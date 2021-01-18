После схода лавины в КЧР не удалось установить местонахождение двух человек

Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению. Мы так разговаривать не будем. Именно это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. И так себя вести нашим партнерам нельзя», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр указал, что Россия до сих пор не получила от Германии вещественных доказательств якобы отравления Навального. «Никаких вещественных доказательств, ничего про «три бутылки» какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов», – сказал Лавров.

Кроме того, глава ведомства назвал отпиской ответ Германии по российским запросам по Навальному. Он потребовал от ФРГ выполнить свои обязательства и передать результаты анализов Навального, в которых якобы обнаружено боевое отравляющее вещество. «У нас с точки зрения внешнеполитического ведомства остается только один вопрос – господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство, предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится, боевое вещество», – сказал Лавров.

Глава МИД указал, что у России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Навальным. «Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», – сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».