формате текстовых файлов, а постоянно индексирующий веб-страницы Google автоматически включал их в результаты поиска, сделав тем самым их доступных любому пользователю, сделавшему подходящий запрос.
«Хакеры специально создали веб-страницы для хранения логинов и паролей жертв, но не учли одного: если сами они могут найти эти страницы через интернет, то Google тоже сможет. Это настоящий провал операции с точки зрения ее безопасности», – отметили в компании.
Анализ пользовательских данных показал, что от рук мошенников больше остальных пострадали строительные и электроэнергетические компании, сказано в сообщении.
Напомним, в марте 2020 года через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. В масштабной кибератаке на США заподозрили российских хакеров.