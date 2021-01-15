Уровень доверия Путину в России составил более 66%

Взгляд
15 января, пятница  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
Разделы

Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
Перейти в раздел…

Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России forsvarsmakten.se
На YouTube-канале министерства обороны Швеции появилась серия роликов, где Россия представлена в качестве главного врага государства в конфликтах будущего. Стокгольм и раньше пытался демонизировать Россию. Несмотря на это, формально нейтральная Швеция не торопится вступать в НАТО, а ее граждане все меньше поддерживают идею тесной интеграции с альянсом. Почему?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Мы знаем о Казахстане далеко не всё

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Когда рухнет Америка

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Как Германия превратилась в арену уличной войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Сталин или шаурма?

Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Перейти в раздел…

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?
  • Сразу после 1 января

  • После Старого нового года

  • На Крещение

  • Не раньше февраля
Как вы переносите наступившие морозы?
  • Плохо, жду потепления

  • Спокойно, это нормальная зимняя температура

  • Можно и похолоднее
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно условие приостановки американский санкций против «Северного потока – 2»
    МИД усомнился в возвращении США в Договор по открытому небу при Байдене В Совфеде назвали виновных в прекращении Договора по открытому небу Стали известны планы Трампа в день инаугурации Байдена Минтруд предложил увеличить выплаты ветеранам и кавалерам орденов
    Названа возможная причина приостановки строительства «Северного потока – 2» В Грузии объявили о «смерти туризма» Эксперт разъяснил причины подорожания сотовой связи из-за коронавируса Тюрьму для нарушителей COVID-ограничений решили создать в Германии
    В ВОЗ отреагировали на гибель 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer YouTube заблокировал канал ФК «Ахмат» Москвичей призвали готовиться к сугробам высотой полметра Умер актер «Табакерки» Александр Воробьев

    Главная тема


    «Случай Илларионова» показал масштаб политических репрессий в Америке

    военные биологи


    Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России

    белорусский сценарий


    Эксперты: Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской

    борьба с COVID-19


    Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V»

    Видео

    Гайдаровский форум


    Чубайс выступил за современную концепцию либерального развития

    борьба за власть


    Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу

    цепь революций


    «Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

    Киев — Кишинев


    Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

    референдум-провокация


    Идея воссоединиться с Россией вызвала политическую бурю в Эстонии

    перекройка миропорядка


    Андрей Сорокин: Следующие 80 лет уже запрограммированы

    идеологическая цензура


    Игорь Караулов: Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

    Лишение сана


    Сергей Худиев: Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

    на ваш взгляд


    Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?

    Уровень доверия Путину в России составил более 66%

    15 января 2021, 15:36

    Текст: Абдулла Шакиров

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 66,5% россиян, в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель главы государства составил 26,4%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Показатель одобрения деятельности президента составил 61,6% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений, сказано на сайте центра.

    Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценивают 44,3% и 36% опрошенных соответственно. Премьеру доверяют 53,7% респондентов, лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому – 33,1%, председателю центрального комитета КПРФ Геннадию Зюганову – 28,5%, председателю партии «Справедливая России» Сергею Миронову – 25,5%.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30,5%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 12%, «Справедливой России» – 7,3%. Опрос проводился с 28 по 30 декабря, уточняется в сообщении.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

    Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19

       13 января 2021, 15:28
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

    «Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.

    Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.  

    Коментарии (231)

    Путин поручил минимизировать плановые проверки бизнеса

    13 января 2021, 15:56

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин заявил, что плановые проверки предпринимателей должны быть минимальны и связаны только с предотвращением рисков для людей и окружающей среды.

    «Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде», – сказал глава государства, заслушав на совещании с правительством доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о ходе реформы госконтроля.

    Путин напомнил, что в России вводится досудебная система обжалования результатов проверки. «Она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Он поблагодарил Григоренко за проделанную работу в рамках контрольно-надзорной реформы. «Дмитрий Юрьевич, очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно», – заявил президент.

    Ранее Генпрокуратура сообщала, что количество согласованных проверок субъектов предпринимательства в России снизилось до исторического минимума после введенных весной 2020 года ограничений контрольно-надзорной деятельности в период пандемии. В ноябре российское правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года. 

    Коментарии (2)

    Путин поручил проанализировать заболеваемость COVID в мире в новогодние праздники

    13 января 2021, 16:36

    Текст: Наталья Ануфриева

    Необходимо проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире в новогодние праздники, чтобы понять, отчего это произошло, эта информация необходима для изучения работы российской вакцины, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил на совещании с членами правительства, что «в некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это не понятно с чем связано – то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина», передает РИА «Новости».

    «Нам нужно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Понять для того, чтобы ясно и четко представлять, как действует вакцина российская», – добавил он.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (2)

    Путин и Эрдоган обсудили создание российско-турецкого центра в Карабахе

    13 января 2021, 16:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном режиме со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом формирование российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Отмечается, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Баку и Ереваном настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей.

    «Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов», – сказано в сообщении.

    Также Путин и Эрдоган уделили внимание задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса. В частности, лидеры двух государств обсудили совместное производство и применение вакцин.

    Кроме того, Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и «выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнерство России и Турции получит дальнейшее развитие».

    Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

    11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

    Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.

    Коментарии (1)

    Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире

    13 января 2021, 15:22

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.

    «Вакцина российская, это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас уже практика показывает, она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов», – заявил президент, сообщает РИА «Новости».

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.  

    Коментарии (2)

    Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства вакцин от COVID-19

    13 января 2021, 15:37

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили проблематику борьбы с пандемией коронавируса, включая план по совместному производству и применению вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.

    «При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», – говорится в сообщении Кремля.

    В конце 2020 года сообщалось, что Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве.

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%

    Коментарии (6)

    Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном

    13 января 2021, 15:48

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В свою очередь президент Турции выразил Путину «поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов».

    Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, поскольку Турция во встрече не участвовала.

    По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (0)

    Названы вероятные сроки оглашения послания президента Федеральному собранию

    13 января 2021, 12:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Послание президента России Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил источник в парламенте.

    «Похоже, в середине февраля», – сообщил источник РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним, в конце декабря спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рассказала, что послание президента Федеральному собранию может быть оглашено в начале 2021 года.

    Коментарии (0)

    Путин призвал СК оперативно реагировать на киберугрозы

       15 января 2021, 00:58
    Фото: Sina Schuldt/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин призвал Следственный комитет России оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.

    «Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», – приводит ТАСС текст поздравления президента по случаю десятилетия образования Следственного комитета России.

    Глава государства также подчеркнул важность профилактической составляющей в работе ведомства. Он попросил уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений. Вести эту работу необходимо системно, в координации с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти, заметил президент.

    При этом уровень профессиональной подготовки самих следователей должен постоянно расти, уверен Путин. «В этом – основа результативности вашей работы», – пояснил он.

    Глава государства также поздравил работников и ветеранов ведомства с 10-летием образования Следственного комитета. «Благодарю за службу в интересах России и наших граждан, желаю вам успехов», – заключил президент.

    Напомним, 17 ноября минувшего года президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика.

    В сентябре глава государства оценил необходимость создания в России киберполиции.

    Коментарии (1)

    Путин призвал не успокаиваться на фоне снижения заболеваемости COVID в России

    13 января 2021, 15:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    Победить новый коронавирус в мире пока не удается, хотя в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости, однако это не должно успокаивать, заявил глава государства Владимир Путин.

    Путин заявил на совещании с правительством, что «в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные», передает РИА «Новости».

    «Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в России. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», – подчеркнул он.

    Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 22 850 новых случаев коронавируса. Накануне, 12 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 934.

    Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 84.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (1)

    Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами COVID-19

    14 января 2021, 14:15

    Текст: Алина Назарова

    Пока невозможно представить, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

    В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

    «С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом», – заявил Путин.

    Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей. «Но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте», – обратился президент к главе Удмуртии.

    Тем временем глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации.

    В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.

    Коментарии (0)

    Путин призвал главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе

    14 января 2021, 14:21

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым в формате видеоконференции призвал следить за ростом цен в регионе и продолжать сдерживать его, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Александр Владимирович, в целом считаю, что ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков», – добавил Путин.

    По словам президента, в среднем рост цен в Удмуртии составляет два с небольшим процента за год, что ниже инфляции. «Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить», – отметил Путин.

    Напомним, правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года.

    В ходе встречи с главой республики президент затронул также вопрос перехода оборонных предприятиях Удмуртии на гражданскую продукцию.

    «Действительно, очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также вами было отмечено, что оборонные предприятия осваивают гражданскую продукцию, более того, выходят даже на общероссийские и международные рынки с этой продукцией. Все это так. Но темпы перехода и освоения гражданской продукции на оборонных предприятиях республики пока все-таки недостаточны», – заметил российский лидер.

    Он попросил Бречалова встретиться и отдельно поговорить с руководителями предприятий. «У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее», – сказал глава государства и обещал помочь.

    «Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве Российской Федерации, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят. Если нужно будет, пожалуйста, вы знаете, легко до меня доберетесь в любой момент, обращайтесь ко мне. Вообще, нужно их поддерживать, а на этом этапе тем более. Просил бы, несмотря на то что это не прямая, казалось бы, ваша обязанность, но тем не менее я вас прошу быть с ними в тесном контакте», – добавил Путин.

    Коментарии (0)

    Путин заявил о важности обсуждения приоритетных проблем в рамках Гайдаровского форума

    14 января 2021, 08:50

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» заявил о важности извлечения уроков из проблем, обозначившихся во время распространения коронавируса.

    «Ваши традиционные встречи всегда собирают большую и представительную аудиторию, предлагают насыщенную повестку, задают тон для экспертного обсуждения целого круга проблем, имеющих приоритетное значение для России и других государств», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что на фоне пандемии коронавируса тема нынешнего форума является исключительно актуальной и востребованной. «Сегодня нам важно извлечь уроки из обозначившихся проблем, работать не только над восстановлением деловой активности и рынка труда, но и обеспечить качественное развитие по всем направлениям, в том числе таким, как повышение доходов граждан, решение инфраструктурных и экологических задач, внедрение передовых цифровых технологий во все сферы», – добавил глава государства.

    Президент выразил уверенность, что форум пройдет успешно, а его участники обменяются своими оценками и опытом, предложат содержательные инициативы и рекомендации, которые найдут широкое практическое применение.

    Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). 

    Коментарии (2)

    Путин сменил посла России в Болгарии

    15 января 2021, 14:55

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин назначил бывшую главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии вместо Анатолия Макарова.

    «Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Болгария», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

    Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.

    Сама Митрофанова сообщила РИА «Новости», что приступит к работе посла России в Болгарии уже в феврале. «Болгария – прекрасная, интересная страна. Я многих там знаю, с удовольствием принимаю это назначение», – сказала Митрофанова агентству.

    Коментарии (3)

    Путин обсудил с Советом безопасности итоги саммита с Алиевым и Пашиняном

    15 января 2021, 15:37

    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава государства Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, одной из тем которого стали итоги саммита Россия – Азербайджан – Армения, посвященного урегулированию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин «информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования».

    На совещании обсуждались также другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

    Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве.

    Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, поскольку Турция во встрече не участвовала.

    Напомним, по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •