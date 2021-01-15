МИД усомнился в возвращении США в Договор по открытому небу при Байдене

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось подготовкой и вооружением литовских националистов, а также стояло за взрывом против советских военных в 1991 году в Вильнюсе, об этом сообщается в материалах фотовыставки в Общественной палате.

Экспозицию «30 лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел» составляют свидетельства множества очевидцев и различные документы, передает РИА «Новости».

В материалах сообщается, что в 1990 году в Вильнюс приехали агенты ЦРУ, ими руководили Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф.

«Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного совета Литвы] и директора департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса», – отмечается в одном из текстов.

Эйва, согласно материалам, занимался боями в городских условиях, у него был опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане. Он изучал возможности «партизанского движения» в качестве консультанта правительства Литвы, а также выезжал в районы, закрытые для иностранцев.

«В январе 1991 года Эйва занимался вооружением людей, защищавших здание литовского Верховного совета. По его требованиям оборонявшимся раздали стрелковое оружие, взрывпакеты и даже самодельные «коктейли Молотова». После январских событий в Литве Эйва был инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей, лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями Советской армии», – сообщается в материалах.

Также с событиями в Вильнюсе был связан профессор из США Джин Шарп, известный как «отец цветных революций». «Литву он посетил еще в мае 1990 года. Общался с Буткявичюсом и его соратниками, давал им советы, вручал методическую литературу», – пояснили авторы.

Согласно материалам выставки, на ЦРУ также работали близкие соратники Ландсбергиса: американка литовского происхождения, журналистка и переводчица Рита Дапкуте и финансист Кестутис Урба.

«В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, позже лидер бандеровского батальона [запрещенного в России] «Айдар» и [ныне] пропагандист «ценностей Майдана». С отрядом украинских «студентов-добровольцев» он прибыл на помощь литовским «нацикам». То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине. Много лет спустя Дикий вспоминал, что именно в Вильнюсе его научили делать «коктейль Молотова», – сообщается в материалах выставки.

Напомним, Следственный комитет России в 2020 году заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. В марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор». После этого министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска попросила ЕС обеспечить защиту литовских судей, которым в России предъявлены обвинения.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января» 1991 года. Местная прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. При этом на заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе. Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года.

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