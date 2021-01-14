Рособрнадзор выступил против отмены ОГЭ

Отмена ОГЭ не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни самими школьниками, так как результаты экзаменов отражают реальные достижения учащихся девятых классов, считают в Рособрнадзоре.

Вопрос об отмене основного государственного экзамена, который проводится в девятом классе, рассмотрен не будет, так как говорить об альтернативах ОГЭ нецелесообразно, об этом ТАСС заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

По словам представителя ведомства, такую меру не поддержат ни профессиональное сообщество, ни обучающиеся.

В пресс-службе также прокомментировали законопроект по отмене ОГЭ, о подготовке которого заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

«По поводу законопроекта – во-первых, на сегодня с ним мы не ознакомлены, позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены» – заявили в Рособрнадзоре.

В пресс-службе также отметили, что результаты ОГЭ «отражают достижения школьников, являются дополнительной мотивацией для обучающихся».

Ранее сообщалось, что экзамены в девятых классах в рамках ОГЭ пройдут с 24 по 28 мая. Аттестаты будут выдаваться на основе результатов по двум предметам – русскому языку и математике.

В сентябре директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. В августе ФИПИ опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам ЕГЭ в 2021 году.

Напомним, в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа экзамены для выпускников школ были перенесены на более позднее время, ЕГЭ проходил с 3 июля по 8 августа, экзамены у выпускников девятых классов были отменены, итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.