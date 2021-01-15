Эксперт усомнился в способности систем распознавания лиц определять национальности

Искусственный интеллект может отличить африканца от европейца, но вряд ли возможно научить его точно распознавать национальности по видео с камер наблюдения, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что китайская компания научилась распознавать уйгуров с помощью ИИ. Он также выразил сомнение в способности таких систем достоверно определять людей в масках.

СМИ сообщили, что китайская компания Huawei разработала технологию, которая позволяет использовать искусственный интеллект и видеонаблюдение для нахождения в толпе людей, принадлежащих к таким этническим группам как уйгуры и хань.

«Понятно, что негра от русского искусственный интеллект сейчас может отличить, а про то, что они научились уйгуров отличать от китайцев – я сомневаюсь. Ровно как и не верю в то, что уже научили ИИ распознавать людей в шапках и масках», – говорит Ашманов.

Он объясняет, что искусственный интеллект можно научить определять людей с закрытыми масками или шапками лицами. Но в данном случае пятую часть объектов распознать не удастся.

«Но 20 % – это категорически негодный процент. В этой работе нужно полпроцента ложных срабатываний. То есть порог использования в таких системах, особенно когда ведется анализ сотни тысяч людей на улицах или в аэропортах, должен быть 99,5. Иначе получится слишком много ложных срабатываний, из-за чего придется посадить целую кучу сотрудников, которые будут разбирать эти случаи», – подытожил собеседник.

Ранее лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» сообщила, что разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевание выявляется на основе результата опроса по симптоматике и трех звуковых моделей.