Москалькова оценила список Трампа о помиловании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян среди помилованных президентом США Дональдом Трампом.

Москалькова заявила, что она «с большим сожалением (...) узнала, что среди помилованных по амнистии президента Соединенных штатов (Дональда) Трампа не оказалось российских граждан», передает РИА «Новости».

«В частности, не был освобожден наш соотечественник, экстрадированный в США, Константин Ярошенко. Константин до сих пор находится в американской тюрьме, испытывает серьезные проблемы со здоровьем и может общаться с родными и близкими лишь по телефону», – сказала омбудсмен.

Москалькова отметила, что российская сторона неоднократно обращалась в защиту прав Ярошенко как в органы государственной власти США, так и в международные правозащитные организации.

Отдельного внимания, по словам омбудсмена, заслуживают судьбы граждан России, которые были задержаны на европейском пространстве по недоказанным обвинениям и экстрадированы в США.

«Мы продолжаем бороться за их жизни и отстаивать права наших соотечественников. Очень жаль, что узкие политические интересы вновь возобладали над голосом разума и гуманизма», – заключила Москалькова.

Напомним, всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек, однако он сам и его родственники не вошли в этот список.

Среди помилованных президентом оказались бывший советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.

В прошлом году Трамп также помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.

При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.