Роскомнадзор выступил за запрет треш-стримов

Социальные сети должны проявлять социальную ответственность и не допускать распространения треш-стримов, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

«Я вижу две проблемы. Первая – это... предупреждение таких стримов. Надо сделать так, чтобы минимальное количество пользователей в сети интернет этот стрим увидели. Онлайн-жизнь этого стрима должна стремиться к нулю», – приводит его слова РИА «Новости».

Вторая проблема, по словам представителя Роскомнадзора, состоит в максимально оперативном пересечении дальнейшего распространения стримов в записи. «Администрация таких ресурсов (социальных сетей) должна в этом случае проявлять некую ответственность, в том числе социальную, и не допускать распространения подобных материалов», – заявил Субботин.

В свою очередь сенатор Ольга Ковитиди считает, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов треш-стримов, но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.

По словам Ковитиди, меры к запрету перевода денежных средств треш-стримерам должны быть приняты путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусматривающего за это ответственность. «Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления треш-стримерам денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций», – пояснила она.

Ковитиди подчеркнула, что треш-стримы – это практика, унижающая человеческое достоинство и угрожающая жизни человека: причиняют вред здоровью граждан, нередко приводит к трагедиям, в том числе со смертельным исходом.

«Интернет является важнейшим общественным пространством. В нем должны действовать стандартные и общепринятые правила поведения, которые не должны отличаться от правил поведения в любом другом общественном пространстве», – сказала сенатор.

Обсуждение наказания для треш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые треш-стримы.

Сенатор Алексей Пушков поддержал идею запрета треш-стриминга в России. Он считает, что такой вид трансляций нужно приравнять к действиям, наносящим ущерб здоровью и достоинству человека.