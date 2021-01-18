ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси Москве

Увольнение бывшего советника президента России, экономиста Андрея Илларионова из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии является показательным, поскольку в США жестко расправляются с инакомыслием, заявили газете ВЗГЛЯД российские и зарубежные эксперты.

«Увольнение Андрея Илларионова из института Катона после рядового поста о захвате Капитолия и акциях гражданского протеста, весьма показательно. Этот эксперт известен как яростный критик современной России. Зачастую его суждения были тенденциозны и политизированы. Однако в России никто не мешал ему высказывать свою точку зрения» - заявил газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук, директор благотворительной организации «Право и порядок» Олег Иванников.



Он отметил, что Илларионов был немедленно подвергнут резкой критике аффилированных с демократической партией СМИ и с позором изгнан с работы после того как он высказал свое критическое мнение о происходящем в стране. «Это означает, что никакой свободы слова в США нет, идет тотальная зачистка информационного поля, с неугодными расправляются жестко и цинично. Охота на ведьм будет только усиливаться», – полагает эксперт.



Ситуация с Илларионовым показательна именно тем, что он подверг критике избирательную и политические системы США, которые западными пропагандистами подаются как идеальные, считает политолог и писатель из Севастополя Сергей Юхин. «Репрессивная машина США действует безжалостно – от увольнения Илларионова не спасла даже его критическая позиция по отношению к политической системе России. Работающие на западные структуры люди считают, что их оппозиционность к России является индульгенцией для любых действий, высказываний, мнений. Нет, это не так. Западная репрессивная система карает, несмотря на прежние заслуги», – подчеркнул он.



Юхин отметил, что в расправе над Илларионовым он не видит ничего удивительного, так как США распространяет демократию только во внешний мир, и то на словах. «Хотелось бы обратиться к представителям так называемой оппозиции, работающим на Запад и за западные деньги. Ситуация с Илларионовым должна вас научить лишь одному – для недругов России вы расходный материал, который после использования немедленно будет сдан в утиль», - сказал политолог.



Правозащитник из Латвии Эйнарс Граудиньш также не увидел ничего удивительного в том, что Илларионова «выкинули на обочину». «Им пользовались, когда он критиковал Россию. А когда поднял руку на «святое» – на Америку, – этого не потерпели. Есть и еще более трагичный финал – у того же Березовского. Это должны усвоить те, кто идеализирует западные ценности, начинают их обслуживать, поливая грязью родину и предавая друзей, взгляды и убеждения», – отметил он.

«Тех, кто не согласен с итогами грязных и позорных выборов, начали закатывать в асфальт. Вот вам и демократия», – заключил Граудиньш.

Илларионов 8 января опубликовал пост «Поджог Рейхстага» – 2021. В нем он утверждает, что в словах президента Дональда Трампа не было призывов к штурму Капитолия. Кроме того, Илларионов написал, что в реальности победитель выборов президента США неизвестен, а политическая система США не выполнила роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов.

Издание Politico 12 января сообщило, что руководство института начало расследование высказываний Илларионова. Представитель института Кори Уэлен заявила, что слова экономиста содержали «теории заговора о выборах 2020 года» и якобы были «направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий».

Сам институт поспешил выступить с осуждением событий в Вашингтоне и назвал беспорядки «прямой атакой на Конституцию США». В итоге Илларионов был уволен из Института Катона.