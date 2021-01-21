Добровинский объяснил, почему суд по делу Шамсутдинова не учел мнения присяжных о снисхождении

Вывод присяжных заседателей о том, что рядовой Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь человек в воинской части, заслуживает снисхождения – это мнение людей, которое суд может взять во внимание или не взять, сказал газете ВЗГЛЯД российский юрист Александр Добровинский.

Второй восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в 2019 году в воинской части застрелил восемь человек, виновным и приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Несмотря на то, что ранее присяжные заседатели отмечали, что рядовой заслуживает снисхождения, молодому человеку назначили практически максимальный срок – сторона обвинения запрашивала для него 25 лет колонии.

«Основной посыл, который ждут от присяжных – это виновен человек или не виновен. Все остальное – это мнение людей, которое суд может взять во внимание или не взять. Суд не может игнорировать, если присяжные скажут, что человек не виновен. А нужно ли проявить снисхождение или не нужно, это уже вторично и делается на усмотрение суда», – говорит Добровинский.

Он объясняет, что присяжные заседатели не могут диктовать суду срок. В их компетенции лишь определить, виновен ли подсудимый.

«Суд, безусловно, рассматривает их мнение и принимает или не принимает его к сведению. В любом случае обжаловать можно любой приговор», – заключил собеседник.

Адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев посчитал вынесенный приговор слишком суровым и сообщил, что намерен его обжаловать. Отец осужденного Салим Шамсутдинов счел решение суда несправедливым.

Напомним, осенью 2019 года солдат-срочник Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек. Рядовой тогда объяснил свой поступок дедовщиной.