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Уровень доверия Путину в России составил более 66%
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Президенту России Владимиру Путину доверяют 66,5% россиян, в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель главы государства составил 26,4%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Показатель одобрения деятельности президента составил 61,6% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений, сказано на сайте центра.
Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценивают 44,3% и 36% опрошенных соответственно. Премьеру доверяют 53,7% респондентов, лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому – 33,1%, председателю центрального комитета КПРФ Геннадию Зюганову – 28,5%, председателю партии «Справедливая России» Сергею Миронову – 25,5%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30,5%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 12%, «Справедливой России» – 7,3%. Опрос проводился с 28 по 30 декабря, уточняется в сообщении.
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19
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Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.
«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Путин поручил минимизировать плановые проверки бизнеса
Президент Владимир Путин заявил, что плановые проверки предпринимателей должны быть минимальны и связаны только с предотвращением рисков для людей и окружающей среды.
«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде», – сказал глава государства, заслушав на совещании с правительством доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о ходе реформы госконтроля.
Путин напомнил, что в России вводится досудебная система обжалования результатов проверки. «Она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать», – подчеркнул президент, передает ТАСС.
Он поблагодарил Григоренко за проделанную работу в рамках контрольно-надзорной реформы. «Дмитрий Юрьевич, очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно», – заявил президент.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что количество согласованных проверок субъектов предпринимательства в России снизилось до исторического минимума после введенных весной 2020 года ограничений контрольно-надзорной деятельности в период пандемии. В ноябре российское правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.
Путин поручил проанализировать заболеваемость COVID в мире в новогодние праздники
Необходимо проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире в новогодние праздники, чтобы понять, отчего это произошло, эта информация необходима для изучения работы российской вакцины, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил на совещании с членами правительства, что «в некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это не понятно с чем связано – то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина», передает РИА «Новости».
«Нам нужно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Понять для того, чтобы ясно и четко представлять, как действует вакцина российская», – добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин и Эрдоган обсудили создание российско-турецкого центра в Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном режиме со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом формирование российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Баку и Ереваном настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей.
«Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов», – сказано в сообщении.
Также Путин и Эрдоган уделили внимание задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса. В частности, лидеры двух государств обсудили совместное производство и применение вакцин.
Кроме того, Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и «выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнерство России и Турции получит дальнейшее развитие».
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.
Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире
Президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
«Вакцина российская, это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас уже практика показывает, она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов», – заявил президент, сообщает РИА «Новости».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили проблематику борьбы с пандемией коронавируса, включая план по совместному производству и применению вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
«При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», – говорится в сообщении Кремля.
В конце 2020 года сообщалось, что Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В свою очередь президент Турции выразил Путину «поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов».
Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, поскольку Турция во встрече не участвовала.
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.
Названы вероятные сроки оглашения послания президента Федеральному собранию
Послание президента России Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил источник в парламенте.
«Похоже, в середине февраля», – сообщил источник РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, в конце декабря спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рассказала, что послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в начале 2021 года.
Путин призвал СК оперативно реагировать на киберугрозы
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Президент России Владимир Путин призвал Следственный комитет России оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.
«Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», – приводит ТАСС текст поздравления президента по случаю десятилетия образования Следственного комитета России.
Глава государства также подчеркнул важность профилактической составляющей в работе ведомства. Он попросил уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений. Вести эту работу необходимо системно, в координации с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти, заметил президент.
При этом уровень профессиональной подготовки самих следователей должен постоянно расти, уверен Путин. «В этом – основа результативности вашей работы», – пояснил он.
Глава государства также поздравил работников и ветеранов ведомства с 10-летием образования Следственного комитета. «Благодарю за службу в интересах России и наших граждан, желаю вам успехов», – заключил президент.
Напомним, 17 ноября минувшего года президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика.
В сентябре глава государства оценил необходимость создания в России киберполиции.
Путин призвал не успокаиваться на фоне снижения заболеваемости COVID в России
Победить новый коронавирус в мире пока не удается, хотя в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости, однако это не должно успокаивать, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин заявил на совещании с правительством, что «в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные», передает РИА «Новости».
«Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в России. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», – подчеркнул он.
Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 22 850 новых случаев коронавируса. Накануне, 12 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 934.
Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 84.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами COVID-19
Пока невозможно представить, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом», – заявил Путин.
Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей. «Но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте», – обратился президент к главе Удмуртии.
Тем временем глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации.
В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.
Путин призвал главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым в формате видеоконференции призвал следить за ростом цен в регионе и продолжать сдерживать его, сообщила пресс-служба Кремля.
«Александр Владимирович, в целом считаю, что ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
«Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков», – добавил Путин.
По словам президента, в среднем рост цен в Удмуртии составляет два с небольшим процента за год, что ниже инфляции. «Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить», – отметил Путин.
Напомним, правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года.
В ходе встречи с главой республики президент затронул также вопрос перехода оборонных предприятиях Удмуртии на гражданскую продукцию.
«Действительно, очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также вами было отмечено, что оборонные предприятия осваивают гражданскую продукцию, более того, выходят даже на общероссийские и международные рынки с этой продукцией. Все это так. Но темпы перехода и освоения гражданской продукции на оборонных предприятиях республики пока все-таки недостаточны», – заметил российский лидер.
Он попросил Бречалова встретиться и отдельно поговорить с руководителями предприятий. «У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее», – сказал глава государства и обещал помочь.
«Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве Российской Федерации, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят. Если нужно будет, пожалуйста, вы знаете, легко до меня доберетесь в любой момент, обращайтесь ко мне. Вообще, нужно их поддерживать, а на этом этапе тем более. Просил бы, несмотря на то что это не прямая, казалось бы, ваша обязанность, но тем не менее я вас прошу быть с ними в тесном контакте», – добавил Путин.
Путин заявил о важности обсуждения приоритетных проблем в рамках Гайдаровского форума
Президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» заявил о важности извлечения уроков из проблем, обозначившихся во время распространения коронавируса.
«Ваши традиционные встречи всегда собирают большую и представительную аудиторию, предлагают насыщенную повестку, задают тон для экспертного обсуждения целого круга проблем, имеющих приоритетное значение для России и других государств», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что на фоне пандемии коронавируса тема нынешнего форума является исключительно актуальной и востребованной. «Сегодня нам важно извлечь уроки из обозначившихся проблем, работать не только над восстановлением деловой активности и рынка труда, но и обеспечить качественное развитие по всем направлениям, в том числе таким, как повышение доходов граждан, решение инфраструктурных и экологических задач, внедрение передовых цифровых технологий во все сферы», – добавил глава государства.
Президент выразил уверенность, что форум пройдет успешно, а его участники обменяются своими оценками и опытом, предложат содержательные инициативы и рекомендации, которые найдут широкое практическое применение.
Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).
Путин сменил посла России в Болгарии
Президент Владимир Путин назначил бывшую главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии вместо Анатолия Макарова.
«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Болгария», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.
Сама Митрофанова сообщила РИА «Новости», что приступит к работе посла России в Болгарии уже в феврале. «Болгария – прекрасная, интересная страна. Я многих там знаю, с удовольствием принимаю это назначение», – сказала Митрофанова агентству.
Путин обсудил с Советом безопасности итоги саммита с Алиевым и Пашиняном
Глава государства Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, одной из тем которого стали итоги саммита Россия – Азербайджан – Армения, посвященного урегулированию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин «информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования».
На совещании обсуждались также другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.
Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве.
Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, поскольку Турция во встрече не участвовала.
Напомним, по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха.