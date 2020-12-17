Пушков пояснил идею запрета треш-стриминга в России

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17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...

Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
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Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
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    Пушков пояснил идею запрета треш-стриминга в России

       17 декабря 2020, 11:26
    Фото: flickr.com/photos/sf_press
    Текст: Андрей Резчиков

    Нужно законодательно запретить треш-стриминг и приравнять его к действиям, наносящим ущерб здоровью и достоинству человека, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на случаи, когда во время видеотрансляций в интернете блогеры издеваются над другими людьми, вплоть до доведения их до убийства.

    «Стриминг – это демонстрация происходящего индивидуальными стримерами для других пользователей Сети. Но в рамках стриминга, который часто бывает посвящен жизни детей, развлечениям и поездкам, есть такая его часть, которая должна попадать под законодательное запрещение. Это так называемый треш-стриминг, который характеризуется намеренным унижением, издевательством, избиением другого человека или группы людей с целью извлечения прибыли из демонстрации этих действий по интернет-каналам», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    Сенатор пояснил, что его предложение запретить треш-стриминг законодательно «связано с тем, что совсем недавно в ходе одной из таких трансляций блогер, который ранее неоднократно издевался в прямом эфире над своей партнершей с целью получения прибыли и лайков от специфической аудитории, выгнал ее на мороз практически без одежды».

    «А когда он спохватился, девушка уже умерла от переохлаждения. Дальнейший стриминг продолжался с трупом на диване. Блогер не прекратил трансляцию, он сообщал, что не чувствует ее пульса, просил вызвать скорую помощь... Своими действиями он спровоцировал смерть человека. Это, конечно, крайняя ситуация, но сама типология треш-стриминга, связанная с такого рода унижениями, избиениями, закапываниями человека в могилу – это все является извращенной формой интернет-развлечения», – считает политик.

    Собеседник подчеркнул, что есть категории зрителей, которые готовы платить за такое зрелище. «Я выступаю за то, чтобы, во-первых, законодательно запретить такой стриминг, приравнять его к действиям, сознательно и намеренно наносящим ущерб здоровью и достоинству человека. Во-вторых, предлагаю подумать над тем, как перекрыть возможности оплаты по интернету такого рода «продукции». То есть речь идет не обо всем стриминге, а лишь о его ограниченной части, но очень порочной и зловредной, потому что она оказывает разлагающее воздействие на аудиторию, апеллирует к ее низменным чувствам», – убежден Пушков.

    Подобные треш-стримы разлагают подрастающее поколение, «которое и является в основном потребителем этой продукции». «Кто-то скажет, что в случае причинения ущерба здоровью или гибели человека в ходе треш-стрима правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело и наказать блогера. Но я считаю этот аргумент несостоятельным по той причине, что такое законодательство не предупреждает фактического убийства – по неосторожности или в силу преднамеренных действий. Оно не предупреждает избиения и издевательств. Получается, для того чтобы эта форма извращенного интернет-развлечения не приводила к последствиям в виде смерти человека или ущерба его психике, здоровью – для этого вообще надо запретить такой тип интернет-продукции. Только тогда мы, уверен, предупредим такого рода издевательства и унижения и даже вольные или невольные убийства, которые иначе могут стать следствием трэш-стрим практики», – полагает Пушков.

    Политик пояснил, что если трэш-стримы попадут под запрет, то любой человек, который увидит подобный контент, «сможет сообщить об этом в правоохранительные органы». «У всех стримеров есть адреса, аккаунты, которые заведены на их компьютеры и телефоны. Вычислить человека довольно легко. Если такой трэш-стрим попадает в интернет-оборот, его автора найдут. И появится законодательная база, которая позволит прервать эту деятельность, не дожидаясь последствий, когда кого-то изуродуют или убьют», – уточнил собеседник.

    Более того, регулирующие органы могут предписать видео-платформе удалять такого рода контент. Например, YouTube блокирует некоторые виды видеопродукции на том основании, что в них есть насилие.

    «YouTube делает это довольно произвольно. Масса трэш-стримов выкладывается на YouTube, на каких-то из них YouTube ставит возрастные ограничения, на каких-то нет, какие-то идут без предупреждений о наличии сцен насилия. Следует предписать интернет-платформам отслеживать такого рода контент и  его полностью блокировать, а не вводить только возрастные ограничения. Если через интернет-платформы у людей со специфической психикой не будет доступа к такому контенту, то трэш-стриминг погибнет сам собой, потому что все держится на спросе. Есть спрос на такую унижающую человека продукцию, за это юзеры готовы платить деньги и ставить лайки, поэтому стримеры и производят это», – уверен сенатор.

    При этом Пушков выступил против того, чтобы привлекать к ответственности зрителей, которые платят ведущим трэш-стримов. «Зрители несут моральную ответственность, но вводить для них юридическую ответственность крайне сложно, потому что они являются пассивными потребителями. Не они занимаются издевательствами или избиениями. Здесь прямая юридическая ответственность должна быть предусмотрена для тех людей, которые уже сейчас нарушают наше законодательство, потому что интернет – это публичное пространство», – подчеркнул собеседник.

    При этом он понимает желание «возложить часть ответственности на тех людей, которые поощряют издевательства тем, что их смотрят и оплачивают». «Но в данном случае нужно уничтожить источник – перекрывать возможности для производства трэш-стрима через угрозу наказания и блокировку такого рода контента», – подытожил Алексей Пушков.

    Ранее стало известно о том, что Совет Федерации планирует разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые трэш-стримы после резонансного случая с одним из блогеров.

    «Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

    Соответствующий вопрос поднял сенатор Алексей Пушков, напомнивший произошедший недавно резонансный случай с блогером Reeflay.

    Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе прямого эфира девушка, находившаяся в кадре с блогером, умерла.

    Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть подруги Решетникова.

    В сохраненной на YouTube видеозаписи Reeflay признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики. В отношении Решетникова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Семья Reeflay решила помочь родственникам погибшей, а самого блогера направили на психологическую экспертизу.

    Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы Решетникова, заявил, что смерть девушки в прямом эфире произошла из-за кровоизлияния в мозг. Сам блогер выразил уверенность в оправдательном приговоре.


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