Участник программы «Время героев» Лымар возглавил управление спорта Севастополя

Tекст: Елизавета Шишкова

О кадровом решении сообщается в официальном Telegram-канале программы. В мае 2024 года Олег Лымар вошел в число 83 участников первого потока президентской инициативы, реализуемой Высшей школой государственного управления совместно с платформой «Россия – страна возможностей».

Комментируя назначение, чиновник Лымар: «Наша общая задача – создавать условия, в которых каждый севастополец может вести здоровый и активный образ жизни. Здоровая нация – это системная деятельность, направленная на укрепление страны через благополучие ее граждан». Он также поблагодарил главу региона за переданный опыт.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступавший наставником ветерана во время обучения, выразил уверенность в успешном развитии отрасли. Глава города подчеркнул, что боевое прошлое помогло новому руководителю выстроить необходимые коммуникации в гражданской жизни, и предрек высокие результаты местным спортсменам.

За выполнение боевых задач в 2023 году Олег Лымар награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. В апреле прошлого года он занял пост советника губернатора по вопросам поддержки участников специоперации. Всего новые должности получили уже более 90 выпускников программы.