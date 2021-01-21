В Москве задержали обвиняемого в сопротивлении милиции белорусского бойца

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу в супертяжелом весе, боец ММА Алексей Кудин задержан в Москве, сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности.

Там отметили, что Кудину грозит экстрадиция в Белоруссию.

На родине 35-летнего Кудина обвиняют в сопротивлении сотрудникам милиции, ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает «Интерфакс».

Кудин был задержан 10 августа в Молодечно, он был среди участников акции протеста. После применения правоохранителями силовых методов и спецсредств Кудин нокаутировал сотрудника милиции. 21 августа спортсмена отпустили под домашний арест.

В октябре спортсмена оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

19 ноября должно было пройти первое судебное заседание, однако Кудин на него не явился и покинул страну. После этого его объявили в розыск.

Напомним, в 2017 году российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Мурад Амриев, который разыскивался чеченской полицией, был снят с поезда в Брянской области, на котором приехал в Россию с территории Украины. Боец сбежал из здания местного СК, но позднее его задержали белорусские пограничники и доставили в Россию.