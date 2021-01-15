Названо место проведения первого домашнего матча сборной России в отборочном турнире ЧМ

Сборная России проведет первый домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу против команды Словении на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает пресс-служба сборной России.

Матч между сборными России и Словении запланирован на 27 марта, начало – 17.00 мск. Дебютную встречу в квалификационном турнире россияне проведут в гостях против команды Мальты 24 марта, передает ТАСС. Также в своей отборочной группе сборная России сыграет с командами Хорватии, Кипра и Словакии.

Всего в отборочном турнире примут участие рекордные 55 сборных Европы. Они разбиты на 10 групп. В каждой группе команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп.

Занявшие вторые места в группах команды, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сборную России по футболу при жеребьевке отбора ЧМ-2022 развели с Украиной и Косово.