Эксперт назвал негативные последствия практики выборности мэров

«Сардана Владимировна – человек мужественный, умный и откровенный. Поэтому все домыслы о том, что она обманывает своих избирателей по поводу причин своей отставки, унизительны прежде всего для самой Авксентьевой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя отставку мэра Якутска. Ранее некоторые СМИ предположили, что причины отставки Авксентьевой на самом деле не связаны с медициной.

«Весь период пребывания в должности Сардана Владимировна демонстрировала полную открытость своих действий. Она никогда не позволяла себе манипулировать общественным мнением. Тем более, что опубликовано уже достаточно много фактов, которые подтверждают ухудшение состояния здоровья мэра», – подчеркнул сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов. По его мнению, распространяемые рядом изданий и политологов фейки о том, что истинные причины отставки Авксентьевой не связаны с медициной, просто оскорбительны по отношению к самому уходящему мэру.

В понедельник мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о том, что весной в городе пройдут досрочные прямые выборы ее преемника. Сама Авксентьева подала в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Она признала, что «не может работать 24/365» и «завтра ложится в больницу, скоро операции». Основная причина ухудшения – «стрессы и постоянная тревога за город». На выборах Авксентьева попросила поддержать своего первого заместителя, единоросса Евгения Григорьева.

Впрочем, замечает Малахов, сама по себе система выборности мэров содержит существенные изъяны. «При такой системе в деятельности мэров большую роль начинает играть популизм, который часто приводит к конфликту градоначальника с главой региона. Эти ссоры бывают очень затяжными и при этом не сулят ничего хорошего самим горожанам», – объяснил политолог.

«В местном информационном поле постоянно случались потрясения, оно становилось неуправляемым из-за тонн компромата, который публиковали друг на друга мэры и губернаторы. Вместо того, чтобы заниматься хозяйством, руководители пытались разоблачить друг друга. Все это дорого и бессмысленно», – посетовал эксперт.

«В России предусмотрено множество моделей местного самоуправления: с выборами мэров, с назначениями сити-менеджеров, с совмещениями административных и представительских форм. Но для среднестатистического жителя гораздо важнее то, насколько мэр справляется со своими обязанностями и обеспечивает комфортное проживание в своем муниципалитете, а не то, каким способом он приходит к управлению», – считает Малахов.

«Кроме того, нет никакой зависимости между уровнем коррупции в городе и тем способом, каким мэр занял свой пост. На наличие коррупции влияют в первую очередь четкость городской администрации в соблюдении правил работы, закона, а не то, выбирают мэра или назначают», – добавил сотрудник ЭИСИ.