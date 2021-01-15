В Совфеде назвали виновных в прекращении Договора по открытому небу

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по Североатлантическому альянсу.

«МИД России подтвердил, что наша страна начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из договора вышли США. Но его еще можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО», – написал сенатор в Facebook.

По словам политика, союзникам США нужно было принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора, а такое обязательство в отношении третьих стран из соглашения напрямую вытекает. При этом Косачев пояснил, что договор запрещает передавать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает.

«Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели бы спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнерство. Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», – резюмировал Косачев.

Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.

22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.